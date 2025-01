Natjecanje Glas Oceana je u tijeku

ADEX Glas oceana je a foto, video i umjetničko natjecanje povezano s singapurskim godišnjim događajem Asia Dive Expo (ADEX), za koji se tvrdi da je najveći i najdugovječniji ronilački show u Aziji.

Od 4. do 6. travnja, ADEX Ocean Festival 2025. kulminira žirijem koji uživo na pozornici bira pobjednike i drugoplasirane u različitim kategorijama natjecanja. Oni također biraju ukupnog pobjednika Best of Show.

Ovogodišnji festival posvećen je glavonošcima u onome što se opisuje kao "proslava ponašanja morskog života", dok ADEX Voice of the Ocean 2025 uključuje i glavonošce i ponašanje životinja među svojim kategorijama – ostale su vodeni pejzaži, umjetnička djela i kratki film.

U žiriju su Berkley White, Erin Quigley, Kay Burn Lim, Nicolas Remy, Robert Stansfield i William Tan, a morska biologinja Chloe Harvey, izvršna direktorica Zaklade Reef-World, djeluje kao posebna savjetnica za ponašanje životinja.

Glavna nagrada je Seacam podvodno kućište u vrijednosti do 10,000 USD. Dostupne su dodatne informacije o natjecanju, a prijave, koje koštaju 10 USD po prijavi, mogu se podnijeti putem DivePhotoGuide stranice do 1. ožujka ove godine.

