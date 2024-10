Roj punoglavaca snimio je fotografa godine za divlje životinje

Uključite se u 61. natjecanje za fotografa divljih životinja godine

61. WPotY natjecanje otvara za prijave 14. listopada i zatvara se 11.30. prosinca u 5 GMT. Fotografi mogu prijaviti do 25 slika uz naknadu od £30, koja se povećava na £35 u zadnjem tjednu od 28. studenog.

Odrasli koji žive u Africi, jugoistočnoj Aziji te srednjoj i južnoj Americi ne plaćaju pristojbu. Sudionici od 18 do 26 godina mogu prijaviti do 25 slika besplatno, dok oni od 17 godina i mlađi mogu prijaviti do 10 slika besplatno.