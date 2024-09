30+ zvjezdica postavljeno za GO Diving Show ANZ

Otvaranje GO Diving Show ANZ, koji se održava 28. i 29. rujna na Sydney Showgroundu u Olimpijskom parku, ima za cilj pokazati najbolje od podvodnog svijeta svima – od onih koji su završili početni tečaj ili o tome još uvijek razmišljaju, do naprednih najiskusnijim tehničkim roniocima i roniocima na rebreather.

Ronilački sajam GO u Velikoj Britaniji privukao je više od 10,000 10,000 posjetitelja i pokrio 2024 XNUMX kvadratnih metara izložbenog prostora u svojoj petoj godini u ožujku XNUMX. Nova verzija za Australiju i Novi Zeland teži doseći ovu razinu tijekom sljedećih nekoliko godina i čini se da će dosegnuti leteći start. Štoviše, ulaz je potpuno besplatan.

Među brojnim atrakcijama je 31 voditelj ronjenja – sve vrijedi čuti za one posjetitelje koji mogu biti posvuda odjednom. Na GLAVNA POZORNICA naći ćete neka od najvećih imena u poslu: Steve Backshall, Jill Heinerth, Richard Harris, Liz Parkinson, Pete Mesley i, kao voditelj ceremonije, Anthony Gordon.

Steve Backshall

Akcijski junak Steve istražio je neka od najudaljenijih mjesta na planetu, olako nosi svoje neusporedivo znanje o divljini i prirodnom svijetu i jedan je od najzaposlenijih voditelja na TV-u, možda najpoznatiji po svojim fenomenalno uspješnim ubojit Serija.

Nedavno je proputovao Atlantik, Pacifik i Indijski ocean snimajući film Kit, nakon što je već napravio Ekspedicija i morski pas za Sky TV, a pojavio se u Naš planet koji se mijenja za BBC – ambiciozna sedmogodišnja serija koja dokumentira šest najugroženijih ekosustava planeta.

Prošli filmovi uključuju Wilderness St Kilda, Ekstremna Britanija – špilje, Alaska uživo, Plavi planet uživo i Neotkriveni svjetovi. Steveova posljednja knjiga je plodan pisac Deep Blue – i nedavno je postavio svjetski rekord u vremenu potrebnom za veslanje Temzom.

Jill Heinerth

Više je ljudi hodalo po Mjesecu nego što je posjetilo mnoga mjesta na Zemlji koja je Jill Heinerth istraživala. Od opasnih tehničkih ronjenja duboko u špilje do plivanja kroz divovske antarktičke sante leda, ona često primjenjuje svoje vještine u suradnji s klimatolozima, arheolozima, biolozima i inženjerima diljem svijeta.

Jill je radila nagrađivane TV programe za CBC, National Geographic i BBC, konzultirala se o filmovima, producirala nezavisne dokumentarce i zagovarala istraživanje, očuvanje podmorja i zaštitu klimatskih promjena i vodnih resursa.

Prva istraživačica u rezidenciji Kraljevskog kanadskog geografskog društva, prva je dobitnica medalje Sir Christopher Ondaatje za istraživanje i osvojila je stipendije brojnih prestižnih institucija, uključujući Klub istraživača, koji je dodijelio nagradu William Beebe za istraživanje oceana.

Jillini najprodavaniji memoari zovu se U Planet i novi dokumentarac Ronjenje u tamu: Nikada ne upadajte u strah baca dodatno svjetlo na njezin izvanredan život – kao što će biti i njezino pojavljivanje na Go Diving ANZ.

Dr Richard 'Harry' Harris

Richard 'Harry' Harris radio je u anesteziji, ronjenju i zrakoplovnoj medicini diljem svijeta, a njegova strast prema ronjenju u špiljama, koja seže u osamdesete godine prošlog stoljeća, odvela ga je diljem svijeta.

Zanimanje za istragu nesreća i aktivnosti potrage i spašavanja bila je tema koja se stalno ponavlja – a on je slavno odigrao ključnu ulogu u izvlačenju tajlandske juniorske nogometne momčadi iz sustava Tham Luang 2018.

Harry je posebno zainteresiran za planiranje, logistiku i fiziologiju koja podupire sigurno istraživanje dubokih špilja i olupina. Entuzijastični podvodni fotograf i snimatelj, sada gradi i karijeru u dokumentarnim filmovima.

Liz Parkinson

Osoblje PADI IDC-a instruktor, ronilac na dah instruktor-trenerica, speleoronilac i podvodna kaskaderica, Liz je odrasla u Južnoj Africi i preselila se u SAD na plivačku stipendiju.

Kad je plivačka karijera završila, počela se baviti ronjenjem i ronjenjem na dah, fokusirajući se na rad s morskim psima i očuvanje morskih pasa. Sa sjedištem u Los Angelesu, radi s tijelima kao što su Shark Angels i PADI Aware, prikupljajući sredstva i educirajući ljude o očuvanju morskih pasa i oceana.

Za filmske i TV poslove radi i ispred i iza kamere, dublirajući glumce i trening za podvodnu izvedbu.

Pete Mesley

Pete je počeo roniti 1990., otišao je na puno radno vrijeme 1991. i posvetio se istraživanju, pronalaženju, ronjenju i fotografiranju olupina diljem svijeta, s više od 6,000 sati iskustva u vodi u 30-ak zemalja. Voditelj PADI tečaja, jedan je od najiskusnijih u tehničkom ronjenju južne hemisfere instruktor- trenerice.

Pete je vodio i sudjelovao u brojnim ekspedicijama dubokih olupina, vodi a ronjenje-putovanje posao koji vodi iskusne ronioce na specijalizirana mjesta za ronjenje i proveo je posljednja tri desetljeća usavršavajući svoje slike dugog izlaganja svjetlom. Također je aktivno sudjelovao u istraživanju ronilačke znanosti.

Anthony 'Gordo' Gordon

Gordo je redatelj dokumentarnih filmova s ​​više od dva desetljeća profesionalnog iskustva u produkciji i snimanju svega, od prvog svjetskog tima za spašavanje šerpa na Mt Everestu preko ultradugog bicikliranja do istraživanja oceana od strane novih ronilaca.

On je također pokretačka snaga Aliquama i Next Generation kampanje za promicanje ronjenja među mlađim ljudima. Osim što će govoriti o vlastitom radu, Gordoove MC vještine bit će u središtu pozornosti dok bude vodio glavnu pozornicu na Go Diving ANZ.

+ još 3 faze

Osim glavne pozornice, tri druge pozornice ugostit će daljnjih 25 visoko ocijenjenih govornika iz cijelog svijeta, koji će raspravljati o inspirativnim i posebno australskim i novozelandskim temama ronjenja, tehničkom ronjenju i podvodna fotografija. Evo trenutnog sastava:

ANZ / FAZA INSPIRACIJE: Nays Bagai, Rohni Ben-Ahron, Danny Charlton, Terry Cummins, Deborah Dickson-Smith, James Hunter, Torrey Klett, Matias Nochetto, Holly Wakeley

TEHNIČKA FAZA: Kerrie Burrow, dr. Matt Carter, John Garvin, Jill Heinerth, John Kendall, Mike Mason, Yana Stashkevich, David Strike, Patrick Widmann

FOTO FAZA: Talia Greis, Brett Lobwein, Nigel Marsh, Craig Parry, Nicolas Remy, Mike Scotland, Don Silcock, Matty Smith

Interaktivne značajke + zasloni

Posjetitelji sajma također će pronaći niz interaktivnih značajki osmišljenih za mlade i stare, od VR ronilačkih iskustava do probnih ronjenja; demo bazen za niz opreme od bočnih nosača do podvodnih dronova i rebreathera; ronioci na dah, sirene i još mnogo toga.

Oko pozornica i sadržaja bit će širok raspon izlagača, od turističkih zajednica i turoperatora do odmarališta, daska za vožnju, trening agencije, trgovci na malo, proizvođači i organizacije za očuvanje.

Registrirajte se za besplatne ulaznice

Steve Backshall na GO Diving Showu

Ima dosta parkinga na licu mjesta, a Sydney Showground je lako dostupan, s mnogo mogućnosti prijevoza.

Ulaz na inauguralni Go Diving Show potpuno je besplatan, pa ako je vjerojatno da ćete biti u tom području tijekom vikenda 28. i 29. rujna, registrirajte se ovdje kako biste dobili svoje ulaznice za nedvojbeni australski ronilački događaj 2024.!

