Životinje u izobilju u Muck Diving Hotspot Dauin

Muck Diving je glavna industrija u Dauinu, koja prikazuje nekoliko morskih rezervata i može se pohvaliti mnoštvom nevjerojatnih mjesta za ronjenje prepunih stvorenja.

Chris Hiem (CEO Sea Explorer's Philippines) osnovao je prvo ronilačko odmaralište u Dauinu 1986. i počeo promovirati raznolike morske stanovnike obale.

Very soon after macro fotografija enthusiasts and lovers of rare species, such as frogfish, flamboyant cuttle fish, Nudibranchs, seahorses plus many more, came from all over the world to discover these exotic critters and take award winning macro images. DAUIN is now famous for its diversity boasting 29 out of the worlds 33 frog fish species.

Postoji više od 20 mjesta za ronjenje duž crnih vulkanskih obala Dauina. Sve vrlo blizu AivyMaes Divers Resorta.

Krećući od sjevera prema jugu, mogao bih opisati sva prekrasna mjesta za ronjenje kao što su Mainit, San Miguel – sjever i jug, Talisay, Sahara Point, Bonets Corner, Dauin Sanctuary – sjever i jug, Ginama Point, Bahura i piramide, ali onaj koji zaslužuje poseban spomen je Masaplod – sjever i jug.

Ovo posebno mjesto za ronjenje nudi jedan od najraznovrsnijih nizova životinjica. Postoji toliko mnogo vrsta za vidjeti, uključujući morske konjiće, nekoliko vrsta riba žaba (jedna od mojih omiljenih), čudesne hobotnice, mimičare i hobotnice s plavim prstenom; ukratko, to je izvanredno mjesto.

Još jedno od najspektakularnijih mjesta za ronjenje u ovom području je greben AviyMaes Divers Resort House koji se nalazi neposredno ispred odmarališta i može se izvesti kao vrlo zgodno ronjenje s obale. Dauin Nth Reef/Car Wrecks ronjenje je mjesto gdje je Planet Earth 2, epizoda 2, Frog fish special snimljen s dvije velike Commerson Frogfish blizu jedna drugoj.

Otok Apo

Dauin ipak nije samo ronjenje u blato. Otok Apo udaljen je samo 30 minuta vožnje brodom od obale Dauina. Otok je proglašen zaštićenim morskim područjem (MPA) od 1982. To je zahvaljujući naporima morskog znanstvenika dr. Angela Alcale.

Odrastao je u regiji i uvjerio pomalo skeptične mještane da bi postavljanje zaštićenog područja koristilo okolnom ribarstvu, u biti uspostavivši prvo morsko zaštićeno područje na Filipinima. Dauin je ubrzo uslijedio, kao i mnoga druga odredišta na Visayama, stvarajući ono što je danas makro raj svjetske klase i destinacija za širokokutno ronjenje.

Za one koji vole veličanstvene i šarene grebene, pune mekih koralja nastanjenih morskim kornjačama i pelagičarima različitih vrsta, onda je otok Apo, oko 12 km od Dauina, pravo mjesto. Ovo je kultno mjesto za ronjenje i jedno od najpoznatijih na Filipinima koje se često ocjenjuje među najboljim ronjenjima na svijetu.

Zdravi grebeni oko otoka Apo mogu se pohvaliti s više od 400 dokumentiranih vrsta koralja – to je 65% svjetskih koralja pronađenih na jednom mjestu! Ovaj otok ima nekoliko točaka za ronjenje koje se izvode u skladu s trenutnim strujama, kao što su poznati Rock Point – istok i zapad, Mamsa Point, Cogon Baluarte, Chapel Point, Coconut Point, Cars i Tires Point među ostalima.

AivyMaes Divers Resort organizira jednodnevni izlet koji se odvija na tradicionalnom lokalnom brodu s udobnim sjedalima i kupaonicom na brodu. Uživat ćete u 3 ronjenja na otoku. Uključuje doručak, ručak i piće, au resort se vraćate oko 4 sati i tako završavate savršen dan uz uspomene pune podvodnih slika.

Osim na otoku Apo, ronilački centar organizira i noćne i Blackwater urone na zahtjev.

Avanture na vrhu

Ali ovdje nije sve u ronjenju. Također možete posjetiti staru crkvu, tržnicu, slapove Casaroro, ići na planinarenje, posjetiti njegove crne pješčane plaže i njegove bijele pješčane plaže u južnom području Dauina u Zamboanguiti i Siatonu, uz one u Apou gdje možete roniti na svim različitim mjestima.

Šetnja po Dauinu vrlo je zanimljiva i možete uživati ​​u izvrsnoj kuhinji u restoranima i barovima kao što su Lokal Resto, Anahaw, Soga i Frontemare, te u izvrsnoj talijanskoj pizzeriji koja se nalazi na samoj plaži Dauin. Ako imate vremena, također preporučujem posjet Dumagueteu kako biste vidjeli njegovu rivu i tržnicu gdje se mogu kušati ukusni morski plodovi ulovljeni u tom području.

Ukratko, toplo preporučujem ovo lako dostupno ronilačko odredište. Ako želite ležernu atmosferu u stilu "ugodite sebi", preporučujem da ostanete u AivyMaes Divers Resort sa smještajem u rasponu od Deluxe AC vlastite kupaonice, Native Style Beach Huts ili Dorm Style native hut postoji nešto za cijelu obitelj, putnički par ili solo putnike što neće narušiti vaš budžet. Za prilagođeno osobno iskustvo, od dobrodošlice do oproštaja pošaljite nam e-poštu na aivymaesdivers@gmail.com .