Savjeti za fotografiranje mandarinskih riba

Imati najbolju od najboljih postava podvodne kamere koja se može kupiti novcem nije ključ za dobivanje izvrsnih snimaka ribice mandarine (Synchiropus splendidus). Bitno je koristiti ono što imate i znati kako to koristiti.

Na DSLR-u ili Mirrorless-u (puni kadar ili APSC), preferirani objektiv je Macro od 50 do 60 mm. Za Four Thirds, makro od 30 do 45 mm trebao bi biti sve što vam treba jer se možete prilično približiti. Marco objektivi s većom žarišnom duljinom će odraditi posao, ali toliku dubinsku oštrinu nećete imati ni na F/32.

U ovom su scenariju moje vlastite postavke kamere često postavljene na sljedeći način:

Brzina zatvarača: 1/125 do 1/200 sek

Otvor blende: F/19 do F/22

ISO: Počnite od 200. Ako vam se stroboskopi malo muče s odabranim F-stopom, povećajte ISO na 400.

Snaga stroboskopa: ¾ snage je dobra ciljana postavka jer će vam trebati velika brzina recikliranja.

Stražnji fokus: ako vaše kućište ima gumb ili polugu za stražnji fokus, postavite fotoaparat da ga koristi. Na ovaj način, dok pratite ribu kroz tražilo, držite kažiprst na okidaču, a palac na gumbu za stražnji fokus kako biste neovisno pratili ribu i držali je u fokusu.

Dva mužjaka mandarine (Synchiropus splendidus) bore se za moguću borbu.

Ako automatski fokus vašeg sustava nema najbolju sposobnost brzog praćenja fokusa čak i na objektima koji se sporo kreću pri slabom osvjetljenju, unaprijed postavite fokus na nešto veličine vašeg malog prsta što udobno staje u okvir. Pritom biste se samo malo trebali pomaknuti prema unutra ili prema van kako biste zadržali nešto poput ribe mandarine u fokusu. Da, ovo je stara škola, ali tako se radilo i prije autofokusa.

Prije nego što sunce zađe, trebali biste pronaći najbolje mjesto za smještaj i minimalizirati svoje pokrete kako biste eliminirali komešanje dna i/ili plašenje ribe. Ribe mandarine su obično sramežljive.

Odatle, pazite na najveću, najdeblju ribu mandarinu koju možete pronaći i pratite kamo ide.

Snimljeno Nauticamom s Nikon D850 i 60 mm Macro. Postavke kamere: 1/180 sek. pri f/22, ISO 200. Svjetlo daje par Retra stroboskopa postavljenih na ručni način s razinom snage na 25.

U ovom trenutku, rasvjeta je ključna. Kao i većina malih riba koje su vrlo aktivne u sumrak do tamnih sati noći, Mandarinfish Do-Not-Like da ih obasja bijela svjetlost. Korištenje svjetiljki za modeliranje samo s funkcijom bijelog svjetla više će nego vjerojatno zadržati male ribice u koralju prigušujući njihovo prirodno ponašanje.

Kako biste bili daleko manje nametljivi, korištenje svjetla za modeliranje s crvenim načinom rada ili barem onog koje se može opremiti s crvenim filtrom sprijeda je najpoželjnije jer će ribica mandarina daleko manje obraćati pozornost na to što vam omogućuje više učinkovito vidjeti i pratiti njihove pokrete.

Ako ste uspjeli pronaći pravo mjesto prije nego što se drama počne odvijati, ne biste se trebali micati s tog mjesta jer će ponašanje mandarinskih riba u udvaranju djelovati u okomitijem smjeru. Znajući to unaprijed pomaže vam da bolje pratite ribu kroz preglednik.

Mandarine su mrijestitelji; i jajašca i spermatozoidi otpuštaju se istovremeno u vodeni stupac kako bi ih odnijela struja

Imajte na umu da će se ribe mandarine, kada se budu spremale pariti, uzdići stopu ili više iznad koralja. Da biste uhvatili vrhunac akcije, morate biti strpljivi i čekati da dosegnu zenit svog uspona. Do ove točke često su previše povezani da bi se razdvojili prije nego što je stvarno došlo do parenja. To je trenutak za početak snimanja jer otpuštanje njihovih jajnih stanica i spermija istovremeno neće trajati dulje od 2 do 3 sekunde. Odatle, kraj je obilježen njihovim naglim povlačenjem natrag u koralje.

Sretno snimanje.