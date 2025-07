Wakatobijevi super prostrani čamci za ronjenje

Provozajte se kultnim ronilačkim čamcima Wakatobi dive resorta

Ronilac istražuje popularno mjesto za ronjenje Wakatobi, Zoološki vrt, kratkom vožnjom brodom od pristaništa odmarališta.

Većina ronilačkih putovanja započinje vožnjom brodom. To je istina na većini svjetskih destinacija, uključujući Wakatobi Resort. Da, tu je House Reef, koji je jedan od najhvaljenijih obalnih ronjenja na svijetu. Ali da biste otkrili puni opseg morskog rezervata odmarališta, morat ćete se ukrcati na nešto što pluta. Željeli bismo vam predstaviti Wakatobi flotu i podijeliti neke od razloga zašto mnogi ronioci smatraju da su oni idealni brodovi za udobnost, osobnu pažnju i užitak u ronjenju.

Upoznajte flotu

Odmaralište Wakatobi upravlja flotom od devet namjenskih čamaca za ronjenje/dišanje. Ovdje vidite četvoricu splavljenih do pristaništa odmarališta pripremajući se za jutarnji polazak.

Ronilačko odmaralište Wakatobi upravlja flotom od devet namjenskih čamaca za ronjenje/dišanje, duljine oko 20 metara/67 stopa, sa širinom od 4.5 metara/14.7 stopa. Budući da su svaki ručno izradili majstori, ne postoje dva identična, ali svi slijede sličan dizajn i izgled. Iako tradicionalnog dizajna, svaki je opremljen modernom sigurnosnom i navigacijskom opremom kao što su kisik, GPS i pomorski radio.

Jedna od najvažnijih zajedničkih karakteristika Wakatobijevih brodova su krovovi pune dužine. Zaštita od sunca vitalan je, ali prečesto zanemaren aspekt aktivnosti ronjenja i snorkelinga u tropima. Učinci hlađenja vode i vjetra mogu spriječiti putnike da primijete puni učinak izlaganja suncu, ali ne treba dugo da se razviju opekline od sunca ili dehidracija. Zato su Wakatobijevi brodovi prekriveni od pramca do krme i ne zahtijevaju od putnika da se namažu kremom za sunčanje ili navuku pokrivače samo da ne izgore. A za one koji žele uhvatiti malo raža, tu je prostrani otvoreni dio za opuštanje na pramcu.

” Puno sam ronio s broda i znam koliko može biti neugodno kada je 12 ili 14 ljudi na manjem brodu koji se pokušavaju opremiti bez prostora za ruke. Zaljubio sam se u Wakatobijeve brodove. Otvorene su, prostrane i super udobne.” ~ Gost Mitchell Bennett

Još jedna značajka dizajna koju gosti na Wakatobijevim brodovima jako cijene je lokacija kupaonice ili onoga što nautičari nazivaju "glavom". Na mnogim brodovima, putovanje do vrha uključuje spuštanje ljestvama u prednju kabinu, zatim ulazak u ograničeni prostor za brigu o potrepštinama dok brod poskakuje preko valova. Wakatobijevi ronilački čamci postavljaju prostrani gornji dio zajedno s punim tušem s toplom vodom u stabilnije krmeno područje i na razini palube.

Osobni prostori

Dugi profili Wakatobijevih čamaca omogućuju dovoljno klupa za sjedenje i dovoljno prostora za laktove za opremanje i kretanje. U teoriji, svaki čamac mogao bi udobno primiti veliki broj ronilaca, ali zapremina nije Wakatobijev stil. Na primjer, najveći brod u resortu prima najviše 16 ronilaca, dok njihovi nešto manji brodovi voze s maksimalno 12 gostiju.

Ronilački čamci Wakatobi odlikuju se prostorom i udobnošću, a svaki je dugačak otprilike 20 m/67 stopa, s širinom od 4.5 m/14.7 ft koja gostima osigurava puno prostora za ruke. Osim što su vrlo stabilni na vodi, imaju krov u cijeloj dužini za dovoljno zaštite od sunca.

Stavke poput lica maske, peraje, čizme i druge osobne stvari spremaju se u pojedinačno numerirane košare ispod klupa za rubove. Svakom gostu dodjeljuje se košarica s brojem kada se prvi put prijavi u ronilački centar, a te košarice zatim ronilačko osoblje prenosi na i s brodova tijekom cijelog boravka gosta.

Namjenski stol za kameru i stanica za ispiranje nalaze se u blizini stražnjeg dijela broda, dok je izlaz u vodu i iz vode kroz široka bočna ulazna vrata s obje strane broda. Ovi otvori postavljeni su na sredini između stola za kameru i prednjih klupa, omogućujući fotografima prostor za sastavljanje svoje opreme, a da ne budu na putu drugim roniocima i snorkelarima koji ulaze ili izlaze iz vode.



“Bočne ulazne točke na Wakatobi brodovima pravi su plus. Omogućuju vrlo jednostavan ulazak i izlazak iz vode, a niste izloženi ispušnim plinovima motora, što ga čini mnogo udobnijim od većine ronilačkih čamaca na kojima sam bio tijekom svojih putovanja.” ~ Gost Ken Glaser

Ulazak u vodu je više od koraka nego divovskog koraka, s stopom i pol padom na vodu. Ronioci kojima je potreban lakši ulazak iz razloga kao što su problemi s donjim dijelom leđa mogu jednostavno sjesti i dopustiti posadi na palubi da im pomogne u stavljanju i skidanju opreme. Povratak u čamce također je jednostavan, jer postoje vrlo čvrste ljestve s ručkama koje se lako koriste. Dodatna prednost bočnih ulaznih točaka je odvajanje od ispušnih plinova motora broda koji se nalaze daleko na krmi.

Privatni poslovi

Wakatobi VII, namjenski privatni čamac za ronjenje/dišanje, ima super prostranu natkrivenu palubu koja uključuje zasjenjenu blagovaonicu, kuhinjski prostor, svlačionicu s kupaonicom i tušem, set ležaljki na prednjoj palubi i potpuno otvorenu palubu na krovu. za razgledavanje ili promatranje zvijezda u večernjim satima.

Wakatobi flota uključuje dva plovila izgrađena posebno za smještaj privatnih čartera i pružanje pojedincima ili malim grupama doista osobnog iskustva ronjenja. Umjesto klupa za sjedenje u punoj dužini koje se nalaze na drugim brodovima resorta, prostrana natkrivena paluba uključuje zasjenjenu blagovaonicu, prednje ležaljke, kuhinjski prostor i svlačionicu s potpunom kupaonicom i tušem. Posebnost je gornja paluba koja se može koristiti za razgledavanje, sunčanje ili uživanje u večeri pod zvijezdama. Više o privatnim brodovima >ovdje.

Lokalne praktičnosti

Možda se pitate zašto bi vrhunsko odmaralište za ronjenje i ronjenje kao što je Wakatobi upravljalo flotom onoga što izgleda kao tradicionalni indonezijski trajekti. Gdje su elegantna vozila od stakloplastike opremljena parom grlatih turbodizelaša i svjetlucavim metalnim tračnicama?

Wakatobi VI dolazi do pristaništa odmarališta.

Mnogo je razloga zašto su krenuli tradicionalnim putem, počevši od njihove predanosti održivosti i upravljanja zajednicom. Kao dio misije Wakatobi za stvaranje ekonomske koristi za lokalnu zajednicu, umjesto uvoza tvornički izrađenih čamaca za ronjenje, naručili su lokalne graditelje čamaca da naprave naše legendarne čamce.

Lokalna izgradnja ne samo da je zadržala prihod unutar zajednice, već je također pružila i neke ekološke prednosti. Odabir održivog drva umjesto smola od stakloplastike smanjio je emisije povezane s gradnjom, dok je gradnja u blizini kuće također smanjila ugljični otisak stvoren uvozom brodova s ​​udaljenih lokacija.

Osim aspekata lokalne gradnje koji se osjećaju dobro, postoje brojni praktični razlozi koji stoje iza Wakatobijevih izbora. Prvi je pouzdanost. Budući da čamce grade lokalni majstori, popravci se mogu obaviti brzo i jednostavno—bez čekanja da se vlasnički dio dopremi iz tvornice tisućama milja daleko. Kao rezultat toga, njihov tim brže rješava mehanička pitanja i održavanje.

A tu je i učinkovitost. Dug i relativno vitak oblik njihovih ronilačkih čamaca omogućuje im da ih pokreće jedan motor, troše daleko manje goriva i stvaraju manje emisija od brzih, turbo-dizelskih porinuća. Čamci odmarališta kreću se brzinama u rasponu od 17 km/11 mph, što je sasvim dovoljno brzo za naš stil ronjenja. U Wakatobiju je većina mjesta obično udaljena samo deset do 30 minuta, a čak se i do naših najudaljenijih mjesta stiže za manje od sat vremena.

To nas dovodi do treće prednosti njihovog tradicionalnog dizajna, a to je udobnost. Pri opuštenim brzinama kojima naši brodovi putuju, nema lupanja ili teturanja, a buka motora smanjena je na tiho šumljenje koje omogućuje normalne razgovore. Dizajn trupa je izuzetno stabilan kako u plovidbi tako i kada miruje na privezištu. Putnici se mogu opustiti na putu do gradilišta i kretati se bez potrebe da se drže za rukohvate kako bi održali ravnotežu. I premda se rijetko susreću s nemirnom vodom, oštri pramci i strmi profili Wakatobi čamaca omogućuju im probijanje valova i valova laganim pokretom.

Ljudski element

Jedna od Wakatobijevih uvijek nasmijanih posada ronilačkih čamaca.

Jedna od najvažnijih i najcjenjenijih značajki Wakatobi čamaca za ronjenje nije fizički element, to je ljudski element. Naše brodske posade i ronilačko osoblje ponosni su na pružanje najviše razine osobne usluge i pažnje. Počinje i prije nego što gosti stupe na brod. Osoblje za ronjenje brine o svim transferima opreme do i sa broda i postavlja vašu opremu. Ako biste radije postavili vlastitu opremu, to je u redu, a mi smo tu da vam pomognemo ako je potrebno.

Cijeli ronilački tim je odličan. Nakon brifinga, osjećao sam se kao da se gotovo sam mogu kretati stranicama, toliko su temeljiti i personalizirani opisi.” - Joe Bennett

Prije svakog ronjenja, Wakatobijevi vodiči ne samo da daju detaljne upute o tome što mogu očekivati, već i razgovaraju o očekivanjima sa svakim gostom i prilagođavaju ronjenje u skladu s tim. U vodi su naši vodiči za ronjenje stručnjaci u pružanju prave razine pažnje, bilo da su tu da pomognu manje iskusnim roniocima, dopuštaju iskusnijim roniocima da određuju tempo ili služe kao stručni promatrači stvorenja. Jednaka se pažnja posvećuje ronjenju s disalicom, koji često prati ronioce na mnoga mjesta u morskom rezervatu Wakatobi s velikim plitkim grebenima.

Udobnost i osobna pažnja su na čelu Wakatobijevog servisnog etosa, uključujući vaša iskustva ronilačkog broda, tako da su vaša sjećanja s odmora još veličanstvenija.

Nakon svakog ronjenja, gostima se daje rashlađujući ručnik s mirisom mente i nude se grickalice i piće. Wakatobijevi kuhari također će zadovoljiti prehrambene zahtjeve ili želje na brodovima; gosti trebaju samo pitati i oni će se uvjeriti da je tu prije nego što brod napusti pristanište. Upravo su dodiri poput ovog ono što vrijeme na Wakatobi brodu čini više od pukog površinskog intervala ili nužnog uvoda u iskustvo u vodi. Zapravo, mnogi gosti smatraju da je opuštajuće vrijeme provedeno u krstarenju do i od mjesta za ronjenje iznimno ugodnim dijelom cjelokupnog iskustva odmarališta.

Ako još niste iskusili koliko ugodan može biti brod za ronjenje, idite na wakatobi.com, rezervirajte posjet i ukrcajte se.