Sada su dostupne ulaznice 2-za-1 za GO Diving Show

GO Diving Show – jedini potrošački ronilački i putnički show u Ujedinjenom Kraljevstvu – vraća se u NAEC Stoneleigh 1.-2. ožujka 2025., baš na vrijeme za početak nove sezone, i karte za rane kupce 2-za-1 su sada dostupne, predstavljajući fantastičnu vrijednost za novac.

Kupite svoju kartu prije 31. siječnja 2025. za £17.50 i povedite svog prijatelja, supružnika ili najboljeg prijatelja sa sobom potpuno besplatno! Ili zašto ne povesti tog druga koji ne roni sa sobom kako bi mogli vidjeti sva čuda podvodnog svijeta koja propuštaju!

Zapravo, ponuda 2-za-1 znači da je svaka ulaznica pravedna £8.75. Kao i uvijek, ovo uključuje besplatno parkiranje. A mlađi od 16 godina idu besplatno, stoga povedite djecu na fantastičan obiteljski dan!

Glavni voditelj glavne pozornice je TV zvijezda, pisac i pustolov Steve Backshall, koji se vraća u GO Diving Show nakon nekoliko godina izbivanja. Pridružit će mu se NASA-in NEEMO Aquanaut i voditeljica znanstvenog istraživanja DEEP-a Dawn Kernagis, kolega TV voditelj, pisac i vječni favorit Monty Halls te dinamični dvojac istraživača Rannva Joermundsson i Maria Bollerup, koji će govoriti o svojim nedavna ekspedicija Buteng u Indoneziji.

The dedicated UK Stage, Tech Stage, foto Stage and Inspiration Stage are filling up with some familiar faces and a host of fresh speakers, and the show floor is getting fill to capacity with hundreds of exhibitors, including tour operators, resorts, dive centres, liveaboards, tourist boards, trening agencies, manufacturers, retailers, and the ever-popular British Isles Experience.