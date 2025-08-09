Adaptivna terapija ronjenjem zauzima središnje mjesto

Lyndi Leggett je pionirka adaptivne terapije ronjenjem i osnivačica The Scuba Gym Australia, neprofitne organizacije posvećene transformiranju života kroz iscjeljujuću moć vode, a nastupit će na glavnoj pozornici na GO Diving Show ANZ u rujnu dijeleći uvjerljive priče o transformaciji, raspravljajući o znanosti koja stoji iza terapije ronjenjem i ističući dubok utjecaj kombiniranja rehabilitacije s ekološkim aktivizmom.

Djelujući prvenstveno na središnjoj obali Novog Južnog Walesa, Lyndi i njezin tim pružaju specijaliziranu terapiju ronjenjem osobama s invaliditetom, uključujući one s multiplom sklerozom, cerebralnom paralizom, autizmom i ozljedama kralježnice. Njezin inovativni pristup koristi bestežinsko podvodno okruženje kako bi olakšao kretanje, smanjio bol i poboljšao mentalno blagostanje klijenata tamo gdje tradicionalne terapije često nisu bile učinkovite.

Inspirirana uspjehom The Scuba Gym USA, Lyndi je 2018. godine uvela ovu transformativnu terapiju u Australiju. Njezina predanost nadilazi fizičku rehabilitaciju; duboko je posvećena podršci veteranima i prvim spasiocima putem programa Scuba Warrior.

Ova inicijativa nudi terapijska iskustva ronjenja onima koji se suočavaju s posttraumatskim stresom, pružajući osjećaj svrhe i zajedništva. Sudionici sudjeluju u „misijskim ronjenjima“, doprinoseći naporima za očuvanje okoliša uklanjanjem otpada iz lokalnih vodenih putova. Do danas je program uspješno iz vodenih okoliša izvukao preko šest tona smeća, uključujući predmete poput motocikala i plastičnog otpada.

Lyndina višestruka stručnost uključuje certifikate instruktorice ronjenja NAUI, RAID, SSI i PADI, kao i kvalifikacije iz neurolingvističkog programiranja i prve pomoći za mentalno zdravlje. Njezin holistički pristup terapiji naglašava ne samo fizičko iscjeljenje već i mentalnu otpornost i brigu o okolišu.

Kroz svoj rad, Lyndi je stvorila podržavajuću zajednicu u kojoj pojedinci ponovno otkrivaju samopouzdanje, neovisnost i obnovljenu želju za životom.

Sajam ronjenja GO održava se na sajmištu u Sydneyu od 6. do 7. rujna.

GO Diving Show ANZ

Ovaj godišnji događaj, koji se održava ove godine na 6-7 rujna na Sydney Showground u Olimpijskom parku, ima za cilj pokazati najbolje od našeg podvodnog svijeta svima, od početnika koji razmišljaju o ronjenju ili su završili početni tečaj, do naprednih ronilaca, sve do tehničkih ronilaca i veterana CCR ronioci.

Postoji niz pozornica – glavna pozornica, foto Stage, Stage Australia/Novi Zeland, Stage Inspiration i Tech Stage – koji će ugostiti desetke govornika iz cijelog svijeta, kao i mnoštvo interaktivnih sadržaja za mlade i stare, od VR ronilačkih iskustava, demonstracijskog bazena, bazena za probno ronjenje i još mnogo toga.

Oko pozornica i sadržaja bit će širok raspon izlagača, od turističkih zajednica i turoperatora do odmarališta, kuća za odmor s gostima, agencija za obuku, trgovaca, proizvođača i organizacija za očuvanje prirode.

