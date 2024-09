Uvaženi potpredsjednik medicinskih usluga Diver Alert Networka, dr. Matias Nochetto, dat će inspiraciju i obrazovne prezentacije na inauguralnom GO Diving Show ANZ (održava se na Sydney Showgroundu 28.-29. rujna).

Dr Nochetto became a certified diver in 1994 and an SSI instruktor in 1999. He completed his medical trening in 2001 at Universidad de Buenos Aires (UBA), in Argentina. He later enrolled in a three-year clinical and research fellowship in hyperbaric and diving medicine in Mexico City.

With a background in toxicology and an interest in marine life, he was invited to lecture for a DAN-UHMS CME course in Cozumel in late 2001. Since then, he started working part-time with DAN, offering lectures, trening events, translating trening programmes, and promoting DAN’s mission throughout South America and the Caribbean.

Godine 2006. ponuđen mu je stalni angažman u sjedištu DAN-a u Durhamu NC, gdje je od 2007. godine.

Danas je dr. Nochetto potpredsjednik medicinskih usluga u DAN-u, gdje vodi okosnicu Divers Alert Network. On vodi tim bolničara, medicinskih sestara i liječnika na četiri kontinenta koji obrađuju više od 3,500 hitnih poziva na pet jezika i oko 5,000 medicinskih upita godišnje diljem svijeta.

U DAN-u također radi s timom na razvoju i implementaciji različitih DAN medicinskih programa na različitim razinama, od laika do zdravstvenih radnika.

Nochetto je suvoditelj tečaja DAN-UHMS Diving Medicine Course, trenutno najdugovječnijeg CME programa te vrste, koji educira liječnike u medicini ronjenja od 1982. Često je gost predavač na tečajevima i programima medicine ronjenja u inozemstvu.

He authored and co-authored several articles, scientific publications, and trening programmes for DAN and other institutions or organizations. He is also a member of DAN’s Institutional Review Board since its conception in 2010.

Uobičajene ozljede pri ronjenju, nesreće pri ronjenju na daljinu i DAN Hotline

Ne propustite DAN-ov Seminar o zdravlju i sigurnosti u ronjenju, koji će voditi dr. Matias Nochetto, na ANZ/Inspiration Stageu u nedjelju 29. rujna od 1 sati.

Dr. Nochetto, potpredsjednik DAN-a za medicinske usluge, raspravljat će o uobičajenim ronilačkim ozljedama (simptomi, prva pomoć, liječenje), nesrećama pri ronjenju na daljinu (izazovi i primjeri slučajeva) i DAN-ovoj telefonskoj liniji za hitne slučajeve.

Ovo će zasigurno biti zanimljiv seminar koji će potaknuti razmišljanje, bilo da ste početnik u ronjenju, iskusni ronilac ili prekaljeni veteran tehničkog ronjenja.

GO Diving Show ANZ

Ovaj godišnji događaj, koji se održava ove godine na 28-29 rujna na Sydney Showground u Olimpijskom parku, ima za cilj pokazati najbolje od našeg podvodnog svijeta svima, od početnika koji razmišljaju o ronjenju ili su završili početni tečaj, do naprednih ronilaca, sve do tehničkih ronilaca i veterana CCR ronioci.

Postoji niz pozornica – glavna pozornica, foto Stage, pozornica Australije/Novog Zelanda, pozornica Inspiration i Tech Stage – koja će ugostiti desetke govornika iz cijelog svijeta, kao i mnoštvo interaktivnih značajki za mlade i stare, od VR ronilačkih iskustava, demonstracijski bazen i još mnogo toga.

Oko pozornica i značajki nalazit će se širok raspon izlagača, od turističkih zajednica i turoperatora do odmarališta, daska za vožnju, trening agencije, trgovci na malo, proizvođači i organizacije za očuvanje.

2024 GO Diving Show UK, sada u svojoj petoj godini, privukao je više od 10,000 posjetitelja tijekom vikenda i prostirao se na površini od 10,000 četvornih metara izložbenog prostora, a varijanta Australije i Novog Zelanda teži dostizanju ove razine u narednim godinama.

Ulaz na inauguralni GO Diving Show ANZ je potpuno besplatan – prijavite se ovdje da nabavite svoje ulaznice za ono što je nesumnjivo ronilački događaj 2024. u Australiji. Ima dosta parkinga na licu mjesta, a do mjesta događaja je lako doći uz mnoštvo mogućnosti prijevoza, stoga odmah zabilježite datume u svoj dnevnik i pripremite se za epski vikend koji slavi sve oblike ronjenja.