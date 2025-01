Prozvani majstori podvodne fotografije

at

at 2: 00 pm

Danas (2024. siječnja) objavljeni su pobjednici natjecanja DPG Masters Underwater Imaging Competition 80,000, koji mogu očekivati ​​da će među sobom podijeliti nagrade u vrijednosti od 31 američkih dolara.

Godišnji natječaj je za fotografije i kratke filmove, a organizator je sa sjedištem u SAD-u DivePhotoGuide kaže da su "tisuće fotografa i filmaša iz desetaka zemalja" objavili prijave u kategoriji osam slika i jednom videu.

Prijave je ocjenjivala komisija od šest podvodnih fotografa: Nicolas Remy, Steven Kovacs, Shane Gross, Tanya Houppermans, Imran Ahmad i Andy Sallmon. Petnaest posto startnina navodno se donira izravno naporima za očuvanje mora

DPG Grand Master 2024. bila je kanadska snimateljica Eiko Jones, čiji je film Putovanje je rekao da je "briljantno uhvatio" dramatičan životni ciklus lososa u kanadskim rijekama i osvojio prvo mjesto u kategoriji kratkog filma.

Od kompilacije sekvenci iz Jonesovog duljeg Otkucaj srca rijeke, redatelj je rekao: “Moj cilj u produkciji ovog kratkog filma je prikazati nevjerojatno putovanje lososa rijeka Campbell i Quinsam s otoka Vancouver dok završavaju svoj životni ciklus.

"To je pobjeda nad protivnicima i preprekama koje se tisućljećima odvijaju duž obale Britanske Kolumbije i Sjedinjenih Država."

(Snimljeno s Nikon Z6, ZCAM E2-S6, Sigma AF 8–16 mm f/4.5–5.6, Nikon AF-S 60 mm f/2.8Macro, Aquatica & Nauticam kućišta, Nauticam EMWL, Laowa Macro Probe i Keldan video svjetla).

Ispod su zlatni i srebrni unosi u ostalim kategorijama (osim zlata samo u portfelju):

Tradicionalni / zlatni:

Mobula Dance Vanesse Mignon (Australija)

(Vanessa Mignon / UnderwaterCompetition.com)

Mignon je bio u Baji Kalifornija, Meksiko, u nadi da će svjedočiti njegovoj poznatoj agregaciji zraka mobule. “Vidjeli smo nekoliko grupa kako migriraju u zaljevu, ali vidljivost nije bila dobra u plitkim vodama. Pa smo odlučili krenuti na more, tražeći dublje, plavije vode.

“Ubrzo smo vidjeli ono čemu smo se nadali: mobule kako iskaču iz vode. Uskočili smo i pronašli usku loptu mobula kako kruže i plivaju u skladu, prekrasan, hipnotički ples.

“Svjedočiti velikim okupljanjima poput onih u Baji Kalifornija u određeno doba godine, mogli biste pomisliti da su mobule dobro. Nažalost, Crvena lista IUCN-a pokazuje da se ukupna populacija smanjuje i navodi ove nevjerojatne raže kao ranjive.”

(Snimljeno Canon EOS 5D Mark IV ≠ EF 8–15 mm Fisheye, Nauticam kućište. f/4, 1/500th, ISO 500)

Tradicionalno / srebrno:

Tamna strana Renate Romeo (Italija)

(© Renata Romeo / UnderwaterCompetition.com)

Snimak je snimljen u Marsa Alamu u Egiptu. “Na kraju kontrolnog ronjenja, tijekom mog sigurnosnog zaustavljanja ispod čamca sa svojom grupom, gledao sam oko ronilaca, u blizini grebena i pješčanog dna,” kaže Romeo. “Vidio sam nešto kako pliva usred vode i isprva nisam prepoznao što je to.

“Približio sam mu se i, na svoje iznenađenje, vidio da je to torpedo pantera! Bio je to prvi put u 15 godina da sam mogao vidjeti torpedo kako pliva tako daleko od pijeska, a ne na dnu. Općenito, ostaju na dnu i danju se pokrivaju pijeskom radi kamuflaže.

“Brzo sam prilagodio stroboskope i postavke kamere jer se torpedo kretao brzo, a imao sam taman dovoljno prostora da se stisnem ispod njega da snimim nekoliko slika prije nego što brzo otpliva u dublju vodu. Napokon sam vidio njegovu 'drugu' stranu!”

(Snimljeno Canon EOS R7 + EF 8–15 mm Fisheye, Easydive Leo3wi kućište, dva Inon Z-330 stroboskopa. f/11, 1/200th, ISO 200)

Makro/zlato:

Vukova riba Andrea Michelutti (Italija)

(© Andrea_Michelutti / UnderwaterCompetition.com)

“Bilo je duboko dirljivo svjedočiti ovoj sceni škarpine koja proždire ribu guštericu”, kaže Michelutti o ovoj fotografiji snimljenoj u Anilaou, Batangas na Filipinima.

“Ostati usredotočen na pogodak nije bilo lako. Snimak bilježi oštar kontrast između ljepote prirode i njezine surove stvarnosti. Upotrijebljena je njuška za koncentriranje svjetla mog stroboskopa, održavajući pozadinu tamnom i nenametljivom.”

(Snimljeno Sony RX100 Mark VII, Marelux kućište, Inon Z-330 stroboskop, Snooty Optical Snoot. f/11, 1/500th, ISO 100)

Makro / srebro:

Mali vrag u ustima, Wen Chou Wu (Tajvan)

(© Wen Chou Wu / UnderwaterCompetition.com)

“Vjerujem da je većina ronilaca vidjela uš koja jede jezik na društvenim mrežama,” kaže Wen, koji je svoju sliku snimio u sjeveroistočnom Tajvanu. “Prolazi kroz škrge u riblja usta, na kraju zamjenjujući jezik i postajući dio ribe.

Jednog dana u kolovozu 2024., dok sam radio sigurnosno zaustavljanje na 5 m, ugledao sam mjehura kako se skriva u rupi i snimio sam nekoliko fotografija kako bih prekratio vrijeme. Nisam našao ništa 'nenormalno' u vezi s mjehurićem dok sam snimao, ali kad sam pogledao fotografije na računalo kasnije sam primijetio da ima i 'malo čudovište' u ustima!

“Mislio sam da će ribu mučiti uš koja jede jezik, ali činilo se da njih dvoje žive zajedno prilično skladno, što je učinilo ovo foto i slatko i uznemirujuće u isto vrijeme.”

(Snimljeno Olympus OM-D E-M1 Mark III + M.Zuiko 60mm f/2.8 Macro, AOI kućište, AOI +15 makro dioptrija, dva SUPE D-Pro stroboskopa. f/18, 1/160th, ISO 100)

Široki kut/zlato:

Donatellova smočnica Massima Zanninija (Italija)

(© Massimo Zannini / UnderwaterCompetition.com)

Cava Valsora u Apuanskim Alpama u Toskani, jedan od poznatih talijanskih kamenoloma mramora Carrara “pruža pozadinu poput arene za preslatkog talijanskog alpskog tritona (Ichthyosaura alpestrisapuana),” kaže Zannini.

"Dok se u kamenolomu još uvijek proizvodi dobro poznati bijeli i plavo-sivi mramor, izbjegava se vađenje iz prirodnog bazena u kojem se razmnožavaju kolonije ovih šarenih tritona - dirljivi primjer zaštite ranjive vrste."

(Snimljeno s Nikon D850 ≠ EF 8–15 mm Fisheye, Nauticam kućište, dva SUPE D-Pro stroboskopa. f/14, 1/200th, ISO 125)

Širokokutni/srebrni:

Big Baby Brittany Ilardi (SAD)

(© Brittany Ilardi / UnderwaterCompetition.com)

“To je stvarno, jako velika beba!” kaže Ilardi. “Ništa osim osmijeha nakon plivanja s ovim iznimno znatiželjnim grbavim teletom u kristalno čistim vodama Francuske Polinezije. Zimi su polinezijski otoci puni kitova koji migriraju i dolaze se razmnožavati i uzgajati svoje mlade.

“Toga dana imali smo nevjerojatnu sreću pronaći majku i mladunče samo pet minuta nakon porinuća čamca. Skliznuli smo u vodu i dočekala nas je ova znatiželjna mlada ženka, koja definitivno nije znala što znači osobni prostor. Nastavila je plivati ​​u krugovima oko mene, približavajući se da mi kaže 'bok' opet i opet, sve dok mama nije odlučila da je vrijeme da krene.”

(Snimljeno Canon EOS R5 + 28–70 mm f/3.5–4.5, Nauticam kućište, Nauticam WACP-C. f/8, 1/400th, ISO 800)

Više-ispod / zlato:

Žaba, Luc Rooman (Belgija)

(© Luc Rooman / UnderwaterCompetition.com)

"Atrakcija vodozemaca za mene je i dalje vrlo jaka, iako njihovo fotografiranje zahtijeva mnogo strpljenja, budući da oni općenito nisu baš voljni subjekti", kaže Rooman o ovoj fotografiji snimljenoj u Antwerpenu. “Međutim, nakon mnogo sati provedenih u vodi, konačno je postojala žaba koja je ostala mirna na ljiljanku.

“Doista, ovaj je očito želio da ga se slika: svaki put kad bih krenuo da fotografiram žabu iz drugog kuta, on bi se okrenuo sa mnom.”

(Snimljeno s Nikon Z7 II + 16-35 mm f/4, Isotta kućište, Subtronic stroboskopi. f/13, 1/200th, ISO 100)

Iznad-ispod / srebro:

Pink On Yellow Martin Stevens (UK)

(© Martin Stevens / UnderwaterCompetition.com)

“Rugoljubičaste meduze ne viđaju se često u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali 2024. bila je godina u kojoj su se pojavile u velikom broju na krajnjem jugozapadu tijekom ljeta i rane jeseni”, kaže Stevens. Međutim, još ih nije vidio sve do jednog dana kada je trebao fotografirati i snimati u bazenima s plimom i osekom u Falmouthu u Cornwallu.

“Došli smo do plaže i pronašli stotine meduza koje su se kupale i kupale u bazenima, zbog jakih kopnenih vjetrova. Otišla sam kući, presvukla se u svoju mokro odijelo, a zatim ronio u bazenima na rubu vode, gdje se skupljalo mnoštvo jarko ružičastih meduza. Činile su prekrasan kontrast žutim morskim algama, živim bojama naspram olujnog sivog neba iznad."

(Snimljeno OM sustavom OM-5 + Olympus 7–14 mm Pro, Isotta kućište, dva bljeskalica Sea&Sea YS-D3 II. f/13, 1/200, ISO 400)

Konzervacija / zlato:

Gušenje Matthewa Maka (Kanada)

(© Matthew Mak / UnderwaterCompetition.com)

Mak je bio u potrazi za baitballom u zaljevu Magdalena, Baja, Meksiko i privukao je fregate, skakače i kalifornijske morske lavove. “Među skupinom morskih lavova bio je i ovaj mužjak. Oko njegova vrata bilo je nešto što je izgledalo kao krhotine ribarske mreže. Unatoč izgledima, viđen je kako uspješno lovi, izgledajući u razumnom stanju i ne mršav.

“Susreli smo ga na dva različita baitballa, gdje je s entuzijazmom sudjelovao u akciji. Bilo je nevjerojatno srceparajuće vidjeti kako se spetljao, ali i nevjerojatno kako je ipak uspio.

“U našim oceanima skuplja se alarmantna količina plastičnog otpada, a ova slika služi kao jasan podsjetnik na to kako to utječe na divlje životinje i okoliš. Unatoč tome kako se životinje možda prilagođavaju, moramo biti bolji u smanjivanju našeg utjecaja na planet ako želimo skladno suživjeti s njegovim stanovnicima.”

(Snimljeno Sony a1, Sigma 14–24 mm f/2.8 DN DG Art, Ikelite kućište. f/7.1, 1/1250th, ISO 2000)

Konzervacija / srebro:

Posljednje prskanje tinte, Pasquale Vassallo (Italija)

(© Pasquale Vassallo / UnderwaterCompetition.com)

“Jedan od mojih nedavnih fotografskih projekata bio je dokumentiranje utjecaja ribarskih mreža na moj lokalni morski okoliš,” kaže Vassallo, koji je bio na otoku Ischia kad se ukazala ova prilika. “U ovom kadru zarobljena sipa pokušava se svom snagom osloboditi mreže, ispuštajući mlaz tinte kao da pokušava uništiti strašnu zamku u koju se zaplela.

“Posebno ljeti sipe se približavaju obali kako bi položile jajašca, ali veliki broj njih biva ulovljen, u najmanju ruku oduzimajući im priliku za mrijest.

“Nekim ribarima je dopušteno loviti na obali i pridržavati se pravila. Drugi se bave prekomjernim ribolovom i čini se da pokazuju malo poštovanja prema okolišu.”

(Snimljeno Canon EOS R5 + RF 15–35 mm f/2.8, Seacam kućište, dva Seacam 160D stroboskopa. f/22, 1/160th, ISO 250)

Blackwater / Zlato:

Uspon Argonauta, André Moyo (Francuska)

(© André Moyo / UnderwaterCompetition.com)

“Iz nedokučivih dubina, gdje svjetlost blijedi i vlada tišina, argonaut započinje svoje putovanje prema površini”, kaže Moyo. “Zatvorena u svojoj nježnoj ljusci, remek-djelo prirodne arhitekture, uzdiže se nošena tajanstvenom strujom.

“Kao san koji pluta iz ponora, nailazi na list koji pluta, neočekivanog suputnika u svom lutanju. List, odvojen od nepoznatog stabla, kao da pleše, vođen hirovima vode. Zajedno lebde – školjka koja se prelijeva i nježna kolijevka prirode – ujedinjeni u tihom plesu. Nautilus, putnik dubina, slaže se s lakoćom lista, kao da sam ocean nudi prolazni trenutak poezije.” Sve se dogodilo u Anilaou na Filipinima.

(Snimljeno Nikon D850 + AF-S 60mm f/2.8 Macro, Seacam kućište, Fotocore GTX stroboskop. f/25, 1 s, ISO 100)

Blackwater/Srebro:

Gladna hobotnica, Dennis Corpuz (Filipini)

(© Dennis Corpuz / UnderwaterCompetition.com)

Ovo je bio još jedan pobjednički pogodak snimljen u Anilau. “Moj tim i ja navikli smo svjedočiti spektakularnoj vertikalnoj migraciji dubokomorskih stvorenja tijekom naših ronjenja u crnu vodu,” kaže Corpuz. “Prilikom jednog konkretnog ronjenja, ugledao sam malog hobotnica plivanje u nasumičnom i nestalnom obrascu. Znatiželjan, doplivao sam bliže kako bih istražio i primijetio sićušnog raka kako mahnito pokušava pobjeći pipcima hobotnica.

“Bez oklijevanja sam uspio snimiti nekoliko snimaka ove intenzivne interakcije prije hobotnica povukao natrag u dubinu. Bila je prava sreća svjedočiti tako zanimljivom ponašanju životinja.”

(Snimljeno Nikon D7000 + AF-S 60mm f/2.8Macro, Sea&Sea kućište, Fotocore GTX stroboskop. f/25, 1/250th, ISO 250)

Kompaktno / zlatno:

Unutra Andrea Michelutti (Italija)

(© Andrea Michelutti / UnderwaterCompetition.com)

"Ovaj plavi trevally (Carangoides ferdau) smješten unutar a Thysanostoma thysanura meduze pokazuju njihov simbiotski odnos, oblik komenzalizma,” kaže Michelutti o ovoj, još jednoj Anilaoovoj snimci.

“Riba ima koristi od meduze tako što dobiva zaštitu i sklonište, koristeći je kao štit od grabežljivaca. Zauzvrat, meduze doživljavaju neizravne prednosti, poput uklanjanja parazita ili krhotina zahvaljujući prisutnosti ribe.

(Snimljeno sa Sony RX100 Mark VII, Marelux kućište, Inon ZM80 širokokutna dioptrija, dva Inon Z-330 stroboskopa. f/10, 1/250th, ISO 250)

Kompaktno / srebrno:

Ghostpipes Enrica Somogyija (Njemačka)

(© Enrico Somogyi / UnderwaterCompetition.com)

"Dok sam ronio u vodama Dauina [Filipini] uočio sam par duhova harlekina kako se elegantno kreću naprijed-natrag u struji", kaže Somogyi. “Njihova su tijela svjetlucala u nježnim bojama i savršeno se slagala s okolinom.

“Gledala sam fascinirano kako razigrano plivaju jedna oko druge, kao da izvode tajni ples. Sunce je sjalo kroz vodu i stvaralo čarobnu igru ​​svjetlosti. Namjestio sam se tako da uhvatim ronioca u pozadini i par riba lula u prvom planu.

“Kontrast između svjetlucavog svjetla i nježne ribe oduzima dah. Kad sam pritisnuo okidač, znao sam da sam uhvatio jedinstveni trenutak – ljepotu podvodnog svijeta u jednoj fotografiji.”

(Snimljeno Sony RX100 Mark VII, Fantasea kućište, Nauticam EMWL s objektivom od 160°, dva bljeskalica Backscatter Mini Flash (MF-2), dva DIY snoota, monitor Weefine WED-5. f/8, 1/800th, ISO 125)

Portfelj / zlato:

Oko svijeta, Filippo Borghi (Italija)

Ističući različita područja svijeta, Borghijev portfelj imao je za cilj prikazati različita ponašanja raznih morskih stvorenja u njihovom prirodnom okruženju.

“Od velikih sisavaca do mikroskopskih stvorenja koja plutaju u oceanskim strujama, subjekti se kreću od dubina Sredozemnog mora do površine Južne Australije preko hladnih voda Antarktike do toplih voda Indijskog oceana,” kaže:

'Grdobina lovi torpednu ražu, pokazujući svoje impresivne lovačke vještine', otok Giannutri, Italija (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

'Divovske sipe jarkih boja, koje se okupljaju radi mriještenja, pokazuju svoje izvanredne kamuflažne i komunikacijske vještine', Wyalla, Južna Australija (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

'Znatiželjni morski leopard, u interakciji koja je bila istovremeno uzbudljiva i nadrealna, razigrano pokazuje svoje zube', Antarktički poluotok (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

'Majka grbavi kit doji svoje mlado mladunče i povezuje se s njim', otok Réunion (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

'Morska iguana, smještena na stjenovitoj podlozi, hrani se algama', otočje Galapagos, Ekvador (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

'Prozirna hobotnica ličinka, veličine jedva vrha prsta, pruža i skuplja svoje sićušne pipke, tražeći hranu', Lembeh Strait, Indonezija (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

Sve pobjedničke i visoko pohvaljene prijave s njihovim pozadinskim pričama možete pronaći na Podvodno natjecanje DivePhotoGuidea stranice.

