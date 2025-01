Snimanja podvodnih modela upravo su prešla u deco

Fotograf je ponovno ušao u knjigu rekorda sa svojim sretno ohlađenim modelom, nakon nedavnog snimanja na dubini od 50 metara – a STEVE HAINING još nije završio. Razgovara sa Steveom Weinmanom o šali s ronjenjem koja je postala tehnička

Ono što je započelo kao "pomalo šala" tijekom pandemije Covida sada je preraslo u potpuno tehničko podvodno snimanje modela - a uz potporu tehničkog tima s Floride, kanadski profesionalni fotograf Steve Haining i model Ciara Antoski čvrsto su se etablirali kao postavljači Guinnessovih svjetskih rekorda.

Njihovo najnovije snimanje najdubljih podvodnih modela održano je na palubi Hidro Atlantik brodolom kod Pompano Beacha na Floridi 19. prosinca, a potvrdio ga je GWR prošli tjedan, 8. siječnja.

Antoski je bio model za zadržavanje daha na Hainingovom originalu i skromnoj dubini od 6.4 m svjetski rekord snimiti 2021. Nije bila dovoljno iskusan ronilac da bi se ugledala na njega drugi zapis pucati na 30 m dvije godine kasnije, ali njezino je ronjenje, i na dah i na dah, daleko odmaklo od tada.

Za najnoviji rekord američki tehnički ronilac Wayne Fryman bio je odgovoran da Antoski bude siguran i opskrbljen zrakom, a njegovo se ime pojavljuje i na GWR pohvala.

Nova rekordna dubina iznosi 49.8 m, a ukupno vrijeme zarona iznosi 52 minute i 14 sekundi. Kako bi se fotografiranje računalo kao svjetski rekord, GWR sada propisuje minimalno vrijeme donjeg dna od 15 minuta s punim postavom proizvodnje. Sve manje od toga je obična fotografija.

Za Antoskog je prosinački zaron bio znatno topliji od prethodnih snimanja rekorda. Haining i njegov tim otežali su model korištenjem hladnih mjesta na Velikim jezerima, ali uvjeti zapisa ne propisuju da je kockanje s hipotermijom uvjet.

'Nema potrebe ići dublje'

Steve Haining nije samo podvodni snimatelj već i vodeći vrhunski profesionalni fotograf, snimatelj i filmski redatelj. Počeo je fotografirati rock glazbenike, sportaše i druge slavne osobe prije nego što se prebacio na reklamni rad i likovnu pejzažnu fotografiju.

Steve Haining

Rekord iz 2021. nastao je tijekom Covida, kada se našalio sa svojim timom o mogućnosti obavljanja zadataka na vrhu s opremom za ronjenje kako bi se ispunili kanadski zdravstveni i sigurnosni propisi. “Dubina nikada nije bila izvorna namjera te prve ploče,” kaže. "To je više bila lokacija koju sam oduvijek želio istražiti i fotografirati - a slučajno se našla na toj dubini."

Lokacija je bila WL Wetmore olupina u jezeru Huron, no priča je dobila na snazi ​​tek u ljeto 2023., uključujući i Divernet, koja je nastavila pratiti uspješne pokušaje rušenja ovog tajanstvenog, ali intrigantnog rekorda.

U studenom 2023., kada je tim išao gotovo pet puta dublje do 30 m na pola sata na jezeru Huron Niagara II olupina, oskudno odjeveni model bila je profesionalna ronilica Mareesha Klups, koordinatorica za sigurnost ronjenja i donatorica zraka od prvog snimanja. Ovoga puta Antoski joj je bio mentor u manekenstvu.

Poslije je Haining rekao Divernet da osim ako nije čuo za "nevjerojatno mjesto za pucanje na 120ft (36m) ili više u puno toplijim uvjetima, mislim da ne moram ići dublje!"

No, drugi su se ronioci prirodno zainteresirali za osporavanje rekorda, a pokazalo se da je Haining već odlučio nastaviti s više tehničkim pristupom ubrzo nakon Niagara II pucati.

'Da vidimo koliko daleko možemo ovo pogurati' (Steve Haining)

"U konačnici je bilo: da vidimo koliko daleko možemo ovo pogurati", kaže on. “Prva ploča je bila neka vrsta nesreće, ali je započela ova stvar gdje su svi rekli: 'Oh, ja bih to mogao!' Kad smo radili onu od 100 stopa (30 m), činilo se da je s velikom količinom ronilačke zajednice to bila utrka do dna na 130 stopa (40 m).

“Bilo je ljudi koji su ronili u zrak do 130 stopa (39 m), ali kad su sišli, već su bili na svom NDL-u, tako da bi pucali šest ili sedam minuta i bombardirali natrag samo da pobijede vrijeme.

“Mislili smo, super je što ljudi to žele isprobati, ali postavit ćemo ljestvicu malo dalje. Uvijek smo tako zauzeti, svi putujemo, ali to je bio razgovor koji bismo vodili.”

Izazivači

Guinnessov svjetski rekord zapravo je vraćen na 40.2 m u toplijim vodama Bahama mjesec dana nakon Hainingovog napora od 30 m, iako je sam zaron bio kontroverzan.

Kanadski ronilac na dah i na dah Kim Bruneau udružio se s čileanskom fotografkinjom Piom Oyarzun kako bi model na dah na Morski trgovac tanker. Najveća dubina olupine bila je oko 26 m, ali pramac je visio iznad ispusta. Većinu vremena proveli su na olupini, samo su se spustili na dubinu od 40 m kako bi snimali ispod nje.

Na kraju je rekord verificiran – ali Guinness je u isto vrijeme razjasnio svoje uvjete za sve buduće pokušaje.

Još jedna ponuda izvijestio prošlog kolovoza na Divernet sudjelovali su austrijski ronilac na dah Christin Gerstorfer i belgijski fotograf Filip Blommaert, koji su za svoj set odabrali poljsko zatvoreno umjetno ronilačko postrojenje Deepspot – 45.4 m do dna u vodi od 34°C. Tu tvrdnju GWR nije potvrdio.

Haining i njegova supruga Molly imaju stan u Orlandu na Floridi, što mu omogućuje da stigne do obale za sat vremena i ode na ronjenje osim ako ne želi iskoristiti mogućnosti špilja i izvora u unutrašnjosti. Povezao se s lokalnom školom ronjenja i trimix lokacijom Isla Divers, i njegov tim željeli su mu pomoći da probije novi put organiziranjem foto snimanja modela koje bi uključivalo dekompresiju.

“Dakle, imao sam ovu grupu ronilaca puno iskusnijih od mene koji su mi postali prijatelji. Vršimo negativne ronjenja na olupinama brodova s ​​puno struje i slično, i počeo sam trenirati s njima za ovo snimanje.”

Manje toplinski izazovno od jezera Huron, ali još uvijek hladno na heliju (Steve Haining)

Ciara (izgovara se Pila) Antoski se ubrzo pridružio ovom prelasku na tehnologiju. Inače bi se nastojala uklopiti u rekreacijska ronjenja kamo god je putovala radi svog modela i već je bila naprednija ronilica nego što je bila 2021. “Upoznala se s ljudima iz Isla Diversa i provela nekoliko mjeseci s njima radeći svoj IANTD trimix i prošireni domet i sve te stvari.

“Dakle, već smo se pripremali kada smo vidjeli da je ova djevojka u Montrealu [Bruneau] oborila naš rekord. Mi smo kao, mogli bismo odmah krenuti i izgurati je, ali dat ćemo tome malo vremena.” Usprkos svemu što je Haining ranije rekao da je opušten i da pozdravlja izazove vezane uz rekord, njegov natjecateljski instinkt očito je proradio.

Hidro Atlantik

Dok su on i Antoski radili na dobivanju IANTD Advanced Recreational Trimix certifikata, tim je razmatrao pitanje lokacije.

“Postoji brodolom koji se zove Arabija gore u Velikim jezerima koja su prilično duboka, pa smo mislili da bi to bilo hladno i tamno za još jedan izazov,” kaže Haining. “Ali onda smo mislili da za sve nas u suhom ili ronilačkom odijelu temperatura zapravo nije bitna dok ne odradite dekompresijski zastanak, ali bismo samo zadali modelu više boli povrh svega ostalog.

"Počeo sam gledati Florida Keys, ali sam želio olupinu koja je relativno netaknuta - i Hidro Atlantik prava je olupina.” 90-metarski bager, izgrađen 1905. godine, potonuo je dok su ga vlačili radi spašavanja 1987. godine i nalazi se dosta sjeverno od Keysa kod Boca Ratona.

“Samo se našlo na pravom mjestu. Tamo dolje ima još nekoliko dubokih, ali oni vas stavljaju točno u zaljevsku struju, pa smo odabrali ovaj jer izgleda vrlo lijepo, ali je i sigurnije putovanje.”

Ray Marciano iz Isla Diversa bit će Hainingov sigurnosni ronilac i bio je dobro opremljen da pomogne u planiranju jer je znao Hidro Atlantik tako dobro. "Bio je to prvi put u vođenju ovih zapisa da sam imao stručnjaka na određenom mjestu ronjenja koji mi je stvarno mogao pomoći", kaže Haining.

Marciano bi koristio rebreather kao i drugi ronilac s Isle Doug Vanderbilt, u pripravnosti u slučaju da Fryman mora izvući pomoć ili da Haining zatreba dodatnu podršku. Također bi pomogao u postavljanju asortimana speleoloških baklji koje se koriste kao svjetla za vraćanje boje Antoskijevoj koži.

'Kad siđemo, ona drži informacije' (Steve Haining)

Mareesha Klups, koja se odmara od filmskog kaskaderskog rada, ovoga će puta biti ronilac spasilac, promatrajući iz dubina bez dekompresije u slučaju da bude potrebna brza hitna intervencija. Budući da je bila i opskrbljivač zraka i model, naučila je Frymana sve što je trebao znati kao izravna podrška Antoskiju.

“Napravili smo hrpu probnih ronjenja dva tjedna prije pokušaja,” kaže Haining. Uzburkana voda odgodila je snimanje za jedan dan do 19. prosinca, kada su on i Marciano obavili polu-odskočni izvidnički zaron ujutro. Ovo mu je bio prvi put na Hidro Atlantik.

Na olupini

Vezali su se za olupinu i postavili nekoliko spremnika kisika na liniju. Tigar morski pas motao se uokolo, iako će tijekom popodnevnog ronjenja vidjeti malo više od neobične barakude.

"Radilo se samo o tome da vidim dijelove strukture koje sam vidio na svim fotografijama", kaže Haining. "Postojali su dijelovi olupine koji su bili moj prvi izbor, ali su se urušili, što se moralo dogoditi neposredno nakon uragana." Bio je to uragan Milton prošlog listopada.

Izvorni plan bio je pucati prema krmi s kormilarnicom u pozadini, ali djelomično se srušio bočno, ostavljajući puno krhotina. "Nije bilo mjesta gdje bih je stvarno mogao staviti, pa smo otišli prema pramcu s lijeve strane i to je postao glavni kadar, s dijelom te strukture koji je dolazio iza nje."

Temperatura vode bila je 24°C, što bi bilo ugodno za Antoskog nakon 7°C jezera Huron. "Kad smo pronašli točku na onom izvidničkom ronjenju, mogao sam joj pokazati na slici gdje ćemo biti - ovo je pozadina, moja kamera ima ovo svjetlo pa budite oprezni, fokusirajte se na ovu stranu svog tijela jer ću ja snimati ovim putem.

"Kada siđemo, ona ima informacije i već zna kako dobro pozirati, što mi čini puno lakšim."

Za snimanje Haining je koristio kameru Fujifilm X-H2S sa širokokutnom lećom - "Uvijek snimam široko pod vodom kako bih dobio više strukture u pozadini" - sa svjetlima Light & Motion i Ikelite kao rezervom.

Plinovi su bili dovoljno jednostavni. “Izvorni plan je bio napraviti nitrox 32 do 100 stopa (30 m) i prebaciti se na 21/21 za snimanje, a zatim prebaciti na povratku kako bi imali 100% O 2 na 20 stopa (6 m), ali na kraju smo samo smanjili nitrox i prošli 21/21 cijelim putem.”

Jelly dobrodošli

Ronjenje je počelo loše za Haining. Dok je unosio negativan unos, pukla mu je vezica na bočnom nosaču. Dok je bacao kameru i pokušavao je popraviti, meduza koja je prolazila ubola ga je u ruku. Vanderbilt je vidio kako se sve dogodilo i pokušao ga sustići kako bi pomogao, ali Hainingu je sve bilo posloženo do trenutka kada je stigao do vrha olupine.

Nakon toga, fotkanje je prošlo bez problema. Antoski je nosila dvostruke aluminijske 80-ice na leđima za ustajanje i spuštanje i imala je 7 kg utega na svom skrivenom pojasu s utezima. “Bila je to savršena količina, jer ako pogledate video, postoje trenuci u kojima možete vidjeti kako se podiže na puni udah, ali je težina ipak vraća natrag. Izgleda lako, ali nije.”

"Zar ne idemo na sljedeće mjesto?" (Steve Haining)

Haining je planirao prijeći s početne lokacije na drugu s druge strane olupine s netaknutim okvirom vrata, ali nakon što je dobio potrebne snimke, odlučio je odustati od toga.

“Imali smo Ciarin BC stvarno labav bez remena za međunožje jer je morala biti u mogućnosti izvući se iz njega jako brzo, pa smo ga morali ponovno vući natrag, dok je ona puno disala, i voditi je do drugu stranu prije nego što se moramo vratiti skroz do sredine čamca gdje smo se vezali?

“Htjeli smo izgubiti 15 minuta samo da je dovedemo i namjestimo, pa sam pomislio: nastavimo snimati na ovom mjestu.

“Prošli smo daleko duže od vremena koje nam je bilo potrebno i Ciara je bila oduševljena. Dok smo završavali, možete je vidjeti na videu kako pita: 'Zar ne idemo na sljedeće mjesto?'

"Kad joj je rečeno da ćemo napraviti još jedan pokušaj prije nego što se popnemo, pita: 'Zašto ste otkazali ronjenje?' Mislim da nije shvaćala koliko je dugo bila tamo dolje.

“Konačni O 2 deco je bio oko 16 minuta i čekali smo da se svi raziđu osim Ciare, jer je bila u haljini i kad udišeš helij postane ti hladno. Dakle, čim se raščistila, pustili su je gore."

Studio na nebu

“Na kraju, dan je bio lak”, kaže Steve Haining. “Bio je to prvi put u povijesti da se fotografiranje dogodilo izvan granice bez dekompresije – ne fotografija, već scenska svjetla i model bez ronilačke opreme, tako da je to stvarno super.

“Ovdje je postavljena letvica i prvi smo je pogurali tako daleko, pa je sjajno imati konačan rekord. Čini se da smo započeli stvarno super natjecanje.”

Pa je li to to? Nema oklijevanja: “Razgovarao sam s Isla Diversom o tome da izazovemo vlastiti rekord – neću reći u kojoj mjeri, ali prilično značajno. Ako ga sada netko drugi pobijedi, to je sjajno jer znam koliko je to posla bilo za nas. Bili su to mjeseci planiranja, još više mjeseci treninga i treninga, tako da će to zaslužiti.”

Za sada je za Haining sve u zabavnom ronjenju na Florida Keysu s momcima iz Isle, noseći kameru koja nije veća niti više odvlači pažnju od GoPro.

Ali također je spomenuo 'visinski' izazov u prošlosti, a kad sam pitao čini se da je Ciara Antoski pokretačka snaga na ovoj uzlaznoj putanji.

Njezin dečko upravlja paraglajderom, a ona ima ambicije da se bavi modelingom dok visi s njega, s Hainingom i njegovom kamerom na paramotoru, te ekipom za rasvjetu na njihovoj, postavljajući "studio na nebu" kako bi uspostavili najveći rekord u fotografiranju modela.

"Rekao sam da ako oni mogu shvatiti da sam kriv i da ćemo to učiniti", kaže mi Haining. “Guinness je pitao: 'Hoćete li ići na najviši kao i na najniži rekord?'

"Uvijek ću biti spreman za izazov, ali logistički znam da sam pod vodom - ne znam toliko o padu s neba!"

Također na Divernetu: Pomicanje granica fotografiranja za novi svjetski rekord, Svjetski rekord u ronjenju jer rashlađeni model pozira pet puta dublje, 'Sirene se zabavljaju': Rekord dubine ronjenja modela pao je na 40 m, Svjetski rekord u ronjenju do 45 m u toploj cijevi