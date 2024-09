'Kao čašice tekile': Duboko ronjenje poništava potraživanje osiguranja ronioca

Potraživanje od police putnog osiguranja koja pokriva ronjenje do 30 m u slučaju dekompresijske bolesti (DCI) jedno je – ali što se događa ako ste već sigurno završili dublje ronjenje ranije na dan kada se incident dogodi? Scenarij je nedavno testiran u Australiji.

Par je prošle godine (10.) sklopio zajedničko putno osiguranje za 2023-dnevno putovanje na neodređeno prekomorsko odredište. Polica je glasila na ime partnerice, s roniocem koji je pretrpio DCI, imenovan samo kao JC, kao korisnikom. Ronjenje do maksimalne dubine od 30 m bilo je dopušteno prema odredbama pravila.

Dana 17. listopada JC je izveo zaron na 39 m, napustio jednosatni površinski interval i potom poduzeo drugi zaron na 29 m, nakon čega mu je postalo loše i onesvijestio se.

Pozvan je liječnik (dr. EG), koji je dijagnosticirao DCI i propisao liječenje, što je navelo JC-jevog partnera da kasnije podnese zahtjev za značajne inozemne medicinske i dodatne putne troškove koji su rezultirali.

Osiguravajuće društvo Mitsui Sumitomo odbilo je isplatu, tvrdeći da se DCI ne bi dogodio da JC nije ranije zaronio izvan uvjeta police, a spor između strana otišao je pred Australsko tijelo za financijske žalbe (AFCA) pravobranitelj.

The policy-holder argued that because the DCI occurred only after the shallower permissible dive, that was the only one that should be taken into consideration in respect of the payout – but AFCA backed Mitsui Sumitomo in taking izdanje with that interpretation.

"JC je sudjelovao u aktivnosti koja je bila zabranjena odredbama politike i zbog toga se razbolio", presudio je ombudsman. "Bilo bi nepravedno zahtijevati od osiguravatelja da plati odštetni zahtjev u okolnostima u kojima nije pristao pokriti rizik povezan s tom aktivnošću."

3 ključna faktora rizika

Izvješće dr. EG-a osiguratelju nakon obavljanja medicinskog pregleda identificiralo je tri ključna čimbenika rizika koji su pridonijeli roniočevom DCI: dubina, ponavljanje ronjenja i primjena dekompresijskih zaustavljanja.

Kako se tlak povećava, tako raste i rizik od nesreća, rekao je dr. EG, zaključivši da se DCI nije dogodio samo zbog ronjenja od 29 metara, već i kombinacijom dvaju ronjenja.

Drugi medicinski stručnjak, dr. MN, izjavio je da je rizik od DCI-a u velikoj korelaciji s tim koliko je tijelo učinkovito upravljalo dekompresijskim stresom nakon niza izloženosti ronjenju, pri čemu "izloženost" znači jednodnevne ronilačke aktivnosti.

JC je sudjelovao u pojedinačnim zaronima 15. i 16. listopada, ali njegovo izlaganje dvostrukom spremniku 17. moglo bi se smatrati "umjereno provokativnim" - zbog čega je teško pripisati pojavu simptoma samo posljednjem zaronu.

"Da povučemo analogiju, baš kao što konzumiranje nekoliko čašica tekile postupno utječe na nečije stanje, ne možemo odrediti posljednju čašicu kao jedini uzrok bolesti", rekao je dr. MN.

Partnerov argument da nije bilo uvjerljivih dokaza da je zaron na 39 metara bio jedini uzrok JC-jevog DCI-ja nadvladan je presudom da se to vjerojatno dogodilo zbog kumulativnog učinka zarona poduzetih tog dana – a moguće i danima prije .

Ronjenje od 39 metara poništilo je zahtjev i AFCA potvrdio odluka osiguravatelja.

