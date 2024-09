Sunbursts rezultat na prvoj dodjeli Underwater Awards Australasia

Prvo izdanje Underwater Awards Australasia (UWAA) 2024. foto natjecanje je ocjenjivano, a pobjednički radovi objavljeni su na pozornici danas (28. rujna) na Go Diving Show ANZ u Sydneyu.

Novo natjecanje za podvodno snimanje organizira DivePhotoGuide (DPG), Podvodna Australazija i UW slike, koji je početkom lipnja pozvao na Divernet i drugdje za podvodne strijelce iz cijelog svijeta da predaju svoje najviše zadivljujuće i uvjerljive slike i videozapise iz australazijske regije.

Ocjenjivački sud činili su stručnjaci Tobias Friedrich, Jayne Jenkins, Brett Lobwein, Ross Long, Matty Smith i William Tan.

Sudionici su se natjecali u osam kategorija za nagrade ronjenja u odmaralištima i na dasci foto i video oprema procijenjena na više od 50,000 australskih dolara (oko 37,400 funti).

portfelj

Sveukupni pobjednik u natjecanju – “Best of Show” – bio je Gabriel Guzman, sa kolekcijom slika sunčevih zraka koja je zauzela prvo mjesto u kategoriji portfelja.

“Sunčane praske fotografija je tehnika koja koristi sunce kao žarišni element za poboljšanje vizualnog utjecaja podvodnih slika,” kaže Guzman. “Postavljanjem subjekta ispred sunca, nastale zrake stvaraju prirodni halo efekt, dodajući dubinu i dramatičnost prizoru. Ovaj pristup naglašava interakciju između svjetla i morskog okoliša, čime se subjekt ističe na upečatljiv način.

„Ovaj portfelj uključuje šest slika: raža, lavica, manta raža, kornjača, grbavac i velika riba okidač. Ove su vrste snimljene spojem planiranih snimaka i spontanih prilika.

“Dok većina slika ima klasičan efekt sunčeve svjetlosti, foto ubodne zrake (iznad) je jedinstven. Snimljen tijekom zlatnog sata, snima sunčeve zrake koje prodiru kroz vodu s toplom, zlatnom nijansom, stvarajući drugačiju, ali jednako zadivljujuću atmosferu. Ova me tehnika godinama osvaja i posvetio sam dosta vremena vježbanju.

ZLATO: Sunce i morska stvorenja (Gabriel Guzman, Čile / Australija). Lionfish, Coral Bay, Zapadna Australija (1/200th, f/16, ISO 200, Canon EOS 5DSR, kućište Aquatica, 2x Ikelite DS160 bljeskalice). Ova je fotografija također osvojila srebro u kategoriji Australije

ZLATO: Sunce i morska stvorenja (Gabriel Guzman, Čile / Australija). Manta raže, Nusa Penida, Indonezija (1/200th, f/9, ISO 320, Canon EOS 5DSR, kućište Aquatica, 2x Inon Z-330 bljeskalica)

ZLATO: Sunce i morska stvorenja (Gabriel Guzman, Čile / Australija). Zelena morska kornjača, Saski greben, Veliki koraljni greben (1/200th, f/14, ISO 250, Nikon D500, Aquatica kućište, 2x Ikelite DS160 stroboskop)

ZLATO: Sunce i morska stvorenja (Gabriel Guzman, Čile / Australija). Grbava gubana, Normanski greben, Veliki koraljni greben (1/250., f/14, ISO 250, Canon EOS 5DSR,

Kućište Aquatica, 2x Ikelite DS161 bljeskalice)

ZLATO: Sunce i morska stvorenja (Gabriel Guzman, Čile / Australija). Titan triggerfish, Moore Reef, Great Barrier Reef (1/200th, f/13, ISO 250, Canon EOS 5DSR, kućište Aquatica, 2x Inon Z-330 bljeskalica)

“Postići savršenu fotografiju sunčeve svjetlosti nije lako. Zahtijeva idealne uvjete, uključujući mirnu vodu u koju sunčeve zrake jasno prodiru, punu sunčevu svjetlost i subjekt postavljen što bliže površini. Stvorenje mora biti točno na pravom mjestu, a potrebno je imati kameru i blještave savršeno postavljene kako bi uhvatili trenutak.

“Proces uključuje mnoge neuspješne pokušaje, jer je usklađivanje svih ovih čimbenika rijetko. Ovaj portfelj predstavlja najbolje od tih nastojanja – zbirku slika gdje se sve konačno spojilo.”

Ostale pobjednice u kategorijama bile su Talia Greis (Sydney), Jenny Stock (Preko-Ispod), Selanie Waddilove (Smartphone), Emma Turner (Zaštita okoliša), Lewis Burnet (Australija), Luc Rooman (Međunarodne vode) i Ste Everington (Reels Showcase ). Dolje su prikazani zlatni i srebrni unosi:

Sydney

ZLATO: Napuhati (Talia Greis, Australija). Clifton Gardens. “Ovo neobično, nedokumentirano ponašanje ne mogu objasniti čak ni najstručniji znanstvenici, specijalizirani za ponašanje riba žaba/udičarica. Eksperimentirao sam sa širokim otvorom blende fotografija na lokalnom mjestu za ronjenje kada je ova riba udica (očigledno nakon što je pojela ogroman obrok) povratila tvar nalik dimu. Nikada nisam svjedočio takvoj pojavi, sjedio sam i promatrao ponašanje više od sat vremena. Stručnjaci mogu samo nagađati da je ribič kanibalizirao vrećicu jaja (namjerno ili nenamjerno). To bi vjerojatno dovelo do oticanja želuca, zbog čega bi osoba iskašljavala komadiće odjednom. Priroda u svom najboljem izdanju.” (1/250th, f/5, ISO 320, Sony A1, Isotta kućište, Inon Z-330 stroboskop, Backscatter snoot)

SREBRO: Percepcija dubine (Rowan Dear, UK). Vodeni rezervat Cabbage Tree Bay. “Ove su meduze viđene u stotinama svake od posljednje tri godine, kako se okupljaju u zaljevu na jednoj od popularnih plaža u Sydneyju. Ove godine bilo ih je više nego što sam ikad vidio, a neki su dijelovi bili duboki nekoliko metara i gusto naseljeni. Plivajući u smack i bacajući se prema dolje u najdublju koncentraciju želea, nadao sam se da ću stvoriti tu nezemaljsku sliku s puno dubine, pokazujući koliko ih je bilo.” (1/200th, f/14, ISO 320, Sony A7 Mark IV, Ikelite kućište, 2x Inon Z-330 strobe)

Iznad-Ispod

ZLATO: Calm Tongan Nursery (Jenny Stock, UK). “Ovdje majka grbavi kit i njezino novo mlado mladunče odmaraju se ispod površine u mirnim, toplim vodama Vava'ua. Svake godine u srpnju dolaze gravidne ženke grbavca. Nakon porođaja ostaju u ovom vrtiću sve dok telad ne porastu dovoljno za svoje prvo putovanje na Antarktiku. Kada snimate podijeljene slike, često je mudro koristiti disalicu umjesto ronjenja na bočnoj boci, jer stvarate manje mjehurića na površini, što može ometati sliku.” (1/125th, f/14, ISO 320, Canon EOS 5D Mark II, Nauticam kućište, 2x Inon Z-240 strobe)

SREBRO: Beba kornjača (Gabriel Guzman, Čile / Australija). Queensland. “Snimljen na otoku Heron, vitalnom mjestu za gniježđenje morskih kornjača, ovaj podijeljeni snimak otkriva trenutak prvog plivanja bebe kornjače nakon izleganja. Slika graciozno prelazi između plitkih voda i širokog horizonta, prikazujući kornjačino putovanje od mjesta njezina rođenja do golemog oceana iza njega. Pazio sam da izbjegnem korištenje stroboskopa ili umjetnog svjetla, poštujući delikatnu prirodu ove novorođenčadi. Nakon nekoliko fotografija dopustio sam mladunčetu da nastavi put bez dodatnog stresa.” (1/250., f/7.1, ISO 320, Canon EOS 5DSR,

Kućište Aquatica)

smartphone

ZLATO: Mogu li pomoći? (Selanie Waddilove, Australija). “Ponekad a foto traži da ga se uzme… Razigrana poza ovog šteneta u kontrastu s napuštenim užetom bila je i suprotstavljajuća i prekrasna. Mladunci novozelandske medvjedice u Barangubi često se igraju potezanja konopa i jure s morskom travom koja pluta, puštajući je da zaroni i okreće se oko vas, a zatim je ponovno podižu prije nego što je drugo štene može ukrasti. Ovog ranog travanjskog jutra, umjesto s algama, mladunci su se igrali s konopom i drugim plastičnim otpadom koji je naplavio val i vjetar prošlog tjedna. Snimio sam nekoliko fotografija kako bih uhvatio njihovu zabavu i lagano povukao kraj užeta, nadajući se da ću im odvratiti pažnju igrom kako bih ga na kraju mogao pokupiti. Dok su tuljani svirali, postupno sam ga smotao u ruci i sakrio u svoju mokro odijelo da ih se pravilno zbrine kada se vratimo na obalu.” (1/120th, f/1.5, ISO 50, Apple iPhone 13 Pro, Aquatech kućište, AxisGO Bluetooth ručka zatvarača)

SREBRO: Stojeći Frogfish (Selanie Waddilove, Australija). “Tijekom ljetnog ronjenja u Wagonga Inletu, Narooma, ova crna prugasta morska udica primijećena je kako se polako kreće među morskom travom. Poslijepodnevno sunce pružilo je savršeno osvjetljenje koje je istaknulo nevjerojatne teksture i detalje ovog čudnog malog stvorenja. Od velikih, okrenutih usta do fascinantnog 'mamca' i prsnih peraja koje se koriste za 'hodanje' oceanskim dnom, ove su ribe tako zanimljive za vidjeti i fotografirati.” (1/100th, f/1.8, ISO 32, Apple iPhone 13 Pro, Aquatech kućište, AxisGO Bluetooth ručka zatvarača)

Ekološki

ZLATO: Autostoper (Emma Turner, Australija). Anilao, Filipini. “Ronjenje u crnoj vodi moje je sretno mjesto. Ova žena argonaut, zapravo an hobotnica s 'ljuskom' kutije za jaja, izronio je iz crnila i projurio pokraj mene. Ovo je bila moja prilika. Je li to bilo jahanje meduze kao što sam se nadao? Dok su mi se oči i kamera fokusirali, pitao sam se što to zapravo jaše. Metalik? Plastično? Oba? Omot kondoma? Bože, poklopac od jogurta! Kako tužno za nas oboje. Je li ovaj argonaut surfao ljudskim otpadom odmah iza svog doma na otvorenom oceanu ili je postalo tako 'normalno' vidjeti zagađenje koje je pogrešno smatrao organskim?" (1/250th, f/22, ISO 320, Nikon D850, Seacam kućište, Seacam 160D stroboskopi)

SREBRO: Igračka za psa ili plastična zamka (Andrii Slonchak, Australija). Queensland. “Tijekom ronjenja na otoku North Stradbroke, iznenada sam primijetio wobbegong kako juriša prema meni punom brzinom iz oblaka podignutog sedimenta. Kako sam kasnije saznao, naš je vodič uočio morskog psa zarobljenog u plastičnom psećem frizbiju i pokušao ukloniti igračku, ali iznenađeni wobbegong odjurio je. Imao sam manje od sekunde da uhvatim ovu snimku prije nego što je morski pas nestao. Nikada više nisam vidio ovaj wobbegong i stalno sam se pitao je li uspio ukloniti igračku ili je doživio strašnu sudbinu. Wobbegongi se tijekom lova oslanjaju na stapanje sa svojom okolinom, a svijetli frizbi bi ugrozio tu sposobnost.” (1/125th, f/8, ISO 200, Canon EOS M50 Mark II, Ikelite kućište, Ikelite DS160 II s dome difuzorima)

australski

ZLATO: Duguljast (Lewis Burnett, Australija). Escarpment lanca Darling, Zapadna Australija. “Fotografiranje bizarne i prekrasne kornjače sa zmijovratom pod vodom uvijek je bilo na mojoj listi želja za ronjenje na jugozapadu. Ovi fascinantni gmazovi nalaze se u slatkovodnim tijelima koja su raštrkana regijom i najčešće se vide na kopnu u sezoni parenja dok traže partnera. Pronašao sam ovu osobu na svom prvom ronjenju u slatkovodnoj vodi u regiji i nisam mogao biti sretniji što imam tako zanimljivu temu za fotografiranje.” (1/320th, f/13, ISO 500, Sony A1, Ikelite kućište, 2x Inon Z-330 strobe)

Međunarodne vode

ZLATO: Salamander (Luc Rooman, Belgija). “Svake godine zaronim u jedno od svojih voljenih slatkovodnih jezera, naime De Melle u blizini Antwerpena, kako bih fotografirao alpske tritone među lopočima. U srpnju ove godine ponovno sam otišao tražiti. Nakon što sam pokušao fotografirati nekoliko primjeraka, otkrio sam jednog kako sjedi na lopočima, a tijelo daždevnjaka stvaralo je zanimljivu siluetu kroz list. Nakon što sam snimio niz snimaka, ostavio sam stvorenje na miru i pažljivo krenuo dalje.” (1/125th, f/22, ISO 100, Nikon Z7II, Isotta kućište, Backscatter Mini Flash MF-2, Backscatter Optical Snoot OS-1)

SREBRO: Vodozemno drvo (Massimo Zannini, Italija). Bologna. “U proljeće u planinama sjeverne Italije krastače se pare u malim bazenima vode, poput mnogih drugih vodozemaca. Snimao sam nekoliko fotografija ovog ponašanja pri parenju kada im na nekoliko sekundi žaba skače na leđa, vjerojatno ih zamijenivši za kamen. Iznenađen i zabavljen, imao sam taman dovoljno vremena da napravim tri snimke prije nego što je mužjak krastače izbacio žabu na ženku.” (1/50th, f/14, ISO 320, Nikon D850, Nauticam kućište, Backscatter Mini Flash MF-1, Backscatter Optical Snoot OS-1)

Izlog kolutova

Korištenje električnih romobila ističe video dionicu osvojio je Australac Ste Everington sa Rays On The Ex-HMAS Brisbane na Sunshine Coastu, s orlom pjegavim orlom, lopatašom i mramornim ražama. “Apsolutno volim ovu olupinu broda kao mjesto za ronjenje – to je moje sretno mjesto.

"Za ovo video, želio sam istaknuti jedan specifičan zaron – onaj u kojem su raže provele natprosječno puno vremena s nama na krmi broda. Ali također nisam mogao odoljeti uključiti neke zapanjujuće susrete zraka iz drugih ronjenja na ovoj lokaciji.”

Metalni printovi pobjednika i drugoplasiranih bili su izloženi i dostupni za kupnju na Go Diving showu, a polovica prihoda bit će donirana ekološkom partneru natjecanja Uzmite 3 za more.

Za sve pojedinosti o natjecanju i svim pobjednicima, uključujući brončane i visoko pohvaljene, posjetite Underwater Awards Australasia (UWAA) 2024 stranica.

