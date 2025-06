Još jedan dan u životu instruktora fotografije na sveučilištu/univerzitetu

at

at 8: 16 am

Kakav je osjećaj raditi kao neovisni profesionalni ronilac? LISA COLLINS lijepo sjedi kao glavni... podvodna fotografija instruktorica na Grand Caymanu, ali njezin put iz Ujedinjenog Kraljevstva nije uvijek bio lak, kako objašnjava

„Vau! Što radiš? To mora biti posao iz snova!“ To čujem tako često – gotovo svaki tjedan – da to nekako odbacujem i automatski odgovaram: „Da, imam puno sreće!“

Ali sjedeći ovdje i pišući ovo, s savršeno plavim nebom, okružen tropskim biljkama i prekrasnim mirnim, čistim morem udaljenim nekoliko stotina metara, uzimam si vremena da stvarno razmislim o svom životu kao... podvodna fotografija instruktor.

Sjećam se kako sam prije gotovo 30 godina ušao u trgovinu Ocean Optics na londonskom Strandu, osjećajući se vrlo nervozno, ali i uzbuđeno zbog mogućnosti kupnje svog prvog podvodnog fotoaparata. Tada nisam znao koliko će taj dan biti važan za moju budućnost.

Nakon što sam stekao PADI Open Water Diver certifikat u kamenolomu Thurrock u Essexu, odlučio sam da bih volio pokazati svojim dvjema malim kćerima ljepotu podvodnog svijeta kada idemo na odmor.

Steve Warren iz Optike mi je prodao moj prvi fotoaparat i navukao me na ronjenje i podvodna fotografija Vrlo brzo je to postala ovisnost, a odmori su se birali prema tome gdje sam mogao roniti u najčišćim, najtoplijim vodama s puno morskog života.

Lisa je stekla vještine na instruktorskom tečaju INON UK

15 godina kasnije – nakon što sam imao sreću putovati i roniti po cijelom svijetu, povećavajući svoje vještine i znanje podvodna fotografijaPolagao/la sam INON UK Podvodna fotografija tečaj nakon čega je uslijedio tečaj za instruktore i počeo predavati taj predmet u Velikoj Britaniji.

Također sam imao PADI Digitalni Podvodna fotografija Ocjena instruktora, ali sam otkrio da me tečaj više naučio o ronjenju s kamerom nego o fotografiranju pod vodom, nešto što su tečajevi INON UK-a obradili.

Mnogi klijenti tražili su dulje tečajeve i naprednije tehnike, pa sam započeo s radionicama u inozemstvu, s putovanjima u Egipat, Lanzarote, Filipine i Indoneziju – sve dok sam radio „normalan“ posao na sveučilištu u Surreyju.

Redovito su mi govorili da „podvodni fotografi nikad ne zarađuju dovoljno novca za rad s punim radnim vremenom!“. Bio sam odlučan da ću jednog dana dokazati tim skepticima da nisu u pravu, na ovaj ili onaj način.

Iskorijenio mi život

Predavao/la sam podvodna fotografija honorarno u Velikoj Britaniji, ali sam žudio za više, pa kad su me zamolili da se preselim na Kajmanske otoke kako bih se pridružio Cathy Church foto Centar kao jedan od njegovih podvodna fotografija instruktori, jedva da je trebao jedan dan da odlučim iščupati iz korijena svoj život i život svog partnera te se preseliti tamo na trogodišnji ugovor.

Konačno, moj san je raditi puno radno vrijeme kao podvodna fotografija instruktor se ostvario!

Mjesto za ronjenje na obali na Velikom Kajmanu

U stvarnosti, nakon što je instaliran na foto Centar, godinama poznat kao jedno od najboljih mjesta za učenje na Karibima podvodna fotografijaPredavao/la bih studentima nekoliko puta tjedno, ali većinu vremena provodio/la sam radeći u trgovini, prodajući foto opremu.

Smješten u hotelu Sunset House južno od George Towna, glavnog grada Kajmanskih otoka, svi moji tečajevi održavali su se na prekrasnom kućnom grebenu, tijekom radnog vremena trgovina.

Nakon sat ili dva nastave u 'učionici', moj učenik i ja bismo krenuli na ronjenje s obale tijekom kojeg bih ih podučavao pod vodom uz pomoć bijele pločice.

Srce bi mi pjevalo kad bih pogledala svoj dnevni raspored i shvatila da taj dan imam predavanje. Moja strast prema podvodna fotografija i što sam dijeljenje tog znanja učinilo toliko sretnim. A to što sam to radio u čistim, toplim vodama Kariba učinilo je to još posebnijim.

Lisa (desno) predaje u 'učionici'

Onda se dogodio Covid. Preselio sam se na Grand Cayman u lipnju 2019., a do ožujka 2020. otok je bio zatvoren za posjetitelje. Uslijedilo je dugih 18 mjeseci zatvaranja.

Srećom, bio sam zadužen za marketing i mogao sam podučavati lokalno stanovništvo i međunarodne klijente putem Zooma. Mnogi ljudi, ne znajući roniti, zauzeli su kopno. fotografija, i rezervirali satove sa mnom kako bi naučili o fotografiranju krajolika, ptica, kukaca i cvijeća.

Ronilačka industrija je bila prisilno zatvorena šest mjeseci, ali nakon što se ponovno otvorila, uspio sam podučavati mnoge lokalne ronioce. podvodna fotografija.

Grupa njih je pokrenula CaySoup (Kajmansko društvo podvodnih fotografa), koje još uvijek uspješno funkcionira. Bilo je dobro što sam im mogao prenijeti svoje znanje.

Sada, svakog vikenda, a ponekad i radnim danom navečer, možete pronaći podvodne fotografe koji se okupljaju na većini ronilačkih lokacija na obali Grand Caymana, dijeleći svoja dnevna otkrića o morskom životu.

Mnogi rone u grupama od četiri do šest osoba, pretražujući morsko dno u potrazi za makroživočinima u algama koje rastu na bijelom pješčanom dnu nekih ronilačkih lokacija, po principu „što više očiju to bolje“.

Super makro fotografija na području algi

Jako sam siguran u dobru plovnost i opažanje podvodna fotografija bonton i tome učim svoje učenike, tako da je sjajno vidjeti da se to događa prilikom ronjenja s 'rukom'.

S druge strane

Nakon što su se otoci ponovno otvorili za posjetitelje, stvari su se vratile u relativnu normalu. S istekom mog ugovora počeo sam razmišljati o tome kako bih mogao podučavati više i na bolji način. Srećom, kontaktirao me je jedan Kajmanac sa zahtjevom da osnujem tvrtku koja nudi sve vrste fotografija.

Glavni fokus tvrtke Capture Cayman Ltd bio bi na podučavanju podvodna fotografija, ali sa zemljom fotografija i fotografiranja kao dodatna aktivnost. Imam partnera koji spava, ali zapravo radim sam, pa imam puno više slobode podučavati kad god i gdje god želim i kako moji učenici zatraže.

Nisam morao biti zaglavljen u trgovini ili ograničen na radno vrijeme trgovine i jednu lokaciju za ronjenje na obali, pa sam mogao slobodno proširiti svoje poslovanje. Roneći u slobodno vrijeme, znao sam da postoje određena mjesta na otoku koja nude različitu topografiju i teme, pa sam klijentima mogao ponuditi daleko sveobuhvatnije iskustvo.

Od prekrasnih grebena do prolaza za plivanje i špilja, raža, kornjača i raža morskih pasa, do ekstremnog makro života, olupina i podvodnih kipova, Grand Cayman ima mnogo toga za ponuditi podvodnim fotografima - u ugodnim uvjetima sa svojim toplim, čistim vodama.

Šareni greben na Kajmanskim otocima

Sada imam klijente koji dolaze svake godine, neki i nekoliko puta godišnje, kako bi proveli tjedan dana fotografirajući podvodne fotografije sa mnom.

Uvijek postoji nešto novo za naučiti, tehnike za prilagoditi, različite teme za pronaći i najnovija oprema za savladati, a ponekad se radi samo o pružanju pomoći s osvjetljenjem i fokusiranjem. Druga česta potražnja je za instrukcije za naknadnu obradu, učenje poboljšanja fotografija pomoću Lightrooma ili Photoshopa.

Jedan klijent dolazi iz Kanade na tri mjeseca svake zime kao "snježna ptica", izbjegavajući ekstremnu hladnoću kako bi uživao u savršenoj kajmanskoj klimi i rezervirajući 3-5 tečajeva kod mene tjedno.

Počeo je sa mnom prije četiri godine s kompaktnim fotoaparatom marke "point-and-shoot", a napredovao je do vrhunskog DSLR-a s raznim objektivima i bljeskalicama.

Prošle zime smo proveli puno ronjenja tražeći životinjice, snimajući makro fotografiju nosom. Mogu naučiti gotovo jednako koliko i moji učenici. Podvodne fotografije Jaya Goldmana iz ove godine se može vidjeti ovdje.

Bez pritiska

Razumijem da su tehnike poučavanja vrlo važne i trudim se poučavati na prijateljski i informativan način, bez preopterećenja učenika tehničkim pojmovima. Mnogi učenici, po mom iskustvu, samo žele dosljedno snimati dobre fotografije, a ja im pokušavam pojednostaviti proces i objasniti ga na način koji mogu zapamtiti i primijeniti u budućnosti.

Nema pritiska da se postigne savršenstvo foto kad predajem – uostalom, možeš imati tehnički savršen foto to je užasno jer kompozicija nije dobra. Ono što ja podučavam jest da uvijek imate ugodne fotografije s kojima su moji učenici sretni.

Razumijevanje razine vještina i napretka učenika ključno je – ljudi usvajaju vještine različitom brzinom i to je apsolutno u redu. Nema pritiska.

Kajmanski otoci imaju mnogo kornjača

Podvodna fotografija Radi se o uživanju u ronjenju na opušten način, stvaranju uspomena koje možete podijeliti. Nije sve u natjecanju i tko ima najveći i najgori fotoaparat. Svaki je student drugačiji, ali ako svi s mojih tečajeva odu s fotografijama koje ih čine sretnima, onda sam i ja sretan.

Obično mogu birati između sedam lokacija za ronjenje s obale, od kojih gotovo uvijek mogu roniti na jednoj, osim u rijetkim prilikama kada sjeverozapadni vjetrovi donose valove na obalu. Nakon što razgovaram o tome što bi moji klijenti željeli raditi, obično provjerim uvjete i odlučim se za najbolju lokaciju za ronjenje s obzirom na motive, vidljivost i struju.

Rad u bilo koje doba dana, od ranog jutra do noćnih zarona, sedam dana u tjednu, pruža fleksibilnost da se nastava što bolje prilagodi rasporedu učenika.

Ako je potrebno, idem s njima na ronjenja brodom i surađujem s lokalnim ronilačkim agencijama koje su i same podvodni fotografi kako bih osigurao najbolja moguća mjesta za tu svrhu. To mi omogućuje snimanje crne vode. fotografija školarina također.

Pojedinačni polaznik bi me mogao rezervirati za početnički tečaj u trajanju od 4-5 sati, ali većina klijenata dolazi na Grand Cayman na tjedan dana ronjenja i podvodna fotografija sa mnom. Raspon je od novih korisnika GoPro fotoaparata (vodim dvosatni tečaj o GoPro fotoaparatima), preko korisnika kompaktnih fotoaparata, do naprednih fotografa koji koriste bezzrcalne i DSLR fotoaparate.

Volim vidjeti lica studenata koji su se prije mučili da ne završe s mutnim, sivim ili plavim slikama, kada odjednom ne samo da imaju jasne i šarene fotografije, već se nađu u stanju ponoviti taj podvig – i kasnije mi poslati prekrasne fotografije svojih kasnijih ronilačkih izleta.

Druženje u uredu

Ili da se klijent osjeća spremnim za sljedeći korak na putovanju kupnjom većeg ili naprednijeg fotoaparata. Većina je nervozna zbog trošenja velike količine novca i zastrašena svim „gumbima i kotačićima“, ali vidjeti ih kako uče o svojim novim bebama i počinju stvarati slike vrijedne natjecanja i objavljivanja pruža mi toliko zadovoljstva.

Posao iz snova?

Na kraju krajeva, poučavanje se odnosi na dijeljenje ljepote podvodnog svijeta kako bi se drugima podigla svijest o tome koliko je važno zaštititi i njegovati naše grebene i morski život.

Dakle, kada mi sljedeći put kažu da je to posao iz snova, mogu se svim srcem složiti da imam sreće. Trebalo je mnogo godina napornog rada, učenja, truda i žrtvovanja, ali vrijedilo je svakog trenutka.

Od sada, s tužnim trajnim zatvaranjem Cathy Church's foto Centar, Ja sam jedini instruktor podvodne fotografije na Velikom Kajmanu. S 15 godina iskustva, od čega šest godina provedenih roneći tisuće puta u kajmanskim vodama i podučavajući stotine tečajeva, svaki dan je blagoslov na kojem sam istinski zahvalan.

Također od Lise Collins na Divernetu: Kako smo pronašli novo stvorenje na Kajmanu, Vrijeme Windows, Lanac žena, Sardinijsko iznenađenje, Alor Aquamen, Vožnja sjeverno od Tobaga, Pridružite se Lisi Collins u Capture Cayman