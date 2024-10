Dauin & Zamboangita, Negros Oriental, Antennarius Frogfish Glavni grad Filipina!

Signali vrste Antennarius!

Privlačnost svoje privlačnosti. Ovo zadivljujuće stvorenje, omiljeno za sva vremena među roniocima, ide dalje od svog pokeraškog lica i prepoznatljivog zijevanja.

Dobro poznata entuzijastima podvodne fotografije i iskusnim roniocima, ovo je riba koja se većini čini izmišljenom, a ostalima kao izmišljeno otkriće.

Frogfish se kreće oko grebena koristeći pogon nalik na mlaz kroz otvore smještene ispod njezinih prsnih peraja. Ako se ne mota okolo poput nespretnog balona, ​​može ići u šetnju koristeći svoje prsne i zdjelične peraje.

Antennarius Frogfish Glavni grad Filipina 2

Autor fotografije: Analynne Sison (trener promatrača i glavni izvršni direktor Silver Reef Dive Resorta).

Dauin & Zamboangita, u Negros Oriental, imaju veliki izbor vrsta riba žaba koje nastanjuju njihovu obalu i susjedni otok Apo. Postoji 12 vrsta riba žaba, koje ronioci jako traže, dokumentiranih upravo ovdje u našim vodama s najmanje 13 vrsta rasprostranjenih u Visayama, središnjem području Filipina.

Nedavno je izvršni direktor Silver Reef Dive Resorta i trener promatrača, s Danielom Gearyjem, morskim biologom poznatim kao “Dr. Frogfish” koji je proučavao Frogfishes 10 godina, dokumentirao je Hispid/Shaggy Frogfish u Zamboanguiti, susjednom gradu Dauin poznatom kao glavni grad ronjenja otoka Negros na Filipinima. Nakon mnogo istraživanja, vjeruje se da postoje dobre šanse da je ovo prvo dokumentirano viđenje ove vrste u pokrajini Negros Oriental.

Višestruki vodiči za ronjenje potvrđuju potencijalno viđenje 2010., ali nema fotografija koje bi to potvrdile. Gotovo sve fotografije na internetu, s uključenim lokacijama, potječu iz Indonezije, a nijedna (točno identificirana) nije pronađena s Filipina, tako da bi ovo potencijalno moglo biti prvo, ako ne i jedno od prvih, dokumentiranih viđenja ove vrste u zemlji. Ovo je doista bilo epsko otkriće Randalla Gunna, tehničkog ronioca koji se preselio u Dauin, čiji je kućni greben dom za par ovih jarko žutih riba žaba nalik mangu. Jedna od naših lokalnih umjetnica, Alma Zosan, morat će izmijeniti svoj poster Frogfishes of the Visayas kako bi uključila ovu 13. vrstu.

Sezona riba žaba u Dauinu i Zamboanguita Negros Oriental obično počinje oko veljače i traje otprilike do kolovoza, ali priroda planira svoj vlastiti tijek pa je ovo samo prosjek. Neki se pojave nešto ranije, dok se drugi pojave kasno i ostanu dulje, što znači da ih ima nekoliko koji ostaju u blizini kako bi ih pronašli oni koji znaju gdje se skrivaju ili koji pohađaju zakazane specijalističke tečajeve dr. Frogfisha.

Nedavno nas je posjetio Daniel Geary, “Dr. Frogfish,” koji je ronio s nama kako bi fotografirao te Hispid/Shaggy Frogfish i mogao je razgovarati o ribama žabama, posebno o tome što su njegovi omiljeni nalazi i koja su mu ponašanja u najljepšem sjećanju.

“Imam nekoliko iznimno nezaboravnih otkrića kada je u pitanju Frogfish. Moje najbolje otkriće svih vremena koje vjerojatno neće biti nadmašeno bilo je 2016. Otputovao sam u Ambon u Indoneziji na dojavu da postoje potvrđena viđenja psihodelične ribe žabe. Imao sam sreću vidjeti ih dvojicu na svom drugom ronjenju.

Još jedno nevjerojatno otkriće bilo je u Malapascui na Filipinima 2022. Moj omiljeni lokalni vodič tamo me odveo u jedno od njegovih tajnih područja s dva dodatna vodiča i pronašli smo ribu žabu s mramornim ustima… s jajima! Jaja koja su se još uvijek razvijala bila su gotovo potpuno oblikovana, savršene replike svojih odraslih verzija.

Jedno od mojih najdražih otkrića svih vremena, iskreno, bio je ovaj par Hispid/Shaggy Frogfish. Živio sam u Dauinu skoro 10 godina i nikad ga nisam vidio. Ove dvije ribe žabe slučajno su pronađene dok sam bio u posjetu dva tjedna, savršeno vrijeme.

Vidio sam mnogo ponašanja Frogfish, ali nekoliko se ističe. Nikada nisam vidio kanibalizam riba žaba, iako sam vidio pokušaje. Moje najdraže ponašanje koje sam vidio bilo je parenje dvije ribe klauna/bradavičaste žabe. Mogao sam ih gledati kako koketiraju, plivaju, pare se i gledao splav s jajima kako otpluta. Drugi mužjak Frogfish dotrčao je preko stijena nekoliko sekundi kasnije, nažalost prekasno za zabavu.

Uvijek volim vidjeti muške ribe žabe kako flertuju sa ženkom. Mužjaci vole iskočiti sve svoje peraje i tresti tijelom posvuda, nespretan ples ribe žabe. Nisam siguran zašto to rade, ali prilično je smiješno za gledati.

Grabež riba žaba rijedak je prizor, ali i poslastica. Vidio sam ribu žabu kako jede raznovrstan plijen, od ribe ose do zmaja do kardinala. Moja najdraža grabežljivost kojoj sam svjedočio bila je tijekom snimanja filma za BBC-jev Planet Earth, snimljenog u Dauinu, gdje smo svjedočili kako je riba klaun/bradavičasta žaba srkala malu ribu lava, bodlje i sve.”

