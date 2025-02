Jenny Stock uranja u avanturu Legolanda

Jenny Stock, vladajuća Britanski podvodni fotograf godine, zaronio je 3 metra duboko u Legoland Windsor Resortu kako bi snimio dovršenu preobrazbu svoje vožnje podmornicom Lego City Deep Sea Adventure.

Popularna atrakcija ponovno se otvara nakon remonta u subotu, 15. veljače, tempirano da se poklopi s napornim polugodišnjim školskim praznicima.

It features some 450 fish of 50 species, such as Pablo the blackchin guitarfish, Homer the Southern sting ray and Squeak the zebra shark, all present on the day. Lego displays including a giant hobotnica, brightly coloured crabs and a giant treasure chest.

Pablo crnobrada riba gitara

Diver with giant hobotnica

Oceanski spremnik sadrži 1.2 milijuna litara vode i trebalo mu je tjedan dana neprekidnog rada da se napuni, zasoli i zagrije.

Stock je snimao prizore dok je glavna akvaristkinja Rosie David dodavala posljednje detalje složeno dizajniranim modelima. Graditeljima cigli bilo je potrebno 2,190 sati (91 dan) da ih sagrade, koristeći ukupno 240,000 XNUMX cigli.

“Dok sam odrastao, uvijek su me fascinirali podvodna stvorenja i nevjerojatni skriveni svjetovi ispod površine mora”, kaže Stock.

Glavna akvaristkinja Rosie David s novčićima i rakovima u škrinji s blagom

Homer južna ubodna zraka

„Igrabio sam priliku surađivati ​​s Legoland Windsor Resortom na obnovi Deep Sea Adventure, budući da je savršeno usklađen s mojom strašću prema morskom životu, kreativnošću i željom da to čudo podijelim s drugima.

"Atrakcija pruža jedinstvenu priliku djeci i obiteljima da nauče više o morskim stvorenjima i njihovom okolišu na zanimljiv i interaktivan način, omogućujući im da dožive stvorenja koja inače ne bi imali priliku vidjeti."

Jenny Stock prionula je na posao

Legoland Windsor Resort jedan je od grupe od devet obiteljskih tematskih parkova diljem svijeta koji nude interaktivne vožnje, atrakcije, nastupe uživo, građevinske radionice i autoškole.

Postoji niz opcija za posjete uključujući noćenje, ali jednodnevna ulaznica košta od £29 po osobi i besplatna je za djecu nižu od 90 cm (3 stope). Rezervacije bi trebale biti napravljen unaprijed online.

