Umro Jordan Klein, pionir ronilac u filmovima o Bondu

Snimatelj Jordan Klein stariji, koji je preminuo 1. listopada u dobi od 98 godina, bio je najpoznatiji po svom revolucionarnom podvodnom radu na mnogim filmovima o Jamesu Bondu, uključujući Thunderball, za koji je osvojio Oscara. Također je bio uspješan podvodni fotograf, inženjer i izumitelj.

Klein je rođen u Clevelandu, Ohio, 1. prosinca 1925., ali se rano s obitelji preselio u Miami, Floridu, državu u kojoj će provesti veći dio života - umro je u rodnom gradu Ocali. Do 1938. počeo se zanimati za ronjenje.

Klein je sudjelovao u akciji s mornaricom na Pacifiku tijekom Drugog svjetskog rata i bio je tri dana na putu kao dio prvog vala koji je pogodio Japan kada su bačene atomske bombe.

Nakon rata posudio je novac kako bi kupio i pretvorio mornarički PT čamac u ono za što se tvrdilo da je bio jedan od prvih ronilačkih čamaca na Miami Beachu, a otvorio je i jednu od svojih prvih ronilačkih trgovina. “Svi su mislili da sam lud”, rekao je. "Nitko vam neće platiti da ih vodite na ronjenje ili ronjenje na brodu!"

Također je modificirao stari kompresor kako bi pokrenuo posao pod nazivom Mako Compressors i zadovoljio ono za što je bio uvjeren da je industrija ronjenja u nastajanju.

Kleinov podvodni rad na Thunderball donio mu je prvog Oscara

Goldwyn zove

Samuel Goldwyn iz MGM-a vidio je a život časopis pričao o Kleinovim ronilačkim aktivnostima i pitao ga bi li mogao napraviti podvodno kućište za jednu od velikih Mitchell kamera svog studija. Naveo je Goldwyna da povjeruje da već ima fotografskog iskustva, misleći pritom: "Znam čitati, a dolje niz ulicu je knjižnica!"

Njegova filmska karijera proizašla je iz ove veze, kada mu je producent Darryl Zanuck ponudio ulogu podvodnog inženjera i snimatelja na 20,000 milja pod morem.

Klein je dizajnirao i izradio kućišta za kamere u početku koristeći mjedene ploče i srebro, a nastavio je pružati podvodnu zaštitu za marke koje su uključivale Rolleiflex, Bolex, Argus, Leica i Stereo, obuhvaćajući sve od 35mm fotoaparata do 8mm i 16mm filmskih kamera, s ne samo profesionalcima nego i roniocima amaterima.

Promovirajući svoja kućišta za fotoaparate

Jedan od njegovih proizvoda bilo je plastično kućište za podvodnu kameru, za koje je tvrdio da je prodano u 19,000 jedinica kroz Woolworthove trgovine.

Klein je bio uključen u neke od ranih 'blockbuster' podvodnih filmova i tijekom svog života radio je na 78 igranih filmova i mnogim TV serijama.

Kao direktor podvodnog inženjerstva i snimatelj na Thunderball napravio je sva podvodna vozila, postavio scene borbe i snimio mnoge podvodne sekvence, osvojivši Oscara za dizajn i konstrukciju rekvizita, scenografije i specijalnih efekata.

Godinama kasnije, 2001., uslijedit će Oscar za najbolja tehnička postignuća, priznanje njegovim ukupnim pionirskim naporima u razvoju i primjeni kućišta za podvodne kamere za filmove.

CryoLung

Godine 1967. Klein je zajedno s Jacquesom Cousteauom razvio uređaj za disanje s tekućim kisikom koji su nazvali CryoLung, dizajniran da izdrži ronioca tri do četiri puta duže od konvencionalne opreme za ronjenje.

Također je režirao i snimao vijesti, promotivne filmove i dokumentarce, poput TV programa o morskim psima koje je snimao od kasnih 1980-ih sa svojim sinom Jordyjem. Rekreativno se bavio avijatičarstvom i natjecateljem automobila i čamaca te roniocem.

Rad sa životinjama

Uključuju se i drugi poznati filmovi na kojima je Klein radio Creature From The Black Lagoon, The Aquarians, Flipper, You Only Live Twice, Live and Let Die, Never Say Never Again, The Day of the Dolphin, Splash, Ralje, Cocoon, The Abyss i Bermudski trokut.

TV serije uključivale su dugotrajne i utjecajne Lov na more od 1954. do 1963., Čovjek od šest milijuna dolara, Chips, Miami Vice, X-Files I i SeaQuest.

Također na Divernetu: STAN WATERMAN: ČOVJEK KOJI JE VOLIO MORSKE PSE, TEHNIČKI GENIJE PETERA SCOONESA, COVID-19 TRAŽI KAMERU PIONEER SCHAEFER, UMRO MONOMAJSTER FOTOGRAF BROOKS