5 najboljih mjesta za ronjenje u Raja Ampat

Top 5 mjesta za ronjenje u Raja Ampat: Uvidi Joa, Meridian Adventure Dive Managera

Raja Ampat, arhipelag u indonezijskoj pokrajini Zapadna Papua, poznat je po svojim podvodnim krajolicima koji oduzimaju dah i neusporedivoj biološkoj raznolikosti. Jo, iskusna voditeljica ronjenja u Meridian Adventure Dive, dijeli svojih pet najboljih mjesta za ronjenje koja morate posjetiti u ovom podvodnom raju.

Jo voli lokalnu kulturu i fantastično osoblje u MAD-u. Već sedam godina vodi ronilačku logistiku i upravlja administracijom odmarališta. Uz toplu dobrodošlicu gostima, ona im također želi pokazati najbolja podvodna mjesta u Raja Ampatu dok rone.

1. Pristanište Sawandarek: Grad kornjača

Mot Sawandarek, od milja poznat kao "Grad kornjača", ostvarenje je ronilačkog sna. Ovo mjesto može se pohvaliti raznolikim morskim životom, što ga čini obaveznim za posjet svakom ljubitelju podvodnog podvodnog svijeta. Dok se spuštate u bistre vode, dočekat će vas brojne ljubazne kornjače, koje se često mogu naći kako graciozno plivaju ili se odmaraju na živopisnim koraljima. Mnoštvo kornjača dokaz je zdravog ekosustava mjesta. Uz ova veličanstvena stvorenja, ronioci mogu susresti grebenske morske pse, divovske školjke i mnoge šarene ribe, koje sve uspijevaju u ovom podvodnom utočištu.

2. Cape Kri: Svjetski rekord u broju riba

Rt Kri nije samo poznat u Raja Ampatu, već drži i svjetski rekord za najveći broj ribljih vrsta izbrojenih u jednom ronjenju – nevjerojatnih 367 vrsta! Ovo mjesto za ronjenje živi je dokaz nevjerojatne biološke raznolikosti Raja Ampat. Podvodni krajolik živa je tapiserija boja i života, sa svime, od sićušnih grebenskih riba do velikih pelagičara. Ronioci ovdje mogu očekivati ​​uzbudljive susrete s morskim psima crnog vrha, sivim morskim psima i nevjerojatnom raznolikošću jata riba koja stvaraju dinamičan podvodni spektakl.

3. Mioskon: Školski raj za škljocaje

Mioskon is renowned for its large, social schools of snappers that create mesmerising underwater displays. As you navigate through this vibrant reef, you'll find yourself surrounded by blue-striped snappers, which move in unison, creating a living, swirling dance of colour. The site's healthy coral formations provide a perfect backdrop for fotografija, and you might also spot playful banded sea snakes weaving through the corals. Mioskon's rich biodiversity and dynamic marine life make it a favourite among divers seeking adventure and tranquillity.

4. Blue Magic: Manta Ray Spektakl

Blue Magic je zapanjujuće vrhunsko mjesto za ronjenje koje opravdava svoje ime, posebno tijekom sezone manta. Snažne struje na ovom mjestu privlače veličanstvene mante koje bez napora klize kroz vodu, pružajući roniocima bliske susrete koji ulijevaju strahopoštovanje. Osim manta, Blue Magic može se pohvaliti živopisnim grebenima koji vrve životom, uključujući jata barakuda, jata i raznih grebenskih riba. Dramatična topografija mjesta i bogat morski život čine ga uzbudljivim ronjenjem, nudeći nezaboravna podvodna iskustva.

5. Melissin vrt: San fotografa

Melissin vrt prava je podvodna zemlja čuda i raj za podvodne fotografe. Ovo mjesto za ronjenje poznato je po prostranim i netaknutim vrtovima koralja jelena, u kojima žive milijuni šarenih riba Anthiinae. Vidjeti ove živopisne ribe kako plešu usred koralja prava je vizualna gozba, stvarajući nezemaljski prizor koji osvaja ronioce. Bogata bioraznolikost i zadivljujuće koraljne formacije čine Melissin vrt mjestom koje morate posjetiti za svakoga tko želi uhvatiti bit podvodne ljepote Raja Ampat.

Ronilačka mjesta Raja Ampat nude izvanredan morski život, živopisne koraljne grebene i nezaboravna podvodna iskustva. Prema Jou, Meridian Adventure Dive Manageru, ovih pet najboljih ronilačkih mjesta – Sawandarek Jetty, Cape Kri, Mioskon, Blue Magic i Melissa's Garden – svako pruža jedinstven i zadivljujući pogled u podvodna čuda ovog indonezijskog raja. Bilo da ste strastveni ronilac ili početnik, ove stranice obećavaju avanture koje će vas očarati i žudjeti za više.

