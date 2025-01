Zašto bi ronioci trebali uzeti k srcu ispitivanje smrti

Dvije trećine žrtava u više od 300 smrtnih slučajeva ronjenja s disalicom i ronjenja na dah u Australiji ovog stoljeća imalo je prekomjernu tjelesnu težinu ili pretilo – a gotovo polovica njih imala je temeljna zdravstvena stanja koja bi ih predisponirala za incidente povezane sa srčanom aritmijom.

Ove i druge zabrinjavajuće statistike proizašle su iz onoga što bi moglo biti najveći skup podataka o smrtima povezanim s ronjenjem i ronjenjem na dah ikada analiziranim, u novom pregledu 317 smrtnih slučajeva zabilježenih u Australiji između 2000. i 2021.

Osmišljeno kako bi se preciznije identificirali uzroci smrti i protumjere, istraživanje je proveo stručnjak za ronilačku medicinu dr. John Lippmann, osnivač DAN Asia-Pacific i nositelj Ordena Australije za zasluge u sigurnosti ronjenja, oživljavanje i prva pomoć.

Pregled se temelji na podacima koje posjeduje Australasian Diving Safety Foundation, čiji je Lippmann predsjednik i glavni izvršni direktor, i National Coronial Information System. Odjel za javno zdravstvo i preventivnu medicinu Sveučilišta Monash i Kraljevsko društvo za spašavanje života također su bili uključeni u studiju.

Ranija izvješća iz studije već su razmatrala podatke od 2001.-2013. i 2014.-2018. kako bi se utvrdili trendovi tijekom tih razdoblja.

Dok se procjenjuje da 88,000 15 Australaca u dobi od 56 i više godina roni ili roni na dah svake godine, lokacije kao što su Veliki koraljni greben (GBR) i Ningaloo također privlače stotine tisuća međunarodnih posjetitelja. XNUMX% svih smrtnih slučajeva dogodilo se u Queenslandu jer je za mnoge sredovječne ili starije prekomorske turiste "ronjenje na površini" na GBR-u nepotrebna potraga.

Analiza također obuhvaća općenito iskusnije ronioce na dah i podvodne ribolovce koji su poginuli sudjelujući u natjecateljskim podvodnim sportovima ili vježbajući zadržavanje daha.

Od svih zabilježenih smrtnih slučajeva, 198 žrtava (62%) vjerojatno su pretežno bili površinski ronioci dok je 113 (36%) izvodilo neki oblik ronjenja na dah.

Uglavnom muško

Žrtve su uglavnom bile muškarci – 88% njih, s prosječnom dobi od 48 godina. Žene su uglavnom bile starije s prosječnom dobi od 60 godina, dok su muškarci ronioci na dah imali prosječnu dob od 35, a žene 58 godina.

Mnogi od poginulih tijekom ronjenja bili su muškarci u dobi od 50 ili više godina. Često su bili pretili, neiskusni ronioci s disalicom i već postojećim zdravstvenim problemima koji su mogli dovesti do incidenata srčane aritmije (nepravilan rad srca).

Ronioci na dah su, nasuprot tome, obično bili relativno mladi, zdravi i iskusni, ali s potencijalom da podlegnu primarnom utapanju, često nakon apnoične hipoksije (nizak kisik u krvi).

44% svih žrtava bili su inozemni turisti s prosječnom dobi od 60 godina; 8% bili su australski turisti, a ostali Australci koji su ronili lokalno. 15% nikada prije nije ronilo, 24% je bilo neiskusno, a 33% je navodno imalo iskustva (stručnost nije navedena u drugim incidentima).

34% žrtava je ronilo s disalicom s komercijalnim operaterima (uglavnom na GBR-u), 63% je bilo u razgledavanju, 20% u podvodnom ribolovu i 11% u ronjenju kako bi skupili školjke i/ili rakove.

Stanje zdravlja

Post-mortem pregledi su bili dostupni u 92% slučajeva, s indeksom tjelesne mase (BMI) zabilježenim za 248 žrtava. Srednji BMI bio je 27.5, pri čemu je 41% žrtava klasificirano kao pretilo (BMI 25-29.9) i 26% pretilo (BMI iznad 30).

Već postojeća zdravstvena stanja pronađena u gotovo polovici smrtno stradalih uključivala su ishemijsku bolest srca (IHD) i hipertrofiju lijeve klijetke (LVH), a oba bi bila predispozicija žrtve za incidente ronjenja povezane s aritmijom.

Trećina žrtava vjerojatno je bila onesposobljena zbog srčanih aritmija, a najmanje 137 smrtnih slučajeva bilo je od primarnog utapanja, 34 od njih nakon apnoične hipoksije.

IHD i LVH predisponiraju mnoge starije ljude smrti tijekom ronjenja, a ključno Lippmann primjećuje da bi se ovaj rizik mogao "donekle ublažiti" kroz ciljani zdravstveni pregled.

Do 11% svih žrtava utopilo se nakon apnoične hipoksije zbog produljenog zadržavanja daha, osam u bazenima i šest s drugim ljudima u blizini, ali ih nisu pomno pratili. 32% je ronilo samostalno, a samo 25% umrlo je u prisutnosti druge osobe.

Izvješće kaže da kako bi se smanjio rizik, ronioci na dah trebaju vježbati u kontroliranom okruženju i u većoj se mjeri usredotočiti na učinkovito druženje i bolji nadzor, osobito ako su neiskusni.

Predisponirajući čimbenici kod ronilaca na dah uključuju lošu kondiciju, postojeća medicinska stanja, neiskustvo, nepovoljne uvjete na moru, neadekvatan nadzor i lov na morsku hranu ili žetvu u područjima koja posjećuju veliki predatori.

Od bolesti do krokodila

Već postojeća zdravstvena stanja za koja se smatra da su doprinijela 48% svih smrti najčešće su bila srčana (112), osobito umjerena do teška IHD, LVH i/ili povećano srce (kardiomegalija) (73). 56 žrtava imalo je i značajan IHD i LVH/kardiomegaliju.

Najmanje 101 osoba sa smrtnim ishodom već je primila liječničku pomoć za svoje identificirano ili povezano stanje. 33 su se liječila od hipertenzije (24 od njih pokazalo se da imaju LVH i/ili kardiomegaliju), osam od astme, osam od dijabetesa i šest od napadaja. Alkohol ili droga doprinijeli su ili uzrokovali pet smrti.

Loše planiranje – uglavnom odlučivanje da ronite sami, odlutate od prijatelja ili krenete u nepovoljne uvjete na moru – vjerojatno je pridonijelo 43% smrti. Loše vještine i neiskustvo vjerojatno su pridonijeli najmanje 26%, dok su rizičnije aktivnosti poput produljene apneje bez odgovarajućeg nadzora dovele do 15%.

Jedan ronilac na dah je pretrpio cerebralnu arterijsku plinsku emboliju nakon ronjenja i disanja iz prijateljeve ronilačke jedinice prije izrona (bez odgovarajućeg izdaha).

Traumatske smrti bile su rezultat susreta s morskim psom (9), sudara s čamcem (5), susreta s krokodilom (3), ozljede raže (1) i, u jednom slučaju, udaranja u stijene na nemirnom moru.

Utapanje i aritmija

Utapanje se tradicionalno bilježi kao zadani uzrok smrti kada se netko izvuče iz vode s nespecifičnim učincima na pluća i bez drugog očitog uzroka.

Razlika između 61% ronilaca za koje je utapanje navedeno kao uzrok smrti i 43% kod kojih je navedena asfiksija mogla bi odražavati broj slučajeva u kojima je utapanje bilo sekundarno zbog srčane aritmije, prema izvješću.

Ronioci na površini imali su veću vjerojatnost da će biti onesposobljeni srčanim događajem nego ronioci na dah (50/15%) i manju vjerojatnost da će biti onesposobljeni primarnim utapanjem (41/61%).

Moglo bi se činiti iznenađujućim da je usprkos svim raspravama o imerzijskom plućnom edemu (IPO) ili "utapanju iznutra" posljednjih godina, to identificirano kao uzrok smrti u samo četiri incidenta. Međutim, stanje može biti toliko teško razlikovati od utapanja da će vjerojatno ostati neidentificirano u mnogim slučajevima, kao što Lippmann priznaje.

Srčane aritmije mogu se izazvati jednostavnim uranjanjem ili uranjanjem, objašnjava pregled. Budući da se uzgon suprotstavlja učincima gravitacije, potiče preraspodjelu venske krvi iz udova u prsni koš, uzrokujući značajno povećanje opterećenja srca.

Ovo opterećenje zatim može biti dodatno pojačano čimbenicima uključujući tjelovježbu, anksioznost, vazokonstrikciju izazvanu hladnoćom (sužavanje krvnih žila), respiratorni otpor i ubrzan broj otkucaja srca.

Zadržavanje daha također može potaknuti aritmije, osobito u hladnijim vodama, bez obzira na to koliko je osoba mlada i zdrava, ali to nije definitivno obdukcija test kako bi se utvrdilo je li se to dogodilo, kaže Lippman.

Njegova studija sugerira da su "srčane aritmije bile vjerojatni uzrok mnogih od ovih često tihih smrti" zbog čega se, kaže on, roniocima na dah u dobi od 45 ili više godina savjetuje da se podvrgnu ronilačkom liječničkom pregledu s fokusom na procjenu kardiovaskularnog stanja.

“Budući da su mnogi gore opisani potencijalni srčani okidači zajednički roniocima i roniocima, čini se razboritim da stariji aktivni ili potencijalni ronioci također razgovaraju o svom srčanom zdravlju sa svojim liječnicima”, zaključuje izvješće.

Pojačani nadzor

Lippmann nadalje predlaže da ako se ronioci koji znaju da imaju relevantno zdravstveno stanje planiraju pridružiti komercijalnom izletu ronjenja, trebaju prijaviti svoje stanje kako bi operater mogao ponuditi sigurnosne mjere kao što su pojačani nadzor, oznaka u boji na disali ili pomoć pri plutanju. .

Budući da su mnogi ronioci slabi plivači, kaže da bi pomoglo ako bi se naučili pridržavati sustava prijatelja, posebno imajući na umu da se od imenovanih čuvara ponekad očekuje da nadgledaju više ronilaca odjednom nego što je praktično.

Od komercijalnih operatera s disalicom također bi se trebalo zahtijevati da nose odgovarajuću opremu za prvu pomoć, uključujući kisik, defibrilatore i da osoblje bude obučeno za njihovo korištenje.

"Unatoč velikim mogućnostima, ronjenje nije benigna aktivnost i ljudi bi trebali biti svjesni potencijalnih izazova i nepovoljnih predispozicija te s njima upravljati u skladu s tim", rekao je Lippmann Divernet, njegov recenzija je objavljena u Međunarodni časopis za istraživanje okoliša i javno zdravlje.

