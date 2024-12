Mriješćenje koralja na Velikom koralnom grebenu

Mriješćenje koralja: svi spremni za baby boom Velikog koraljnog grebena

Turistički operateri i lokalna industrija grebena radili su cijelu noć tijekom najznačajnijeg događaja mriještenja na planetu, učeći najsuvremenije tehnike obnove koralja kako bi se povećao broj zdravih koralja.

Godišnji događaj mriještenja koralja, potaknut punim mjesecom u studenom, pokazuje kako veličanstveni koralji Velikog koraljnog grebena oživljavaju u podvodnoj 'snježnoj oluji' ispuštajući trilijune jajašaca i spermija u vodu u fenomenu masovnog razmnožavanja, koji Sir David Attenborough opisuje kao 'jedan od najvećih prirodnih spektakala'.

Ovaj događaj također je najvažniji dan u godini za znanstvenike koji se bave koraljem jer istražuju inovativne metode za povećanje obnove grebena kako bi zaštitili ovu prirodnu ikonu od sve većih utjecaja klimatskih promjena.

Kako bi povećao broj koraljnih mladunaca proizvedenih ovogodišnjim mriještenjem, tim s Australskog instituta za znanost o moru (AIMS) po prvi put obučava pomorsku industriju Cairnsa i Port Douglasa – uključujući turizam – o tome kako koristiti inovativno sijanje ličinki koralja tehnika poznata kao Coral IVF. Ova noćna misija hvatanja milijuna koraljnih jaja i sperme u posebno dizajniranim plutajućim bazenima s ličinkama postavljenim na dvije različite lokacije u regiji ima za cilj podržati prirodni proces regeneracije grebena.

Nježni snopići mrijesti ostat će u bazenima za uzgoj do tjedan dana dok se razviju u koraljne bebe. Kada budu spremni, bit će postavljeni na grebene koji uključuju lokacije koje su bile pogođene nedavnim događajima izbjeljivanja, gdje mogu izrasti u zdrave mlade koralje i pomoći donijeti novi život Velikom koraljnom grebenu.

Znanstvenici procjenjuju da Coral IVF povećava stopu uspješne oplodnje koralja za 100 puta — povećavajući šanse s jedan u milijun u prirodnim okruženjima na jedan u 10,000 XNUMX kroz ovu inovativnu tehniku.

Upravna direktorica Zaklade Great Barrier Reef, Anna Marsden, rekla je: “Prošlog ljeta naš Veliki koraljni greben doživio je još jedno razorno izbjeljivanje, ponovno naglašavajući da su koraljni grebeni na prvoj crti klimatskih promjena. Od ključne je važnosti razviti set alata rješenja koji će nam pomoći vratiti ono što je izgubljeno i zaštititi ono što je ostalo od utjecaja klimatskih promjena.

Mriješćenje koralja na Velikom koralnom grebenu 8

„Ova suradnja između znanstvenika i turističkih operatera, poznata kao Boats4Corals, uspješno je pilotirana u Whitsundays kroz našu inicijativu Reef Islands i probija jedno od najvećih uskih grla u obnovi grebena – razmjer. Nakon ovog uspjeha, uz potporu Qantasa, primjenjujemo isti pristup i drugim područjima Grebena. Osnaživanjem željnih turističkih operatera i lokalnog stanovništva da dodaju ovu tehniku ​​svom trenutnom alatu za očuvanje, nadamo se da ćemo proširiti lokalni pokret obnove grebena koji je utemeljen na znanosti i koji je skalabilan.

“Kombiniranjem vodstva u turizmu i pomorskoj industriji, plovila, lokalne stručnosti i ljudske snage, cilj nam je postići obnovu grebena u mnogo većoj mjeri nego što bi to mogli postići sami istraživači. Ovo je doista snažno partnerstvo.”

Novi podaci ovog tjedna dobiveni AIMS-ovim istraživanjima Velikog koraljnog grebena na sjeveru pokazuju da je događaj masovnog izbjeljivanja koralja 2024. uzrokovao najveći godišnji pad tvrdog koraljnog pokrivača u području otoka Lizard od početka istraživanja prije 39 godina. Početni rezultati praćenja iz istraživanja u vodi između otoka Lizard i Cairnsa pokazuju da je više od trećine tvrdih koralja izgubljeno zbog izbjeljivanja. Znanstvenici nastavljaju s istraživanjem područja diljem Velikog koraljnog grebena, a potpuna će procjena biti objavljena 2025. godine.

Mriješćenje koralja na Velikom koralnom grebenu 9

Glavni sistemski inženjer i programski direktor AIMS-a dr. Mark Gibbs rekao je: “Sjajno je sinoć trenirati s novim lokalnim industrijama na vodi i dijeliti informacije o grebenima u regiji Cairns i Port Douglas.

“Imali smo vrlo uspješne aktivnosti mriještenja, a bazeni su sada puni ličinki koralja u razvoju. Unatoč gubicima koje su grebeni u ovoj regiji pretrpjeli od ljeta, ohrabruje nas razina mrijesta koju smo vidjeli u ovom području.

„Pristupi koje koristimo razvijeni su kroz zajednički program obnove i prilagodbe grebena. Dok se nastavljaju usavršavati, naš tim koristi snagu lokalnog stanovništva, plovila i vještina, stavljajući ih u korak kako bi osigurali da se iz istraživanja mogu prevesti u stvarnost.

“Radili smo s ovim lokalnim ekipama tijekom posljednjih tjedana, a svaka od različitih industrija donosi vlastite jedinstvene snage i sposobnosti koje zajedno iskorištavamo.

“Iako je prikupljanje mrijesti možda gotovo, nastavljamo obučavati lokalne operatere da prate razvoj koralja i distribuiraju ih na lokalne grebene kada budu spremni. Dakle, u nadolazećim tjednima očekuje nas dosta obuke i suradnje.”

Mriješćenje koralja na Velikom koralnom grebenu 10

Veliki koraljni greben najveća je i najvrijednija prirodna ikona Australije Deloitteovo istraživanjepokazujući da Veliki koraljni greben doprinosi australskom gospodarstvu sa 6.4 milijarde dolara, održavajući više od 64,000 XNUMX radnih mjesta od kojih je većina iz turističkih aktivnosti.

Menadžer za zaštitu okoliša i sukladnost Quicksilver grupe Phil Coulthard rekao je: „Programi upravljanja lokacijama za brigu o našim lokalnim grebenima bili su temeljni fokus za Quicksilver grupu kroz povijest, no kako bi se povećala otpornost na buduće stresove okoliša, unutar njih moraju postojati kooperativne radnje industriju pomorskog turizma i kroz partnerstva s drugim industrijama, vladom, tradicionalnim vlasnicima i naravno našom znanstvenom zajednicom.

“Ovakvi projekti savršen su primjer. Proteklih nekoliko tjedana bili su nevjerojatna prilika za naš tim da radi zajedno s drugim operaterima u industriji i Australskim institutom za znanost o moru kako bi naučili više o tehnikama intervencije na koraljima za koje se nadamo da neće koristiti samo grebenima na lokalnoj razini, već će također postati platforma za projekte širenja i ovdje na GBR-u i za grebene širom svijeta.”

“Ali vrhunac je naravno bila prilika ponovno svjedočiti najvećem svjetskom događaju sinkroniziranog mriještenja na grebenu Agincourt kod Port Douglasa. Sami razmjeri događaja ulijevali su strahopoštovanje i dokaz su otpornosti i ljepote našeg Velikog koraljnog grebena. Svjedočiti kako milijarde pojedinačnih životinja uspijevaju ispustiti smrdljiva jajašca i spermu u isto vrijeme nije samo čudo prirode, već također pojačava osjetljivu ravnotežu naših morskih ekosustava i njihovu ovisnost o predvidljivosti okoliša.”

Mriješćenje koralja na Velikom koralnom grebenu 11

Upravitelj GBR-a za biologiju dr. Eric Fisher rekao je: „Izgradnja partnerstva između privatne industrije, istraživača i tradicionalnih vlasnika ključna je za pomoć prirodnoj otpornosti koraljnog grebena i buduću otpornost Velikog koraljnog grebena. GBR Biology predano podržava Coral IVF program. Besprijekorno se uklapa uz naše postojeće programe oporavka grebena uz pomoć lokacije kao što su kontrola koraljnih grabežljivaca, miješanje vode i stabilizacija koraljnog krša.”

Ovo ispitivanje financiraju Reef Trust australske vlade i Australski institut za znanost o moru, uz potporu Qantasa kroz njegovo 10-godišnje partnerstvo sa Zakladom Great Barrier Reef u iznosu od 10 milijuna dolara.

Vršiteljica dužnosti Qantasove direktorice za održivost Fiona Messent izjavila je: „Povezivanje kupaca, izbliza i iz daleka, s našim nevjerojatnim prirodnim krajolicima u srcu je onoga što radimo. Ponosni smo što podržavamo proširenje suradnje Boats4Coral kroz naše partnerstvo sa Zakladom Great Barrier Reef kako bi turistički operateri i znanstvenici mogli surađivati ​​s ciljem povećanja obnove grebena i pomoći u zaštiti australske prirodne ikone.”

Projekt koristi inovacije razvijene kroz Program obnove i prilagodbe grebena koji je financiran partnerstvom između Zaklade australske vlade Reef Trust i Zaklade Great Barrier Reef, a također ga podržava Qantas.

Mriješćenje koralja na Velikom koralnom grebenu 12

Izvršni direktor programa obnove i prilagodbe grebena dr. Cedric Robillot rekao je: „Brzina kojom se utjecaj klimatskih promjena odvija na koraljne grebene diljem svijeta je alarmantna. Ova razmjena znanja i suradnja u regiji Cairns i Port Douglas predstavlja ključni korak za prevođenje znanstvenih inovacija koje je pokrenuo Program obnove i prilagodbe grebena u skup alata rješenja na terenu.

„To će se postići kroz višegodišnju i veću pilot implementaciju kako bi se uspostavila buduća industrija obnove i prilagodbe grebena koja bi mogla vidjeti da zajednice grebena, industrije, tradicionalni vlasnici i upravitelji postavljaju milijune koralja s višom tolerancijom na toplinu na greben svakoga godina."

O Zakladi Great Barrier Reef

Zaklada Velikog koraljnog grebena stvara budućnost za svjetske koraljne grebene obnavljajući grebene i obalna staništa i pomažući im da se prilagode utjecajima klimatskih promjena. Izgradili smo organizaciju za suradnju kako bismo prikupili sredstva, ulagali u inovativne ideje i dizajnirali stvarne, skalabilne programe očuvanja koji donose napredak u obnovi mora i kopna. Hodajući u korak s ljudima Prvih naroda i zajednicama na prvoj liniji, Zaklada ubrzano prati i implementira rješenja diljem svijeta.

Zašto je mriještenje koralja važno?

Nitko to ne objašnjava bolje od Sir Davida Attenborougha:

Nitko od stanovnika Grebena ne bi bio ovdje bez jednog zaista izvanrednog događaja. Događa se samo jednom godišnje i jedan je od najvećih prirodnih spektakala. Tek 1980-ih znanstvenici su to otkrili, ovdje na Veliki koraljni greben. U nekoliko noći u godini kada su uvjeti baš pravi, duž cijele dužine grebena iznenada izbijaju koralji raznih vrsta. To je veliki događaj mriještenja i jedno je od čuda svijeta prirode. To je jedino vrijeme u godini kada sami koralji ne rastu samo grananjem, već se spolno razmnožavaju, i vitalno je za opstanak Grebena.

Reef Magic Pontoon

Što je mrijest koralja?

Mriješćenje koralja je kada na grebenu počinje novi život. Događa se jednom godišnje u očaravajućem prirodnom fenomenu koji je opisan kao podvodna snježna oluja. U kasno proljeće, koralji na Velikom koraljnom grebenu oslobađaju jajašca i spermu koji izlaze kao male loptice koje usporeno plutaju na površini oceana. Mrijest se događa samo noću kada grebenske ribe koje se hrane planktonom spavaju, što smanjuje rizik od pojedenja jaja.

Stvara ružičasto-smeđu mrlju na površini gdje će se mrijest susresti s kompatibilnim jajetom i proizvesti ličinke kojima je potrebno desetak dana da potpuno sazriju u koraljni polip. Mnogi od tih sićušnih smotuljaka postat će mladi koralji, pružajući nadu za budućnost našeg Velikog koraljnog grebena.

Mriješćenje koralja otkriveno je tek 1982. na otoku Magnetic. Obalni grebeni obično se mrijeste mjesec dana prije vanjskih grebena gdje je mriješćenje spektakularnije. Obično se javlja na vanjskim grebenima kod Cairnsa i Port Douglasa dvije do šest noći nakon punog mjeseca u studenom kada je temperatura vode 27-28C.

Autor fotografije: Zaklada Great Barrier Reef