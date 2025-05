Rork Media preuzima Scuba Show i California Diving News

Akvizicija jača globalnu prisutnost tvrtke Rork Medija i uspostavlja značajno uporište na američkom tržištu ronjenja.

Independent publisher Rork Media, the powerhouse behind leading scuba diving media brands including Scuba Diver Časopis, Divernet.com, A GO Ronilački show, has announced the acquisition of the rights and assets of the well-established Kalifornija Diving News and Ronilački show u Long Beachu, Kalifornija.

Već 38 godina, kao najveći nacionalni sajam ronjenja za potrošače, Scuba Show je bio glavna stavka u kalendaru američke ronilačke industrije. Sada će se pridružiti globalnom portfelju događaja tvrtke Rork Media, koji uključuje vrlo uspješan GO Diving Show UK i nedavno pokrenuti GO Diving Show ANZ u Australiji. Zajedno, ova tri događaja dočekuju više od 25,000 500 ronilaca i imaju preko XNUMX izlagača iz cijelog svijeta, povezujući ronilačke zajednice na svim kontinentima.

Scuba Show je vodeći događaj ronjenja za potrošače u Sjevernoj Americi.

U sklopu akvizicije, Kalifornija Vijesti o ronjenju will be restructured to align its format with Rork Media’s other publications, but will continue to serve the Kalifornija diving community – and the broader US market – with a dedicated, region-specific časopis, U Dodatku, Ronilac Sjeverna Amerika iskoristit će CDN-ovu uspostavljenu distribucijsku mrežu i bazu pretplatnika, omogućujući Rork Mediji uvođenje dvoslojnog modela oglašavanja. Ovaj pristup otvara vrata tvrtkama koje su prije bile oslobođene plaćanja oglašavanja u vodećoj publikaciji na tržištu.

Kalifornija Diving News has been a constant source of inspiration and education for divers in the region for many years

Ross Arnold, direktor izdavaštva tvrtke Rork Medija, rekao je: „Kao dio akvizicije, oduševljeni smo što možemo poželjeti dobrodošlicu Marku Youngu u tim Rork Medije. Mark je proveo posljednje desetljeće razvijajući Scuba Show u događaj koji ronioci posjećuju u SAD-u i uzbuđeni smo što će s nama nastaviti tu tradiciju.“

„Njegovo iskustvo bit će neprocjenjivo dok širimo našu prisutnost u Sjevernoj Americi i nastavljamo razvijati poslovanje Rork Media na globalnoj razini.“

Mark Evans, urednički direktor Rork Medije, komentirao je: „Kad nam se Mark Young prvi put obratio kako bismo razgovarali o budućnosti Scuba Showa, bili smo počašćeni što nas je vidio kao pravi tim za suočavanje s ovim nepokolebljivim sajmom za potrošače koji slavi 38. obljetnicu.“th obljetnicu 2025. godine. Veselimo se zajedničkoj suradnji kako bismo događaj podigli na još veće visine.”

Mark Young said: “Since starting Dive Trening and Dive Centre Business magazines 34 years ago, I have been deep in the diving industry, and recently began thinking about whom to trust to continue Scuba Show and California Diving News. Ross Arnold and Mark Evans with Rork Media were a natural fit, with their global array of magazines, dive events, websites and YouTube Channel.

„Kad sam vidio viziju koja stoji iza svega što rade i kako su govorili o svojim planovima za povećanje vrijednosti za industriju, bio sam prisiljen otvoriti dijalog koji je doveo do njihove akvizicije Scuba Showa i California Diving Newsa.“

„Bit će mi ponosno gledati ih kako šire Scuba Show i California Diving News izvan njihovog trenutnog uspjeha i veselim se nastavku putovanja s njima.“

This strategic acquisition underscores Rork Media’s commitment to serving the global dive community with industry-leading content, events, and experiences across print, digitalni, and in-person platforms.