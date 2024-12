Ronjenje Lifou, fosilni atol

at 8: 48 am

PIERRE CONSTANT stvara svakakve neočekivane veze kada putuje roniti u malo poznati dio Nove Kaledonije

Bio je to ranojutarnji polazak na Betico 2, na putu za otok Lifou. Prijava je bila u 6 ujutro na trajektnom terminalu u Noumei, glavnoj luci Nove Kaledonije.

Maksimalna dopuštena prtljaga bila je 15 kg plus 6 kg ručne prtljage, tako da sam morao doći dan ranije da ponesem svojih 42 kg viška prtljage kao teret – to jest, opremu za ronjenje i podvodnu fotografiju. Za ronioca nije bilo druge mogućnosti!

Letenje vas također ograničava na 15 kg. Ovisno o uvjetima na moru, prelazak oceana do Lifoua, na otočju Loyalty, traje sedam sati. Trajekt plovi kroz Mare Islands prije nego što pristane u Wé, na istočnoj obali Lifoua, malo prije 2:XNUMX.

Ovo je bio moj drugi put u Novoj Kaledoniji. Na svom prvom putovanju, u ožujku 2022., nisam imao vremena obići Loyalty Islands.

Visoki, vitki, dugokosi Francuz iz Britannyja, Pascal iz Wé Plongéea, čekao me, i prebacili smo se u njegovu seosku kuću u ulubljenoj staroj, sivoj Daciji Logan. Čini se da je u ovoj kanačkoj zemlji većina automobila pretrpjela neku ili onu štetu. Lifou je trebao biti moj dom više od dva tjedna.

Wé marina

Topografija

Otoci Loyalty protežu se preko 500 km od sjeverozapada prema jugoistoku. Od kopna ih odvaja Koraljno more, široko 100 km i duboko 2 km. S jugoistoka otoci su Walpoles, Mare, svih 1,115 četvornih kilometara Lifou, Ouvea, Beautemps-Beaupré i potopljeni greben Astrolabe.

Otočje Loyalty je drevni vulkanski luk nastao subdukcijom australske ploče ispod pacifičke ploče. Atoli su nastali između pliocena i pleistocena ponavljajućim slijeganjem.

Prije 25 milijuna godina Lifou je bio vulkanski otok s rubnim grebenom. Prije pet milijuna godina, unatoč novim erupcijama, vulkan je erodirao, a prije 300,000 godina razina mora bila je 120 metara viša nego sada, a atol je imao unutarnju lagunu. Onda se ocean povukao.

Tijekom ledenog doba Riss-Würm, prije 15,000 100 godina, razina mora bila je 3 m ispod današnje i formirale su se špilje i podzemne rijeke. Većina špilja danas je poplavljena. Napravljen od kompaktnog vapnenca, koralni greben leži XNUMX km od obale.

Dječak skače u srce Lifoua, plaža Peng

Središte otoka je ravno, stara laguna ispunjena kristaliziranim vapnencem, pijeskom i konglomeratima. Na sjeveru je visoravan visoka 25 m, a kruna grebena se uzdiže do 90 m. Na jugu je visoravan visoka 40 m, a kruna se uzdiže do 110 m.

Najveće i najstarije špilje u Lifouu – Hnanawei, Wanaham i Inegoj – nastale su prije 190-130,000 godina. Nema površinskih rijeka; sve teče ispod zemlje. Obilne kiše javljaju se u sezoni veljača/ožujak, pri čemu se dio te vode skladišti pod zemljom.

Ispod kokosovih palmi, plaža Peng

Što se tiče ljudske povijesti, Austronežani iz jugoistočne Azije stigli su u Melaneziju 3000. pr. Prva migracija ljudi iz sjeverne Melanezije (Admiralsko otočje) u Novu Kaledoniju datira iz 1700. pr. Lapita keramika pronađena u Koneu na zapadnoj obali Nove Kaledonije datirana je u 1400. pr. Od 16. do početka 19. stoljeća dogodile su se migracije Tonganaca i Samoanaca u Lifou, vjerojatno i iz Vanuatua.

Ako je kapetan James Cook doista "otkrio" Novu Kaledoniju 4. rujna 1774., tek su u kasnom 18. stoljeću dva britanska broda pristala u Lifou. Otoci Loyalty dobili su ime po jednom od tih brodova.

Kitolovci su ih već posjećivali od 1810. godine, ali je 1829. francuski moreplovac i istraživač Dumont d'Urville "ponovno otkrio" Loyalty Islands i sastavio konačnu morsku kartu.

Wé Plongée

Sa sjedištem u Wé marini, u blizini mjesta gdje je Betico 2 dokova, Wé Plongée radi od 2018. Pascal je ronilački centar postavio u kontejner koji ujedno služi i kao privatna pekarnica jer svaki dan kuha kruh!

Ronilački centar Wé Plongée nalazi se u kontejneru

Pascal od Wé Plongée

Francuski FFESSM, kao i PADI i SSI instruktor, Pascal vodi Discover Scuba Diving iskustva, ali i obuku ronilaca na različitim razinama. Izleti u zaljev Chateaubriand obavljaju se gumenjakom, a većina mjesta za ronjenje udaljena je ne više od pet minuta.

Ronioci na brodu

Dopuštenje za ronjenje u bilo kojem određenom području moraju dati plemenske carinske vlasti. Aktivnosti izvan zaljeva rezervirane su za tradicionalne klanove. Kvalificirani ronioci mogu ići na dva urona ujutro, dok se DSD i obuka ronjenja održavaju popodne.

Province Good & Canyons

Prvog dana, plan ronjenja je bio posjetiti prilično slične Province Good and Canyons. Greben je masivan, ispresijecan brojnim kanjonima, kanalima za plivanje i tunelima, s bijelim pješčanim mrljama oko sebe.

Bio je to više atmosferski doživljaj jer je riblji život bio neupadljiv – nema velikih primjeraka, nema jata, samo uobičajene ribe leptiri, ribe papige, morske ribe, povremene ribe anđeli i čudno jato zlatno-pjegave deverike (Gnathodentex aureolineatus).

Hrpa koralja u Provinciji Good

Kolonije žarnjaka narančaste peraje (Amphiprion chrysopterus) s bijelim repovima bile su uobičajene, kao i Clarkova žarnjaka (Clarkii). crnorepa svinja (Bodianus loxonotus) bili su čest prizor. Ananas morski krastavac (Thelenota ananas) viđen je na pješčanom dnu, a divovske školjke (Tridacna squamosa) isto.

Ružičaste stabljike spužve, Province Good

Acropora stolni koralj i druge vrste koralja, Province Good

Plavopgavi leptir (Chaetodon plebeius) i crni leptir (C flavirostris)

Divovska školjkaš (Tridacna squamosa) u kanjonima

Staghorn koralj i stolni koralj u kanjonima

Tombant de la Marina

Drugog dana Pascal me odveo na jedno od svojih omiljenih mjesta, popularno za obuku. Tombant de la Marina mali je pad s najvećom dubinom od 13 m s bijelim pijeskom i razbacanim koraljima.

Riblji život bio je uočljiviji, sa zelenim kornjačama, bjelovrhim grebenskim morskim psima, Napoleonovim morskim psima, plavoperajnim jackom, koraljnom kirnjom (Cephalopolis miniata) i paunova kirnja (C argus), dikobraz i biserka napuhač.

Zelena kornjača u Tombant de la Marini

Naišao sam na nekoliko crvenih i crnih žarnjaka (Amphiprion melanopus), vražja škrpina (Scorpaenopsis diabolus) sa svojim žutim i crvenim prsnim perajama, ovalno pjegava riba leptir (Chaetodon speculum), papiga (Scarus schelgeli) i kore limuna anđeo (Centropyge flavissimus) u žutoj boji s plavim prstenom za oči.

“Neki dan, tijekom treninga, jednom smo vidjeli mantu, pa čak i morskog psa čekićara”, oduševljeno je tvrdio Pascal.

Patates de Hnassé

Riba leptir suza (Chaetodon unimaculatus) u Patates de Hnassé

Pokazalo se da je Patates de Hnassé prilično ugodan – zbirka velikih koraljnih bomija, razasutih po pješčanim ravnima, s vanjskom padinom otvorenom prema plavetnilu.

Između ostalih vidio sam ribu leptir suzu (Chaetodon unimaculatus), papuanska škarpina (Scorpaenpsis papuensis), čevronska riba leptir (C fascialis) i plava crtica leptir (C plebej). Dvostruke vrtne jegulje (Heterokonger hassi) mjestimično je ukrasio pjeskovito dno.

Papuanska škarpina (Scorpaenopsis papuensis) u Patates de Hnassé

U obitelji škrpine bilo je saća (Epinephelus merra), crni vrh (E marginalis) s crvenom s bijelim mrljama i mjesečevim repom Variola luti.

Široka mrlja od Alveopora koral se pokazao vrijednim pažnje sa svojim malim polipima nalik na tratinčice i plavim i crnim točkastim ražama (Neotrygon kuhlii), klaun okidač i gubara (Epibulus insidiator) staviti u izglede.

Clarkova žarnjaka (Amphiprion clarkii), Patates de Hnassé

Crnovrha kirnja (Epinephelus fasciatus), Patates de Hnassé

Plava crtica leptir (Chaetodon plebeius), Patates de Hnassé

Bouée Verte, koji leži između crvenih i zelenih plutača blizu ulaza u kanal, sastoji se od četiri poredane bomije, s dubokim nagibom ulijevo do 25 m i više.

Mogle su se vidjeti i zelene i kljunaste kornjače, kao i bjelousta murina (Gymnothorax meleagris), blijedo smeđa s bijelim točkama, polukružna riba anđel (Pomacanthus semicirculatus) i velikooki (Priacanthus hamrur) u grimizu s crnim okom. Egipatska morska zvijezda (Gomophia egyptiaca) također je zapelo za oko.

Bjelousta murina, (Gymnothorax meleagris), Bouée Verte

Egipatska morska zvijezda (Gomophia egyptiaca), Bouée Verte

Do špilja

Na dan slobodan od ronjenja preporučuje se obilazak sjevera ili čak cijelog Lifoua s unajmljenim automobilom. Katranska cesta me dovela do Hnathala, odakle se put do Tingetinga pokazao pravim izazovom. To je zato što je mladalačka zabava uništavanje postojećih znakova gdje god da postoje, zahtijevajući stalno traženje puta.

Drvena rezbarija uz cestu

Na kraju sam pronašao Đavolju špilju, gdje su stariji zemljoposjednici tražili ulaznicu koja iznosi oko 14 funti. 10-minutna šumska staza vodila je do podnožja litice, vanjske vapnenačke krune atola.

Đavolja špilja, Tingeting

Unutar kanibalske pećine

Penjući se gore-dolje, naišao sam na jako izlomljenu špilju s otvorenim krovom. Hrpa ljudskih kostiju ležala je u šupljini s lijeve strane, s nekoliko lubanja koje su se stoički cerile na kamenoj polici iznad. “Ostaci kanibalskih vremena i sablasnih rituala”, rečeno mi je.

Kanibalska lubanja

Broj špilja u Lifouu je impresivan, a neke se protežu i do 8 km. Nakon što sam pročitao o prisutnosti vode u nekima od njih, odlučio sam zaroniti u špilju Luengoni na jugoistočnoj obali. Dozvolu mora dati vlasnik zemljišta.

Pascal Qazing atletskog izgleda, samoproglašeni pobornik neovisnosti Kanaka, vodio je izlete do špilje i pristao me povesti jedno jutro. Zapalio je male svijeće unutar špilje i dijelom oko unutrašnjeg jezera, gdje su posjetitelji uživali u hladnom kupanju.

Ulaz u špilju Luengoni

U špilji Luengoni

Spremnik na leđima, uronio sam u čisti bazen. Temperatura je bila 21°C. Slijedio sam uski tunel s nekoliko stalaktita i stalagmita gore-dolje, ništa posebno, dok nisam stigao do halokline na 10 m dubine.

Moja kupolasta leća odjednom se zamaglila. Bila je to samo kondenzacija iz toplije slane vode, ali sam se okrenuo, iznerviran, bojeći se da sam poplavio kameru.

Pascal izlazi iz preplivavanja u Trone De Fer

Pascal prolazi kroz jarak u grebenu kod Trone De Fer

špilja Luengoni

U potrazi za špiljom Inegoj, pronašao sam 78-godišnjeg zemljoposjednika kako sjedi za svojim stolom i sluša radio. Uputio me na čovjeka u gradu koji je upravljao tim područjem, ali moje dopuštenje da ga posjetim za nekoliko dana nije se materijaliziralo jer je jedini mogući vodič inače bio angažiran na poljima jama. Morao sam se odreći tog 500 m dugog tunela koji vodi do podzemnog jezera.

Greben Gorgones

Gorgonije na grebenu Gorgones

Žutooka riba (Canntherhies dumerilii) na grebenu Gorgones

Pascal mi je preporučio da stupim u kontakt s ronilačkim centrom u Easu, na sjeverozapadnoj obali Lifoua, koji vodi Bastien, zgodni, ali prijateljski nastrojeni ćelavi momak. Lagoon Safaris djeluje od 2013. godine, sa 7.5 m čamcem od staklenih vlakana sa 175 hp vanbrodskim motorom koji može prevesti osam ronilaca na oko 25 ronilačkih mjesta sjeverno od Baie de Jinek.

Bastien, direktor ronjenja Lagoon Safaris, Easo

Ronjenje je bilo u suprotnosti s onim u zatvorenim vodama Baie de Chateaubriand, s kobaltnom vodom, jasnom vidljivošću i obiljem riba koje su me dočekale na grebenu Gorgones. Otvoreno prema oceanu i okupano redovitom strujom koja teče prema sjeveru, mjesto je nudilo bogatstvo gorgonija i mekih koralja i pokazalo se zdravim, živahnim grebenom.

Dva vrha uzdigla su se s 30m+ na bijelom pijesku, a temperatura vode bila je 27°C. Bluefin jack uparen s barcheek jackom (Carangoïdes plagiotaenia), vidljivo po ševronima na srebrnim stranama i crnoj crtici na škržnom poklopcu. crvenperka (Lutjanus bohar) pomiješan s velikim jatom crnog snacka (Macolor crni) blizu površine između vrhova.

Bijeli morski pas

Malo velike pseće tune (Gymnosarda unicolor) krstario je dubinama, a morski psi bjeloplavi povremeno su viđeni kako se odmaraju na pješčanom morskom dnu. Na vrhu vrha, čeljusni oran (Epibulus insidiator) svojom žutom i smeđom fazom privukla mi je pažnju..

Bluefin jack, greben Gorgones

Mlada gubana (Epibulus insidiator), greben Gorgones

Oblak crnog hvatača (Macolor niger)

Nedaleko od njega bio je Arch, gigantski nadsvođeni prolaz ukrašen očaravajućim crvenim i zlatnim gorgonijama. Na vrhu humka, tri prćasta pompana (Trachinotus blochii), srebrni sa žutim perajama, udružio se s jatima prilično sramežljivih velikookih jackova.

Kamuflažna kirnja (Epinephelus polyphekadion) kod Ark

Gorgonije u nadsvođenom prolazu

Prljasti jednorog (Naso vlamingii) na Arch

Žutooka riba (Cantherhines dumerilii) pojavio se radoznalo. Posvuda su lutale paunova i koraljna kirnja, a kamuflažna kirnja (Epinephelus polyphekadion) sakrio se ispod prevjesa, spokojno me gledajući.

Sivi grebenski morski pas dugačak 2 metra ležerno je plivao na dubini. Prljasti jednorozi (Naso vlamingii) bili su vizualni užitak, s plavim nitima koje su tekle na kraju repa.

Cap Martin

Cap Martin, sjevernije, nudio je prizor velike koraljne bombe daleko od zida. Mjesto je bilo puno gorgonija i mekih koralja. Dok sam istraživao manji bombi zaštićen od jake struje, Bastien je mahnito pokazao na nešto iza mene.

Okrenuo sam se točno na vrijeme da sa strahopoštovanjem pogledam bež morskog psa čekićara koji je graciozno crtao krivulju preko mojih leđa. Bilo je to takvo iznenađenje da nisam imao vremena ni za fotku!

Gorgonije i ronioci na Cap Martinu

Meki koralji (Dendronephthya sp) na Cap Martinu

Tomoko

Brod Lagoon Safaris na pristaništu Easo

U Tomoku obala je isklesana morskim špiljama, jedna od njih je jazbina vilaroga jastoga (Panilurus penicillatus). Bastien me uvjerio da mu se pridružim na noćnom ronjenju. "Dobra prilika za susret s nautilusom", ozario se. Ponuda je bila previše primamljiva da bi je odbio.

Vilorogi jastozi (Panulirus penicillatus) u Tomoku

Tunel s gorgonijama i roniocima u Tomoku

Krenuvši s plaže u Easu nakon što je pao mrak, plivali smo na disalici oko 10 minuta prije nego što smo potonuli. Uskoro sam svjedočio festivalu košarkaških zvijezda (Astroboa gola), potpuno raspoređen u položaju za hranjenje. Bastien je pronašao crnog Hancockovog pljosnatog crva (Pseudobiceros hancockanus), s narančastim i bijelim pojasom.

Hancockov pljosnati crv (Pseudobiceros hancockanus) na Easo noćnom ronjenju

Zadivio sam se ružičastom velutinidu Coriocella sp s crnim linijama, nešto što nikad prije nisam vidio i, pretpostavljam, nova vrsta. Narančasti točkasti rak (Calappa lophos) postavljen na stijeni, i murina sa žutim rubom (Gymnothorax flavimarginatus) pokazao se ispod koralja jelenjeg roga.

Ružičasti velutinid (Coriocella sp) kod Easo

Narančasti mrljasti rak (Calappa lophos) na Easu

Da dodamo malo začina, veliki morski krait s trakama (Laticauda saintgironsi) tražio je hranu na otvorenom pješčanih ravnica, nesvjestan moje prisutnosti.

Trakasti morski krait (Laticauda saintgironsi) na noćnom ronjenju Easo

Murina žutog ruba (Gymnothorax flavimarginatus) na Easu

Tigrasti kauri (Cypraea tigris), Easo

Labirint

Pacifička dvosedlasta riba leptir (Chaetodon ulietensis), Labirint

Crni leptir (Chaetodon flavirostris), Labirint

Prije mog odlaska, Pascal je inzistirao da me odvede u Labirint, jedno od njegovih odabranih mjesta. Bio je to pravi labirint kanjona, plivališta i tunela kroz koje se provlači kao štakor. Bila je to moja prilika da upoznam nedokučivu šarenu kljovu harlekin (Choerodon fasciatus), crvena s bijelim i sivim trakama, skriva se u tami.

Kružna cesta vodi oko sjevernog dijela otoka do Hnathala, zračne luke Wanaham, Jokina i Xepenehea. Drugi zaobilazi zapadnu (Drehu), južnu (Mu) i istočnu obalu (Traput).

Plaža i borovi Nove Kaledonije u Mu

Lifou nudi mnoštvo mogućih izleta i vođenih šetnji do špilja ili slikovitih vidikovaca, kao što su litice Jokin ili Marmites du Cap des Pins, gdje se na uzdignutim terasama grebena nalaze ogromni bazeni s plimom. To je poziv na kupanje s pogledom.

Volite li idilične plaže, birajte između Chateaubrianda, Luengonija i Penga. A iza zelene mrlje autohtone šume, skrovita plaža Kiki je dragulj za ljubitelje prirode, u podnožju litice južno od Xepenehea. Sjeverno od Easa, Baie de Jinek nudi uzbudljivu podvodnu stazu za ronioce, koji ondje mogu samostalno plivati, male plutače sa zastavicama označavaju put.

Za optimalno iskustvo ronjenja, preporučujem tjedan dana na Lifouu, podijeljen između Wé Plongée na istočnoj obali nakon čega slijede Lagoon Safaris na sjeverozapadnoj obali. Ako vam vrijeme dopusti, možete istražiti i druge otoke Loyalty kao što su Mare ili Ouvea.

Školjke Nautilusa koje je voda izbacila na plažu u Muu

Posljednjeg dana, sastanak s Hamanom u 6 ujutro doveo me na skriveno mjesto iza zračne luke Wanaham. Namjeravao sam posjetiti slabo poznatu špilju Fetra He. “Nedjeljom ne obrađujem polja jama, to je dan Gospodnji”, povjerio se Haman.

Kao što je običaj nalagao, sjedili smo i razgovarali neko vrijeme u njegovom vrtu kako bi razumio moju svrhu. Skriven u šumi iza njegove kuće, pojavio se mali trijem špilje. Morali smo čučnuti da uđemo, špiljski čičci letjeli su naokolo i nasumično mi se udarali u lice. "Ovdje je čuvar špilje", šapnuo je, pokazujući udesno.

Pogled mi je pao na lubanju u niši. Pužući na sve četiri s mojom čeonom svjetiljkom, prodrli smo kroz mračne, uske prolaze zaprljane guanom od šišmiša. Uokolo su ležale neke smrvljene ljudske kosti. Nakon 100m prljavog napredovanja, ruke i koljena su mi bili čađavo-crni.

Otvorila se prostrana komora s tamnim stalagmitima i stalaktitima. Na moje iznenađenje, zidovi su bili prekriveni ručnim šablonama u crnoj, ponekad crvenoj boji. “Arheolozi su došli ovamo prije više od 30 godina i datirali ih. Stari su 3,000 godina i pripadaju narodu Lapita”, rečeno mi je.

U mračni hodnik špilje Fetra He

Haman okrenut prema zidu šablonskih ruku u Fetra He

Otisci ruku od prije više tisuća godina

Ovi rani moreplovci iz jugoistočne Azije ostavili su tragove svoje seobe s poznatim keramičkim posudama po cijelom Pacifiku. Lifouovi preci došli su iz sjeverne Melanezije, s Admiralskog otočja u Papui Novoj Gvineji, gdje sam nekoć živio.

Sve je došlo na svoje mjesto. Moja je intuicija bila da sam već nekoliko godina na tragu ljudi iz Lapita. Kao da sam u prošlom životu bio jedan od njih.

Izvan paravana sigurnosti, um radi na misteriozne načine...