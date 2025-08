Australski napori za očuvanje mora

Izvršni direktor Australskog društva za zaštitu mora, Paul Gamblin, bit će na pozornici ANZ / Inspiration u Sydneyu. GO Ronilački show u rujnu, a govorit će o raznim aspektima australske zaštite prirode.

Nakon što je kao tinejdžer bio očaran zapadnoaustralskom obalom i grebenom Ningaloo te se tamo 1990-ih volontirao u istraživanju kornjača, Paul je bio glasnogovornik izvorne kampanje za Ningaloo početkom 2000-ih (u kojoj je AMCS odigrao ključnu ulogu) koja je potaknula zaštitu i postigla uvrštenje na popis svjetske baštine.

Paul je zatim vodio rad WWF-australije na zaštiti morskih grebena i otoka od razvoja nafte i plina, što je bio dio zajedničkih napora koji su stvorili strategiju očuvanja Kimberleyja i najveći svjetski sustav zaštićenih morskih područja u australskim saveznim vodama (i na Antarktici). Radeći u Europi s WWF Internationalom, Paul je bio arhitekt njihove kampanje za osvješćivanje svjetskih čelnika o hitnoj potrebi očuvanja oceana i povezanosti s klimom.

Prije nego što je preuzeo ulogu izvršnog direktora, Paul je bio direktor za upravljanje programom u AMCS-u i vodio je Zaštitite Ningaloo kampanju za zaštitu veličanstvenog zaljeva Exmouth, Ningalooa od industrijalizacije, te je radio na nizu prioriteta Zapadne Australije i nacionalnih oceana, prirode i klime.

Sajam ronjenja GO održava se na sajmištu u Sydneyu od 6. do 7. rujna.

GO Diving Show ANZ

Ovaj godišnji događaj, koji se održava ove godine na 6-7 rujna na Sydney Showground u Olimpijskom parku, ima za cilj pokazati najbolje od našeg podvodnog svijeta svima, od početnika koji razmišljaju o ronjenju ili su završili početni tečaj, do naprednih ronilaca, sve do tehničkih ronilaca i veterana CCR ronioci.

Postoji niz pozornica – glavna pozornica, foto Stage, Stage Australia/Novi Zeland, Stage Inspiration i Tech Stage – koji će ugostiti desetke govornika iz cijelog svijeta, kao i mnoštvo interaktivnih sadržaja za mlade i stare, od VR ronilačkih iskustava, demonstracijskog bazena, bazena za probno ronjenje i još mnogo toga.

Oko pozornica i značajki nalazit će se širok raspon izlagača, od turističkih zajednica i turoperatora do odmarališta, daska za vožnju, trening agencije, trgovci na malo, proizvođači i organizacije za očuvanje.

