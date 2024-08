Raja Ampat Creature Feature Octopus

Meridian Adventure Dive donosi vam mjesečnu seriju značajki Raja Ampat Creature: Octopus

Raja Ampat's reefs are home to many stunning and mysterious creatures. The hobotnica stands out among these captivating divers and snorkellers with its intelligence, camouflage abilities, and unique behaviour.

Temeljito smo istražili deset aspekata hobotnica kako bismo unaprijedili razumijevanje naših gostiju o veličanstvenom iskustvu promatranja ovih bića pod vodom.

What Predators Does Hobotnica Imati?

Sharks: Dogfish sharks, Whitetip reef sharks and nurse sharks. Dolphins: they shake and toss the hobotnica on the water’s surface and sometimes grasp it with their teeth before slapping it down. Seals and otters. Moray Eels: their snake-shaped body can invade the holes and small openings octopuses use as hideouts. Birds: Diving sea and shore birds such as gulls or penguins. Fish: like cod, barracudas, or scorpion fishes. Rays: hides in the sand until the hobotnica approaches close enough, and then, suddenly, the ray strikes.

Kako se hobotnice kamufliraju sa svojom okolinom?

Mogu promijeniti svoju boju i teksturu kako bi se uklopili u svoj prirodni okoliš.

Promjena boje postiže se stanicama poznatim kao kromatofori, koje se nalaze ispod njihove kože i sadrže vrećicu punu šarenih pigmenata. Skupljanjem i širenjem ove vrećice hobotnica može mijenjati nijansu svoje boje i njen intenzitet.

Hobotnice mogu promijeniti teksturu kože mijenjanjem veličine papila na koži. Kako bi izgledale zastrašujuće, hobotnice mogu imitirati šiljke, izbočine i grebene. U roku od nekoliko sekundi mogu promijeniti svoj izgled tako da više uopće ne izgledaju kao vrsta.

Zašto se skrivaju od ljudi?

Primarni razlog zašto se hobotnica skriva od ljudi je njihova sigurnost i zaštita. Hobotnice su briljantne životinje. Ako se čovjek previše približi, može brzo pobjeći pucajući naprijed izbacujući vodu iz mišićne cijevi zvane sifon.

Što hobotnica jede?

Hobotnice su mesojedi, što znači da se prvenstveno hrane mesom. Dok su mladi, jedu mala stvorenja kao što su kopepodi, rakovi ličinke i morske zvijezde. Kao odrasli, love rakove, školjke, puževe i male ribe, preferirajući rakove, škampe i jastoge. Hobotnice imaju vrlo osjetljive sisaljke

koji pomažu u njihovoj sposobnosti da okuse ono što dodirnu. Tijekom noći love tako da nasrnu na svoj plijen i umotaju ga u mrežu između ruku. Njihova prednost leži u iznimnoj sposobnosti da dobro vide u tamnim i mutnim vodama.

Kako i kojim dijelom tijela hobotnice jedu?

Hobotnice su poznate po svojim taktikama iz zasjede. Spuštaju se na svoj plijen, okružuju ga rukama i snažnim kljunovima uvlače u usta. Njihova prehrana često uključuje plijen sa školjkama, do kojeg mogu doći otapanjem vezivnog tkiva toksinom iz svojih tijela.

Kad se bave različitim plijenom, hobotnice pokazuju proračunat pristup, ubrizgavajući toksin u jednu ili dvije rupe prema potrebi. To sugerira instinktivno razumijevanje kako učinkovito izvući najviše iz svog obroka.

Koje je stanište hobotnice?

Hobotnice različitih vrsta žive u oceanima diljem svijeta, samo u slanoj vodi. Oni su

prilagodljivi i žive u svemu, od malih bazena za gutanje do dubina do 2000 m. Većina su pelagični, što znači da žive u blizini vodenih površina u školjkama i koraljnim grebenima. Neke druge vrste hobotnica žive na dnu oceana, praveći svoje domove u špiljama.

Zašto hobotnice umiru nakon što naprave bebe?

Hobotnice su poluparne životinje, što znači da se jednom razmnožavaju i zatim umiru. Muški roditelj umire nakon parenja, a ženka preživi dok joj se ne izlegu jaja.

Ženke obično polažu 200,000 400,000 do XNUMX XNUMX jaja, što varira ovisno o vrsti. Ona čuva jaja dok se ne izlegu. Čak prestaje i jesti. Nakon što se jaja izlegu, njezino tijelo se okreće protiv nje. Prolazi kroz stanično samoubojstvo, koje razdire njezina tkiva i organe sve dok ne umre. U međuvremenu je mužjak otplivao i za nekoliko mjeseci ubijen.

Zašto hobotnice prskaju tintu?

Hobotnice koriste svoju tintu kao obrambeni mehanizam za izbjegavanje predatora.

Kada su pod prijetnjom, izbacuju značajne količine tinte u vodu koristeći svoj sifon kako bi dezorijentirali agresora. Ova tinta stvara gusti oblak koji ometa pogled predatora, omogućujući hobotnici da brzo pobjegne.

Jesu li hobotnice prijateljski raspoložene?

Hobotnice su poznate po svojoj razigranoj i znatiželjnoj prirodi. Neke se vrste ponašaju kao maženje, dok druge stvaraju veze s ljudima. Smatraju se među najrazvijenijim beskralježnjacima i mnogi biolozi vjeruju da posjeduju inteligenciju. Sa složenim živčanim sustavom, hobotnice mogu učiti i pokazati pamćenje.

Hobotnice uživaju u igri s igračkama, ponašanju u igri i rješavanju jednostavnih labirinata. U stanju su prepoznati ljudska lica u laboratorijskim i oceanskim uvjetima. Ako su prethodno imali pozitivnu interakciju s ljudima, malo je vjerojatno da će špricati tintu.

Koliko dugo može živjeti hobotnica?

Tipični životni vijek u prirodnim staništima varira između 1 i 5 godina, ovisno o vrsti.

Hobotnica je dokaz čuda morskog života. Njegova inteligencija, prilagodljivost i jedinstveno ponašanje čine ga fascinantnim predmetom proučavanja i vrhuncem za ronioce koji istražuju ove živopisne grebene. Kako nastavljamo učiti više o ovim zagonetnim stvorenjima, postaje sve jasnije koliko je važno zaštititi i očuvati njihova prirodna staništa, osiguravajući da grebeni Raja Ampat ostanu utočište za hobotnice i bezbrojne druge vrste.

