GO Diving Show ANZ obavezan za podvodne fotografe

Uveličat će ga mnoštvo svjetski poznatih podvodnih fotografa i edukatora foto Stage, a pobjednici prestižnih Underwater Awards Australasia 2024 natjecanje će biti predstavljeno u subotu poslijepodne. Ispod su samo neki od onih koji su bili na pozornici tijekom vikenda:

Nigel Marsh stoji iza projekta Scuba Diver ANZ Unique Aussie Marine Life

Nigel Marsh

Nigel Marsh, čije su fotografije o jedinstvenom australskom morskom životu u Scuba Diver Australia i New Zealandu uvjerljivi favoriti čitatelja, bit će na foto Pozornica u GO Diving Show ANZ u rujnu.

Nigel je slobodni podvodni fotograf i fotoreporter sa sjedištem u Brisbaneu. Njegovi su radovi objavljeni u brojnim časopisima, novinama i knjigama, kako u Australiji tako iu inozemstvu.

Opsežno je ronio po Australiji, posebno na Velikom koralnom grebenu i Koraljnom moru, a putovanja su ga vodila diljem Azije, Tihog oceana, Indijskog oceana, Atlantskog oceana i Kariba. Njegove podvodne fotografije također su pobijedile na brojnim međunarodnim fotografskim natječajima.

Nigelova strast prema ronjenju i morskom okolišu razvila se od ranog djetinjstva dok je ronio na plažama u blizini svog rodnog grada Sydneya u Australiji. Učenje ronjenja 1983. povećalo je njegovo zanimanje za život u moru i ubrzo je svoja iskustva dijelio s drugima, prikazivao dijaprojekcije i pisao članke za časopise – njegov prvi članak objavljen je 1983.

Nigel je od tada napisao tisuće članaka za časopise o ronjenju, putovanjima i letovima diljem svijeta, fokusirajući se na svoje omiljene teme – ribe, ronjenje, morske pse, brodolome, morski život i putovanja.

Nigel je također koautor dva vodiča za ronjenje s Nevilleom Colemanom, Mjesta za ronjenje Velikog koraljnog grebena i Koraljnog mora (New Holland 1996.) i Ronjenje u Australiji (Periplus Editions 1997.). Također je samostalno objavio knjigu – HMAS Brisbane Queensland Coral Warship (Nigel Marsh Fotografija 2011).

Tijekom posljednjih deset godina Nigel je bio zaokupljen radom na nizu knjiga za djecu o temama povezanim s morem (A do Z Morski psi i raže, Istraživanje brodoloma, Rakovi i rakovi, Čudne i otkačene ribe) i nizu vodiča za ronjenje i more knjige o životu (Coral Wonderland, Muck Diving, Underwater Australia, Diving With Sharks, Close Encounters With Marine Life) za New Holland Publishers.

Brett Lobwein će ponuditi neke uvide u podvodna fotografija Tehnike

Brett Lobwein

Nagrađivani podvodni fotograf Brett Lobwein izložit će svoje prekrasne fotografije na foto Pozornica na inauguralnoj GO Diving Show ANZ u rujnu.

Brett je strastveni i ekološki orijentiran fotograf sa sjedištem u Sydneyu, koji je odrastao na plovnim putovima rijeke Port Hacking u južnim predgrađima grada, a njegova ljubav prema ronjenju stvarno se oblikovala početkom 2000-ih dok je radio u lokalna trgovina za ronjenje.

Do 2010. počeo se jako zanimati za podvodna fotografija i kupio svoje prvo kućište za DSLR.

Od svog prvog putovanja na plivanje s grbavim kitovima u Tongi, bio je potpuno zaokupljen.

Njegova strast prema fotografija parira mu samo njegova žudnja za egzotičnim putovanjima.

Bilo da snima svilene morske pse u Kubanskim vrtovima Kraljice, pingvine na Antarktici, polarne medvjede na Arktiku, orke u Norveškoj ili tuljane u Naroomi, Brett je uvijek siguran da predstavlja morski život u njihovom prirodnom elementu, bez demoniziranja ili senzacionaliziranja životinje kako bi dobio pozornost na sliku iz pogrešnih razloga.

U skladu sa svojom ljubavi prema oceanu i njegovim stanovnicima, Brett je također snažan zagovornik zaštite naših oceana i okoliša podizanjem svijesti o prekomjernoj upotrebi i potražnji za plastikom za jednokratnu upotrebu.

Brett je ponosni Sony Digitalni Zagovornik slike, veleposlanik Isotta Underwater Housings, član Kluba istraživača, član Ocean Artist Societyja i bivši suradnik/stalni fotograf u Ocean Geographicu.

Brett je također vlasnik UW Images, distributera podvodna fotografija opremu.

Njegove su slike osvojile brojne međunarodne fotografija nagrade i objavljeni su diljem svijeta.

Don Silcock će govoriti o susretima s velikim životinjama

Don Silcock

Scuba Diver Australia i viši urednik putovanja na Novom Zelandu Don Silcock će odvesti na foto Pozornica na inauguralnoj GO Diving Show ANZ u rujnu kako bi govorio o svojoj fascinaciji velikim životinjama.

Don je australski podvodni fotograf i fotoreporter koji živi na otoku Baliju u Indoneziji, a pridružio se timu Scuba Diver ANZ kao viši urednik putovanja 2020. godine.

Podrijetlom iz Ujedinjenog Kraljevstva, Don je počeo roniti ranih 1980-ih dok je živio i radio u Bahreinu, u Perzijskom zaljevu, te je postao napredni BSAC Instruktor i Časnik za ronjenje.

Preselio se u Australiju 1991. godine sa svojom mladom obitelji, gdje je razvio svoju trajnu strast prema podvodna fotografija i ronilačko putovanje.

Don je intenzivno ronio u Papui Novoj Gvineji i Indoneziji tijekom posljednjih 25 godina i vjeruje da te dvije zemlje imaju najbolje tropsko ronjenje na svijetu. Scuba Diver ANZ nedavno je objavio 13th članak u seriji o ronjenju PNG, i sljedeći izdanje imat će 5th u sličnoj seriji Don piše o ronjenju u Indoneziji.

Prije otprilike 15 godina, Don je uhvatio ono što opisuje kao 'veliku životinjsku bubu' kada je prvi put otišao u Južnu Australiju fotografirati velike bijele morske pse, a prošle je godine napravio svojih 15th izlet tamo…

Između toga, fotografirao je i pisao o tigrovima, velikim čekićarima i oceanskim bjeloprsim morskim psima na Bahamima; oceanske mante, plavi morski psi, kitopsine, američki krokodili i prugasti marlin u Meksiku; južni kitovi u Argentini, južni grbavi kitovi u Tongi i kitovi sperme na Azorima.

Tijekom pandemije, Don se počeo baviti tehničkim ronjenjem i nedavno je dovršio svoju certifikaciju TDI Extended Range za kvalitetu do 55 m u pripremi za namjenska tehnička putovanja za fotografiranje olupina na Salomonskim otocima i atolu Bikini, koja će se pojaviti u nadolazećim izdanjima Scuba Diver ANZ .

Mike Scotland govorit će o australskom morskom životu

Mike Škotska

Urednik Dive Log Australasia i podvodni fotograf Mike Scotland usredotočit će se na biologiju mora 'u divljini' na foto Pozornica na inauguralnoj GO Diving Show ANZ u rujnu.

Mike je počeo roniti 1976. i uspješno je stekao svoj PADI instruktor ocjena 1982. Kao i podučavanje više od 1,000 ronilaca. Mike je napravio 7,000 zarona i osvojio nagrade za svoje U/W fotografije.

Njegove dvije glavne strasti su podvodna fotografija i morske biologije. Piše o slavljenju morskog života u kombinaciji s avanturističkim ronjenjem. Mike je objavio svoju knjigu Marine Biology in the Wild kao uslugu roniocima koji žele naučiti više o moru. Sadrži standardne fotografije razglednica s detaljnim istraživanjem. Trenutno piše seriju o biologiji riba i morskih pasa, koju će sljedeće godine uvrstiti u novu knjigu.

Biologija mora u divljini

Najbolji način da zapalite svoju strast za ronjenjem je da naučite više o prekrasnom morskom životu s kojim se susrećemo. Tijekom svog angažmana na foto Stage, Mike će vam otkriti mnoge nevjerojatne spoznaje koje je uočio tijekom 48 godina aktivnog ronjenja, a koje će vas motivirati da ronite.

Mike je profesionalni edukator i jedan od australskih U/W fotografa s najviše objavljivanja. Ovaj će govor potkrijepiti njegovim najizvrsnijim fotografijama prikupljenim s više od 100 ekspedicija na Veliki koraljni greben i Pacifik.

Talia Greis će govoriti o sažetku podvodna fotografija

Talia Greis

Samouka, međunarodno priznata podvodna fotografkinja Talia Greis bit će na foto Pozornica u GO Diving Show ANZ govoreći o apstraktnim podvodnim slikama.

Rođena i odrasla u obalnim gradskim regijama istočnog predgrađa Sydneya, njezino cijenjenje oceanskog života eksplodiralo je dok je ronila na grebenu Ningaloo, WA.

“Razumijevanje bogate raznolikosti i obilja podvodnog svijeta naše zemlje uključilo je prekidač zbog kojeg je bilo bitno da što prije ponesem kameru ispod površine”, rekla je.

“Ne samo da mogu reproducirati neke od lijepih trenutaka koje priroda nudi, već i da mogu potpuno razumjeti za sebe, prave boje i složenost onoga čemu sam svjedočio”.

Uvijek spremna uhvatiti trenutak dok se odvija, Talia je shvatila da se njezina uloga u ronjenju promijenila i u današnje vrijeme smatra da je nemoguće roniti bez provirivanja kroz objektiv.

Talia je osvojila nagradu Ocean Art 2019 Compact Division, Emerging Photographer of the Year 2023 za Ocean Geographic, Head On foto Festival, Pejzažna kategorija 2023., Sjeverne plaže pod vodom foto Natjecanje 2023., te Podvodni fotograf godine (UPY) za Makro kategoriju 2024. godine.

Apstraktna podvodna fotografija

Talia će govoriti o apstraktu podvodna fotografija – dajući kratki uvod u to zašto voli eksperimentirati s tim kao ronilac u Sydneyju i raspravljajući o nekoliko različitih metoda i tehnika koje koristi kako bi se udubila u zanat.

Dat će neke primjere snimaka koje je snimila različitim tehnikama i raspravljati o postavkama i zahtjevima opreme za izvođenje.

Nicolas Remy nudit će savjete o tome foto Tehnike

Nicolas Remy

Francusko-australski podvodni fotograf Nicolas Remy, koji sada živi u Sydneyu, odvest će na foto Pozornica na GO Diving Showu ANZ u rujan.

Nicolasove slike dobile su preko 40 međunarodnih nagrada, uključujući pobjednike kategorija u prestižnom Oceanu Fotografija Nagrade, Ocean Art, DPG Masters, Ocean Geographic Pictures of the Year i World Nature Fotografija Nagrade.

Njegove su fotografije predstavljene u glavnim medijima kao što su BBC, CNN, Forbes, kao iu vrhunskim ronilačkim medijima i fotografija mediji.

On je osnivač Podvodni klub, online fotografija škole i zajednice, koja trenutno broji članove u 12 zemalja. Članovi kluba imaju pristup tečajevima samostalnog tempa, forumima za podršku i mjesečnim webinarima na kojima podučavaju Nicolas i drugi poznati fotografi fotografija Majstorske radionice.

Vođen svojom strašću za podučavanjem fotografija, Nicolas je iskusan javni govornik. Osim mjesečnih webinara za The Underwater Club, redovito ga pozivaju da govori u ronilačkim emisijama, podvodna fotografija društava i ronilačkih klubova.

Ostvareno foto-novinar, Nicolas je autor desetaka članaka objavljenih u međunarodnim ronilačkim medijima. Terenski je urednik za DivePhotoGuide.com, i stalni suradnik Plongeza! Časopis (Francuska) i Ronilac Časopis (UK i Australija/Novi Zeland), gdje piše o morskom životu, putovanjima, fotografskoj tehnici i opremi.

Nicolas surađuje s ronilačkom opremom i fotografija marke za testiranje proizvoda i preglede na terenu. Poznat je po detaljnim, pronicljivim tekstovima čiji je autor, radeći s markama kao što su Nauticam, Mares, Nikon Australia i Retra UWT, da spomenemo samo neke.

Nicolas je ambasador Nauticama. Trenutačno snima s Nikonom Z9 u kućištu Nauticam NA-Z9, a njegova omiljena optika su Nauticam EMWL sustav i Nauticam FCP-1, iako koristi i WWL-C kada su veličina i težina bitni.

Rebreaters čine još jedan bitan dio Nicolasove opreme za ronjenje: proveo je više od 1,300 sati fotografirajući dok je ronio s rEvo CCR ili Mares Horizon SCR, ostajući dolje tri do četiri sata duge urone. Nicolas je strastven za ove strojeve, za koje vidi da zauzimaju sve više mjesta u ronilačkoj industriji.

