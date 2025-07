Divers Alert Network predstavlja pripravnike za 2025. godinu

Diver Alert Network (DAN) s ponosom predstavlja svoje pripravnike za 2025. godinu – Sama Crenshawa, Tylera Hortona, Annu Krylovu i Samanthu Nosalek.

DAN program stažiranja pokrenut je 1999. godine kako bi kvalificiranim kandidatima pružio vrijedno iskustvo u istraživanju sigurnosti ronjenja. Iako je program još uvijek orijentiran na istraživanje, njegov opseg se tijekom godina proširio i uključuje projekte usmjerene na druge aspekte DAN-ove misije pomaganja roniocima kojima je potrebna hitna medicinska pomoć i promicanja sigurnosti ronjenja putem edukacije. Danas DAN-ovi stažisti sudjeluju u nizu aktivnosti, uključujući terenski rad, laboratorijske studije, informiranje, razvoj programa obuke i druge projekte koji promiču sigurnost ronjenja.

Sam Crenshaw je poručnik u američkoj obalnoj straži i voditelj ronjenja. Stekao je diplomu prvostupnika tehnologije brodskog inženjerstva na Texas A&M Maritime Academy na Sveučilištu Texas A&M u Galvestonu. Samova karijera u obalnoj straži uključivala je inspekciju komercijalnih brodova u Philadelphiji i New Jerseyju, istraživanje pomorskih nesreća u Baton Rougeu i sudjelovanje u specijaliziranom programu obuke pomorske industrije koji se fokusira na istrage nesreća na ronilačkim i ronilačkim plovilima koje provodi Obalna straža. Odlučio se surađivati ​​s DAN-om kao dio ovog programa kako bi bolje razumio zamršenosti incidenata povezanih s ronjenjem i promovirao obostrane interese spašavanja života Obalne straže SAD-a i DAN-a.

Tyler Horton, rodom iz Indiane, diplomirala je na Sveučilištu u Daytonu 2022. godine, stekavši diplomu prvostupnika biologije te sporedne predmete iz neuroznanosti i španjolskog jezika. Nakon diplome, obnašala je dužnost izvršne direktorice međunarodne neprofitne organizacije za javno zdravstvo posvećene ranom probiru i preventivnoj skrbi za rak dojke i vrata maternice. Zatim je godinu dana sama putovala svijetom s ruksakom, ispunjavajući svoje želje i usput se zaljubljujući u ronjenje. Tyler je oduševljena što će spojiti svoju strast prema podvodnom svijetu i sigurnosti sa svojim iskustvom u znanstvenom istraživanju dok se ovog ljeta pridružuje DAN-ovom programu istraživačkog stažiranja.

Ana Krilova je morska znanstvenica koja se bavi bihevioralnom ekologijom, očuvanjem prirode i inovativnim pripovijedanjem. Godine 2024. stekla je magisterij znanosti iz morske biologije na Sveučilištu Northeastern, gdje je za svoju tezu istraživala dinamiku ishrane grbavih kitova duž kalifornijske obale. Tijekom poslijediplomskog studija, Anna je počela istraživati podvodna fotografija i postala je znanstveni ronilac AAUS-a, istražujući raznolike ekosustave u Massachusettsu, Panami, Washingtonu i Kaliforniji. Prethodno je završila preddiplomski studij morske biologije s minorom iz fotožurnalizma na Northeastern University, provodeći istraživanje kamuflaže sipa u Laboratoriju za morsku biologiju i usavršavajući svoje vještine istraživanja i vizualnog pripovijedanja. Tijekom stažiranja želi razviti svoju marketinšku stručnost kako bi pomogla u poticanju jačih veza između javnosti i naših oceana.

Samantha Nosalek je studentica druge godine Sveučilišta Sjeverne Karoline u Chapel Hillu, gdje studira biomedicinski inženjering na zajedničkom odjelu za biomedicinski inženjering Lampe. Ona je NAUI Divemaster s certifikatima za napredne nitrox i dekompresijske postupke, te volontira u SEAKERS-u, neprofitnoj ronilačkoj organizaciji sa sjedištem u njezinom rodnom gradu Concordu u Sjevernoj Karolini. Raduje se izgradnji snažnih temelja u osnovama istraživanja ronjenja tijekom svoje prakse.