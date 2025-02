Ronite na svom putu u Wakatobiju

Novajlija, entuzijast ili fanatik? Lider, sljedbenik ili solist? Bez obzira na vaš stil ronjenja, dobrodošli ste da ronite na svoj način u Wakatobi Dive Resortu.

Ronilac uživa u ljepoti jednog od brojnih mjesta za ronjenje u Wakatobiju, Škrinje s blagom.

Thanks to the combination of a diverse underwater landscape and an expert and accommodating dive team, guests are never subjected to a one-size-fits-all diving experience and can create underwater experiences tailored to their personal interests. This could mean a relaxing snorkel tour off the beach, an extended stake out of a favorite photo subject, a drift across a coral ridge, or a nighttime foray onto a landscape that takes on a new personality under cover of darkness.

Ovdje su samo neki od načina na koje Wakatobijevi gosti mogu zadovoljiti svoju potrebu za uranjanjem.

Na usluzi

Ronilački vodič Wakatobi radi svoju magiju s gostima na njihovoj podvodnoj fotografiji.

Ronilački tim Wakatobi jako se ponosi pružanjem ronjenja na razini concierge pružajući svakom roniocu odgovarajuću razinu osobne usluge. Osoblje će rado obaviti sve detalje postavljanja opreme, prijenosa i skladištenja. Ali ako biste radije preuzeli odgovornost za svoju opremu, nema problema.

Vodiči daju detaljne upute prije ronjenja i u vodi su tijekom svakog ronjenja kako bi predvodili, ukazivali na jedinstvena otkrića, držali budno oko i pružili pomoć ako je potrebno. Početnici u ronjenju cijene dodatnu pomoć i osobnu pažnju koju pružaju naši vodiči. Uspješnijim roniocima vjeruje se da će preuzeti vlastite profile. Unatoč tome, mnogi se odlučuju družiti s vodičima kako bi iskoristili njihovo lokalno znanje o mjestu i njihovu gotovo nevjerojatnu sposobnost uočavanja nedostižnog morskog života.

Učinite ga višerazinskim

Ronioci u Wakatobiju mogu u potpunosti iskoristiti prednosti grebena i profila zidova koji su im dostupni kako bi izvukli maksimum iz svakog ronjenja.

Dive computers make it possible to enjoy significantly longer bottom times at sites where one can start deeper and then ascend slowly towards the surface through the course of the dive. Few places in the world are as well-suited for multi-level profiles as Wakatobi. The walls and steep slopes found at many sites rise to within a few feet of the surface and plunge beyond the range of recreational diving. On these sites, computer-equipped divers can create profiles that stretch well beyond the hour mark and end with an extended tour of the reef crest.

Krenite s protokom

Ronioci krstare duž strmog obronka.

Wakatobi održava plutače za privez kako bi spriječio oštećenje sidra, ali brojni omiljeni profili ronjenja ne počinju i ne završavaju na istoj točki i umjesto toga se provode kao ronjenja na plovidbu. Kao što zna svatko tko je pravilno izveo drift ronjenje, ovo može biti vrlo korisno iskustvo. Nema potrebe za navigacijom natrag do početne točke, izračunavanjem rezervi zraka ili plivanjem protiv struje; jednostavno zakoračite preko palube i slijedite je duž grebena.

Istražite s obale

Uskočite u jedan od Wakatobijevih prostranih brodova za ronjenje ili zakoračite s kraja pristaništa odmarališta za ronjenje na kućnom grebenu, izbor je vaš.

S jutarnjim, jutarnjim i poslijepodnevnim polascima brodova, ronioci u Wakatobiju nikada ne moraju dugo čekati na svoj sljedeći izlet. Ali ne morate uhvatiti brod da biste uživali u iznimnom ronjenju.

House Reef u odmaralištu poznat je kao jedan od najboljih svjetskih obalnih ronjenja, a ovaj legendarni pojas podvodnih nekretnina možete otkriti jednostavnim gaženjem s plaže ili ulaskom na kraju pristaništa odmarališta. Neki od najrjeđih nalaza divljih životinja u regiji pronađeni su upravo oko pristaništa, uključujući duhove i ukrašene ribe lule duhove, lisnate škarpine i mlade sipe.

Dva ronioca idu niz zid kako bi istražili Wakatobijev kućni greben.

Wakatobijev kućni greben zadovoljit će širok raspon ronilaca. Ljubitelji produženog dometa mogu pratiti zidove i padine kako bi otkrili crne koralje u dubinama; fotografi mogu napuniti memorijske kartice makro portretima ili iskoristiti ambijentalno svjetlo za stvaranje zapanjujućih širokokutnih panorama. Ronioci početnici i povremeni ronioci mogu ostati u blizini vrha grebena, gdje su boje na vrhuncu, a viđenja poput riba žarnjaka i stanica za čišćenje su česta.

Za iskustvo na pola puta između obale i ronjenja s brodom, gosti također mogu angažirati usluge Wakatobijevih taksi brodova, koji vas prevoze do udaljenijih područja House Reefa na slikovito spuštanje duž zida natrag do pristaništa.

Baci tenkove

Ujutro, poslijepodne, pa čak i navečer, ronjenje plitkim grebenima u Wakatobiju može pružiti gotovo beskrajnu priliku za promatranje raznolikog morskog života bez upijanja dodatnog dušika.

S brojnim grebenima koji se uzdižu unutar metar ili dva od površine, Wakatobi je glavno odredište za ronjenje. Većina mjesta koja posjećuju ronilački čamci odmarališta jednako su prikladna za ronioce, koji su uvijek dobrodošli na brod i imaju vodiča za ronjenje koji daje sveobuhvatne upute prije ulaska. Ovo je posebno atraktivna opcija za parove koji uključuju jednog ronioca i jednog ronioca, jer mogu podijeliti mnoga ista iskustva u vodi. Roniocima koji jednostavno ne mogu provesti dovoljno vremena u vodi, popodnevno ronjenje s disalicom može pružiti dodatnu priliku da drže glavu ispod vode bez upijanja dodatnog dušika.

Noćni pokreti

Nakon što padne mrak, grebeni Wakatobija postaju još aktivniji jer životinje koje leže uspavane ili skrivene tijekom dana izlaze da se hrane ili love. Hobotnice, lignje i jegulje izlaze iz skrivenih pukotina, škarpine postaju aktivnije, a pljosnati crvi izlaze iz skrivenih mjesta.

Oni koji tek počinju noćno ronjenje mogu započeti svoja večernja urona odmah nakon zalaska sunca i na poznatim područjima kućnog grebena. To omogućuje vrijeme da se naviknete na sve slabiju okolnu svjetlost i da se osjećate ugodno u okolini prije nego što nastupi potpuni mrak. Vodiči su uvijek dostupni da vam pomognu osvijetliti put, ali ronioci su također dobrodošli da sami istražuju Kućni greben.

Čudna lica u mraku mogu se pojaviti u mnogim oblicima kao što možemo vidjeti ovdje s ovim jatom prugastih somova.

Nekoliko puta tjedno odmaralište također nudi noćna ronjenja brodom do nekih od najpopularnijih mjesta u tom području. Za još otkrivajući pogled na ono što se nalazi ispod, gosti se mogu prijaviti za Fluo-dive iskustvo. To uključuje upotrebu posebnih UV ronilačkih svjetala koja otkrivaju određene koralje i životinje u svjetlucavim fluorescentnim tonovima što je podvodni ekvivalent plakata s crnim svjetlom.

Malo ronilačkih odmarališta to može reći, ali Wakatobi je potpuno funkcionalno ronilačko odmaralište pogodno za rebreather, zajedno s kisikom, sorbom, bocama za O2, Dil i bailout, kao i helijem na zahtjev.

Kako god da odlučite istražiti Wakatobijeve grebene – plitke ili duboke, danju ili noću, ostati na mjestu ili plutajući duž zida – jedina stvar koja je sigurna je da vam neće ponestati stvari za vidjeti ili raditi. I možda je to jedan od mnogih razloga zašto se toliko gostiju vraća po još.

