Lokalni vodič za mjesta za ronjenje Raja Ampat # Yenkoranu Reef

Greben Yenkoranu, smješten u blizini sela Yenkoranu na otoku Kri u Raja Ampatu, nudi fantastično mjesto za ronjenje koje je dostupno svima, od ronilaca s disalicom i početnika do iskusnih profesionalaca. Ovo ronjenje na kosom grebenu poznato je po kombinaciji velikih pelagičkih vrsta i manjeg morskog života, što ga čini zadivljujućim mjestom za podvodna istraživanja.

Vrsta: Kosi greben

Dubina: 3m do 30m

Temperatura vode: 29/30°C

Razina ronioca: Prikladno za ronjenje, početnike i iskusne ronioce

Padina Yenkoranu Jetty počinje na maloj dubini od 3 metra, što je savršen početak za početnike ili one koji žele roniti. Kako se spuštate, greben se postupno spušta do najveće dubine od oko 25 do 30 metara, nudeći pristupačan profil ronjenja za različite razine vještina. S konstantno toplom vodom s prosječnom temperaturom od 29-30°C, Yenkoranu osigurava udobno ronjenje tijekom cijele godine.

Jedan od vrhunaca grebena Yenkoranu je njegova blizina seoskog pristaništa, koje privlači razni morski život. Ronioci mogu očekivati ​​da će vidjeti mnogo crnovrhih i bjelovrhih grebenskih morskih pasa kako krstare, posebno u dubljim dijelovima padine. Ovi graciozni predatori poznati su prizori, oduševljavaju i početnike i iskusne ronioce.

Još jedan čest posjetitelj ovog mjesta je zelena morska kornjača. Često uočene kako grickaju tvrde koralje koji obrubljuju greben, ove kornjače dodaju miran kontrast morskim psima koji patroliraju u blizini. Njihovi polagani, promišljeni pokreti čine ih omiljenim među podvodnim fotografima.

Za one sretnike, Yenkoranu također nudi priliku za rijedak susret s orlovskom ražom koja klizi u plavetnilu, osobito u danima s jasnijom vidljivošću. Ova veličanstvena stvorenja su rjeđa, ali čine nezaboravan prizor kada se pojave.

Što čini Yenkoranu Greben posebno je privlačna raznolikost života kojoj možete svjedočiti u jednom ronjenju. Dok crni i bjeloplavi morski psi donose uzbuđenje golemih morskih stvorenja, ronioci i ronioci također će se počastiti manjim stvorenjima smještenim među grebenom. Jata šarenih grebenskih riba vrzmaju se oko koraljnih formacija, a pažljivi promatrači mogu uočiti golobrade i druge fascinantne makro životinje koje se skrivaju među koraljima.

Jedinstvena padina Yenkoranua i raznolikost morskog života čine ga savršenim mjestom za ronioce svih razina iskustva. Početnici mogu uživati ​​u sigurnosti plitkih područja dok se još uvijek susreću s impresivnim rasponom morskog života. Istodobno, iskusniji ronioci mogu se spustiti dublje kako bi istražili veće vrste riba i pokoju raža orla. Ljubitelji ronjenja mogu uživati ​​u ljepoti grebena, lebdeći iznad plitkih koraljnih vrtova koji vrve životom.

