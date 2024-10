Šok Luzitanije

Prošlo je dosta vremena otkako je tehnički ronilac za olupine sa sjedištem u Tajlandu i dopisnik Diverneta TIM LAWRENCE ronio u hladnim vodama, ali kako je mogao odoljeti prilici da navrati na legendarni Lusitania kod južne Irske? Tim opisuje neke čudne trenutke i detaljno se bavi još uvijek kontroverznom pričom o tome kako je potonuće broda utjecalo na tijek Prvog svjetskog rata – s fotografijama PETERA McCAMLEYA, koji govori o nedavnim izazovima za svoj tim Projekta 1

Dok sam se spuštao niz leđa mi je prolazio jezivi hladni osjećaj. Ispostavilo se da sam djelomično poplavio suho odijelo nakon borbe sa suhim rukavicama i kopčom na stanici za odvajanje. Popeo sam se, zahvalan na dodatnoj težini na šipkama.

Sljedećeg dana, Peter je izbio novo odijelo. Bila sam oduševljena novim izgledom i zahvalna na pomoći koju sam trebala ući u to (zeleni curry nije pomogao struku).

Vratili smo se, ušli u vodu i ja sam se lijepo i toplo počeo spuštati. Tek nakon 40 metara počeo sam se osjećati kao da sam svoju muškost strpao u škripac. Povišena visina mog glasa nije bila povezana sa sadržajem helija u mojoj mješavini.

Nažalost, niskotlačna pumpa za napuhavanje se otkačila. Uspinjući se uz konopac, pokušao sam ponovno spojiti LPI, ali su me suhe rukavice spriječile u napredovanju. Frustriran nakon pet minuta, smanjio sam svoje gubitke i nastavio s površinom, pozivajući našeg pomoćnog ronioca Corana Markeya, koji je brzo ponovno spojio uređaj za napuhavanje.

Vratio sam se niz liniju, samo da bi me dočekao posljednji ronilac, Ken Blakely, koji je oslobodio liniju za prijenos do barova za deco drift! Proklinjući svoju sreću, iskoristio sam priliku da vježbam neke vježbe, podsjetivši se još jednom na izazove prelaska iz tople vode u hladnu...

Tim Lawrence (sprijeda) priprema se ponovno zaroniti

Zaokreti

Kroz stoljeća, brodolomi su oblikovali odluke daleko izvan svojih pramčanih šprica, ali malo tko može tvrditi da je RMS imao povijesni utjecaj Lusitania. Njezina priča ima više obrata od bilo kojeg romana Agathe Christie i još uvijek stvara intrigu za svakoga tko je potaknut da okreće stranice.

RMS Lusitania, ulazak u luku (George Grantham Bain)

U vrijeme porinuća u brodogradilištu John Brown u Škotskoj 1906., brod od 31,550 XNUMX tona Lusitania bio je najveći putnički brod na svijetu – zasjenio ga je samo sestrinski brod Mauretaniju kada je porinuta nekih 14 tjedana kasnije u dvorište Swan Hunter.

Britanska vlada financirala je oba broda za Cunard Line, pomažući Velikoj Britaniji da se natječe s rastućom dominacijom Njemačke u transatlantskom brodarstvu, dok joj je u isto vrijeme osiguravala praktičnu rezervu pomoćnih krstarica za ratnu upotrebu.

Oba plovila su registrirana u Janeini borbeni brodovi tog razdoblja kao pomoćni kruzeri, te su zajedno uskoro dominirali transatlantskim rutama, s Plavom vrpcom koja se mijenjala između njih. Što se tiče brzine i luksuza, bili su bez premca.

Izbijanjem rata došlo je do opadanja brodarstva i Mauretaniju bio položen dok Lusitania nastavio servisirati rutu.

Mijenjanje pravila

Bilo je to vrijeme promjena. Do ove točke, rat na moru je bio reguliran konvencijom "Pravila nagrada", koja je zabranjivala naoružanim brodovima da napadaju trgovačke brodove bez upozorenja. Međutim, vrijede uvjeti ako se brod ne zaustavi ili se opire ukrcaju.

Konvencija je bila namijenjena zaštiti života. Ako nenaoružani brod bude potopljen ili uzet kao nagrada dok krši svoju neutralnost krijumčarenjem robe, putnicima i posadi treba omogućiti siguran prolaz do obale.

Međutim, kako su njemačke podmornice postale učinkovitije u potapanju brodova, Britanija je počela naoružavati svoje trgovačke brodove, a ti su 'Q-brodovi' kršili konvenciju. Admiralitet je također naredio svojoj trgovačkoj floti da udari svaku podmornicu koja ih pokuša zaustaviti.

Ova strategija natjerala je Nijemce da 4. veljače 1915. objave da se ratovanje treba smatrati neograničenim u ratnoj zoni oko Britanskog otočja. U to se vrijeme neograničeno ratovanje smatralo ratnim zločinom, a promjena politike rezultirala je potapanjem više neutralnih brodova.

Njemačka proglašena ratnom zonom iz Prvog svjetskog rata

RMS Lusitania je bila registrirana kao pomoćna krstarica, noseći streljivo navedeno na njezinom manifestu i nije neutralna. u a New York Times oglas postavljen nasuprot oglasa za Cunard's Lusitania dan prije njezina ukrcaja 1. svibnja 2015., Njemačka je upozorila američke državljane na opasnosti poduzimanja putovanja bilo kojim savezničkim brodom koji ulazi u ratnu zonu.

Ovo bi bilo LusitaniaNjegovo 202. putovanje, povratak iz New Yorka u Liverpool. Mnogi putnici nisu bili svjesni reklame, ali ona je potaknula nagađanja među vladajućim klasama da Luzicijana sada bio legitiman ratni cilj.

"Ne smiju se isticati zastave tijekom prelaska", uputio je Cunard. Prethodnik sadašnjeg kapetana Turnera je na prethodnom putovanju nosio američku zastavu, vjerojatno kako bi upozorio podmornicu da su američki državljani na brodu.

Kapetan William Turner

Putnicima nepoznato, bila je utovarena pošiljka puščanih patrona, čahura, detonatora i aluminijskog praha. Navedeni na teretnom manifestu i lako uočeni od strane njemačkih špijuna koji su se maskirali u nosače, ovi su čvrsto postavili metu na brodske lijevke.

Nesigurna budućnost

Lusitania krenuo u neizvjesnu budućnost, ali većina putnika nije bila svjesna povećane opasnosti. Ometani elegancijom broda i umireni kapetanom Turnerom, morali su osjećati da je rat milijun milja daleko. Ograničenja ugljena značila su da je četvrta kotlovnica zatvorena, što je smanjilo najveću brzinu s 25.5 na 21 čvor.

Zadnja fotografija Luzitanije, snimljena 1. svibnja 1915

Prijelaz Atlantika prošao je bez problema, iako s kratkim kašnjenjem kako bi se pokupili putnici i posada s putničkog broda Cameronia.

Popodne 6. svibnja, britanski teretni brod od 6,000 tona Centurion je torpedirana i potonula zajedno s drugim plovilom u podmorničkom napadu, podižući svijest o prisutnosti podmornica južno od Irske.

Ušavši u ratnu zonu, kapetan Turner naredio je zamračenje. Krovni prozori u javnim prostorijama su natkriveni, dok su vidikovci udvostručeni. Sva vodonepropusna vrata bila su zatvorena, a čamci za spašavanje izokrenuti kako bi se omogućilo brže porinuće. Gospoda putnici upozoreni su da ne puše na palubi tijekom bilo kakve šetnje nakon večere.

Umivaonik na olupini Lusitanije

Kraljevska mornarica bila je svjesna približnih položaja aktivnih podmornica, zahvaljujući sobi 40, preteči Bletchley Parka. Ovaj tajni vladin odjel presretao je i dešifrirao njemačke komunikacije, koristeći zarobljene šifrarne knjige.

Ovo i ono Centurion potonuće dovodi u pitanje odluku da Lusitania nastavi u lavlju jazbinu, umjesto da skrene oko sjeverne Irske.

Stručnjaci kažu da se odluka temeljila na nestašici ugljena i broju dodatnih dana potrebnih za ovu rutu. Prethodnih mjeseci također je bio označen izvan granica zbog njemačkog minskog polja, iako je proglašen čistim 26. travnja, četiri dana prije Lusitania napustio New York.

Telemotor

Opće upozorenje

Popodne 6. svibnja kapetan Turner primio je opće upozorenje o podmornicama aktivnim na jugu Irske i sugeriralo da brodovi upravljaju rutom sredinom kanala, prolazeći ulaze u luku punom brzinom.

Saveznici su stvorili osiguranje od ratnog rizika kao odgovor na sve veće gubitke u brodarstvu i nevoljkost osiguravatelja da riskiraju brodove i teret koji ulaze u ratnu zonu. Ovo je zapravo preusmjerilo sve komunikacije za brodove koji su ulazili u ratnu zonu do Admiraliteta, a moglo bi doći do ozbiljnih posljedica ako dođe do gubitaka.

Kapetan je mogao zapovijedati kako je smatrao prikladnim, ali je u konačnici znao da će odgovarati Trgovačkoj komisiji.

Gore i dolje: Sternov telegraf

To rano poslijepodne donijelo je posljednji potvrđeni položaj aktivne podmornice u području broda svjetionika Coningbeg, 70 nautičkih milja istočno od Lusitania bio napadnut.

Unatoč uputama Admiraliteta, kapetan Turner zacrtao je kurs koji je prolazio bliže irskoj obali, predviđajući da bi podmornica tražila dublju vodu nakon bilo kakvih napada izvedenih dan ranije.

Rano ujutro 7. svibnja magla ga je natjerala da smanji brzinu na 15 čvorova i počne trubiti, uzbunivši neke putnike onim što su doživjeli kao najavu prisutnosti broda.

Kad se magla razišla, kapetan Turner podigao je brzinu na 18 čvorova i naredio promjenu kursa da se zatvori na irskoj obali prije nego što je nastavio smjer.

Počeo je dobivati ​​fiks od četiri boda. Morali bi se izmjeriti njegova brzina i smjer ako želi izbjeći stvaranje lake mete dok čeka na visoku vodu brod veličine Lusitania potreban za plovidbu velikim plićakom koji štiti ulaz u Mersey.

Ne bi bilo pratnje Kraljevske mornarice kroz ratnu zonu Lusitania. Neki povjesničari ukazuju na neučinkovitost raspoložive pratnje, koja je sva imala manju maksimalnu brzinu od linijskog broda. Brzina bi bila najbolja obrana diva od napada podmornice, pa je to bilo razumljivo.

Drugorazredna blagovaonica (Peter McCamley)

Velika mjedena parna cijev u blagovaonici druge klase

Nedostatak pratnje također je mogao biti varka da se izbjegne označavanje britanskog broda. U to su vrijeme brodovi britanske mornarice imali malo ofenzivnih sposobnosti protiv podmornica.

Carska njemačka mornarica poslala je tajne upute da bez upozorenja gađa teretne brodove koji ulaze u ratnu zonu, dovodeći brodove pod neutralnom zastavom u opasnost. Prethodni mjesec pokazao je porast potonuća takvih brodova.

Tri mjeseca prije potonuća, probritanski savjetnik američkog državnog tajnika Robert Lansing sastavio je memorandum o negativnom utjecaju koji bi ulazak SAD-a u rat imao na britanske ratne napore.

Je li ovo bila prijevara da se odvrati pozornost od Admiraliteta, ako veliki gubitak američkih života ugrozi neutralnost SAD-a? Ako su teretni brodovi bili meta, bilo je samo pitanje vremena kada će gubici početi utjecati na javno mnijenje.

U memorandumu je stajalo da će SAD ulaskom u rat legitimirati svoje brodove kao mete, što dodatno povećava probleme s opskrbom.

Svjetlo na šetnici

Također, očajnički potrebno oružje i streljivo bit će preusmjereni američkoj vojsci, stvarajući katastrofalan manjak za Britaniju, koja je već bila pod pritiskom. Međutim, neki su tvrdili da je to malo vjerojatno, s obzirom na američku filozofiju slobodnog tržišta i stav ponude i potražnje prema poslu i profitu.

Nedostaju komunikacije

Drugi aspekt je sukob interesa. Potapanje Lusitania uskratio bi Britaniji pristup ratnim materijalima koji su joj bili potrebni. Dok nosi streljivo legitimirano Lusitania kao cilj, bi li gubitak tereta zapravo stvorio značajan manjak na frontu?

Kasnije istraživanje istaknulo je pet nestalih komunikacija koje su poslane izravno na Lusitania tijekom posljednjih dana broda. Kapetan Turner je priznao da ih je primio, ali nije mu bilo dopušteno otkriti njihov sadržaj u kasnijoj istrazi, što je potaknulo teorije zavjere o mračnim silama na djelu.

Gledajući unazad, lako je prepoznati koristi za Britaniju od gubitka broda kao što je Lusitania. Ogorčenju javnosti izazvanom time što je Njemačka ciljala civile nije bilo kraja.

Mjed i morski život u blagovaonici druge klase

Woodrow Wilson je već upozorio na teške posljedice u slučaju bilo kakvog gubitka života u SAD-u kada su Nijemci prvi put proglasili područje oko Britanije ratnom zonom. Je li pozornica bila namještena ili je to, kako smatraju mnogi povjesničari, niz nesretnih slučajnosti?

Magla se razilazi

Popodne 7. svibnja magla se raščistila, donoseći obećanje proljeća putnicima – i također pomažući kapetanu Schwiegeru da ugleda Lusitania isparavajući se od njega.

Budući da se nije mogao mjeriti s njezinom brzinom, mislio je da je meta izgubljena – sve dok Turner nije okrenuo svoj brod za fiksiranje u četiri točke i predstavio U-20 sa savršenim pristupom. Podmornica je čekala dok putnički brod nije bio udaljen više od 700 m prije nego što je ispalila jedno torpedo. Kasnije je Schwieger tvrdio da u tom trenutku nije bio svjestan identiteta svoje žrtve.

Ilustracija Luzitanije koja prikazuje fatalni torpedo koji ide prema njoj

Torpedo je pogodio diva između prvog i drugog čamca za spašavanje s desne strane ispod mosta. Eksploziju je brzo pratila druga, smrtonosnija erupcija, zbog čega se veliki brod gotovo odmah nagnuo na desnu stranu.

Neobičan dizajn uzdužne pregrade mogao je utjecati na brzinu nagiba, čineći čamce za spašavanje s lijeve strane gotovo beskorisnima. S stalnom brzinom broda, čamci za spašavanje na desnoj strani također su postali izazovni za putnike da dohvate.

Kapetan Turner nije naredio pokretanje čamaca za spašavanje dok se pokušavao okrenuti prema obali. Kormilo nije reagiralo, a otkazali su i generatori. Putnici koji nisu bili na palubi izgubili su se u labirintu hodnika koji su utonuli u tamu.

Raskošna željezna dizala, ponosni prikaz britanskog inženjerstva, postala su smrtonosna zamka za one nesretne duše koje su ih pokušavale iskoristiti za bijeg.

Dizala u prvoklasnom restoranu

Kapetan Turner naredio je svom brodu krmom, ali puknuti parni vodovi učinili su ovaj pristup neučinkovitim. U vremenu koje je bilo potrebno velikom brodu da smanji brzinu, samo je šest čamaca za spašavanje uspješno porinuto, od kojih je jedan isplivao, a mnogi su putnici jednostavno riskirali u hladnoj vodi.

Bilo je potrebno osamnaest minuta Lusitania napustiti površinu. Od 1,960 provjerenih putnika, 1,193 je poginulo. Mnoga tijela nikada nisu pronađena.

Podlo djelo

U-20 vratio se u Njemačku, gdje je kapetan isprva hvaljen, ali je naposljetku zapisan kao jedan od zlikovaca povijesti. Njemačka se komanda brzo pokušala distancirati od njegova prezrenog djela.

Nastavlja se rasprava o uzroku druge, jače eksplozije. Neki su povjesničari tvrdili da su mogući krivci kotlovi, iako su ovu teoriju pobile fotografije koje su snimili ronilac Vic Verlinden i Projekt 17, pokazujući da su još uvijek netaknuti.

Druga teorija tvrdi da je ugljena prašina mogući uzrok. Izvrsna knjiga Paddyja O'Sullivana 'Luzitanija': Razotkrivanje misterija okrivljeni aluminijski prah pohranjen u skladištu br. 2, otprilike tamo gdje je torpedo udario. Čine se da su obje ideje moguće ili je to kombinacija dviju? Pronalaženje takvih ostataka cilj je sljedeće ekspedicije Projekta 17.

Ulaz u bojler

Mnoga pitanja ostaju bez odgovora. Je li Admiralitet bio kriv zbog zločinačke namjere ili nemara? Sve ovisi o tome kako promatrač interpretira činjenice.

Čini se kao da je nevidljiva ruka bila u igri u partiji šaha s visokim ulozima. Putnici su bili nesvjesni živi štit za ratne zalihe.

Potonuće Lusitania nije uveo Ameriku u Prvi svjetski rat, ali je osvijetlio trag propagandnog rata koji je pomogao promijeniti javno mnijenje, utirući put SAD-u i njegovom industrijskom kompleksu da uđu u sukob dvije godine kasnije. Ostalo je povijest.

Nikada se nisu pojavili nikakvi dokazi koji bi implicirali tadašnjeg prvog lorda admiraliteta Winstona Churchilla u gubitku Lusitania, ali pismo koje je 12. veljače 1915. poslao čelniku Britanskog odbora za trgovinu Walteru Runcimanu poslužilo je za poticanje teorija zavjere.

Poslan u vrijeme njemačke objave ratne zone oko Britanskog otočja, napisao je: “Najvažnije je privući neutralne brodove na naše obale u nadi da ćemo zapetljati SAD s Njemačkom. S naše strane, želimo da promet bude što veći, to bolji, a ako dio toga zapadne u probleme, još bolje".

Kormilo

U istrazi Odbora za trgovinu, kapetan Turner oslobođen je bilo kakvog nedjela unatoč Churchillovim uputama da ga treba "progoniti bez provjere". Je li ovo bio pokušaj da se skrene pozornost s nesposobnosti Admiraliteta? Istraga je čvrsto okrivila Njemačku carsku mornaricu.

Olupina, duboka 92 metra, doživjela je mnoge pokušaje spašavanja, neke uspješne, a neke ne. More svoje tajne nerado odaje. Priča o Lusitania počeo je toliti u sjenu povijesti sve dok ronilac spasilac po imenu John Light nije ušao u arenu 1970-ih.

Light je izvršio više od 200 ronjenja na olupini i pokrenuo pokušaj spašavanja koji je naposljetku doveo do toga da je vlasništvo nad olupinom prešlo na bogatog američkog industrijalca Gregga Bemisa. Gregg je postao vođen svojom željom da otkrije kako bi tako golemi brod mogao potonuti u 18 minuta od jednog udarca torpeda.

Njegova ga je strast navela da potroši više od milijun funti braneći svoje vlasništvo nad Lusitania, a tehnički ronilac postaje u 76. Olupinu je zaronio 2004., nakon čega je aktivnost zamrla.

Prozori u prvoklasnom restoranu

Godine 2016. Projekt 17 prihvatio je izazov (vidi dolje), omogućujući desecima tehničkih ronilaca, uključujući mene, da pomognu u znanstvenom istraživanju. U proteklih osam godina, član tima Vic Verlinden snimio je stotine video sati u ekstremnim uvjetima, a snimke je dekodirao Stuart Williamson.

Nakon njegove smrti, Gregg je prenio vlasništvo nad Lusitania u muzej koji je osnovan za očuvanje uspomene na ovaj veliki brod, ali ne prije davanja pismenog dopuštenja Peteru McCamleyu i Projektu 17 da nastave svoje istraživanje.

Međutim, nažalost, ove sezone 2024. muzej je odbio projekt 17 dopuštenje za ronjenje olupine.

Gregg je želio, prema njegovim riječima, "podržati tehničke ronioce iz cijelog svijeta da nastave istraživati ​​i dokumentirati ono što mnogi smatraju Mount Everestom ronjenja", a nastavak ove misije primarni je cilj Projekta 17.

Srećom, kao priznanje za vrijedan rad Projekta 17, dr. Connie Kelleher i njezin tim u odjelu za podvodnu arheologiju irske vlade učinio dajte nam dozvolu za ronjenje oko olupine ove sezone. Na čemu smo najljepše zahvalni.

Svi životi ovih ljudi utkani su u tkivo Lusitania priča. Mnogi su članci i publikacije imali koristi od njihovih nastojanja da istraže istinu.

Putovanje u prošlost

Identificiranje predmeta na fotografijama i videozapisima postaje sve kompliciranije kako svako godišnje doba prolazi. Dubina vode, temperatura i površinski uvjeti urotili su se da prikriju Lusitaniapogled na nevjerojatno nasljeđe. Svako ronjenje je putovanje u prošlost.

Pozvan sam da se pridružim Peteru i Projektu 17 tijekom sezone 2024. Moj posao tehničkog ronjenja nalazi se u Tajlandu i prošlo je dosta vremena otkako sam ronio u hladnoj vodi. Raspakirao sam svoje suho odijelo i ustanovio da više ne odgovara namjeni, pa mi je Peter ljubazno ponudio svoje rezervno.

Slika lokacije projekta 2024

Požurio sam rezervirati kartu, ali zbog neizvjesnosti hoće li ronjenje biti dopušteno ili ne, to je bila vožnja rollercoasterom u posljednji trenutak i otišao sam do pristaništa – spasio me intervencija arheologa.

Nadao sam se da će povratak u hladnu vodu biti lakši. Upoznavši Petera u njegovoj bazi, krenuo sam s pripremom svoje opreme i isprobavanjem Peterove rezervne opreme, suhih rukavica i grijanog prsluka. Oh, luksuz!

Te smo se večeri uputili u Kinsale, a sljedećeg sam dana upoznao tim dok smo se utovarivali i odlazili prema mjestu olupine. Bila je to neobična mješavina starih ruku iz cijele Europe i SAD-a, ali nisam mogao biti u boljem društvu.

Namjeravao sam dopustiti da diskrecija preuzme kontrolu nad mojim egom, pojačati opremu prvog dana i odlučiti se za lagani spust na izlaznoj stanici.

Brkanje konteksta

Već sam opisao što se dogodilo na tim početnim spuštanjima. Sljedeći dan dečki su se suzdržali kako bih mogao ući, ali ovaj put sam suhe rukavice zamijenio nekim starim, debelim mokrim.

Spustio sam se dok je ambijentalno svjetlo blijedjelo; olupina je postala vidljiva na svjetlu moje baklje 5m od dna.

Olupina alarmantno propada, a glavna paluba leži ravno na vrhu ostalih paluba u ovom području, zbunjujući kontekst artefakata.

Praksa dubinskih bombi Kraljevske mornarice u 1950-ima mogla je samo ubrzati proces, ali, unatoč naporima, ako bolje pogledate, neki džepovi povijesti iskaču na vas, potpomognuti kutom svjetla vaše baklje.

Vremenske kapsule, koje su se pružale kao da žele izazvati napad okoline, uključivale su i lonac koji je ležao pokraj ostataka madraca. Ironija gledanja komornog lonca dok sam zatvoren u trosatnom ronjenju na 12°C u posuđenom suhom odijelu bez ventila za mokrenje nije mi promakla!

Moje donje vrijeme završilo je prebrzo, a bljeskalice su vodile put natrag do linije uspona. Uzeo sam svoj marker i pomaknuo se do rešetki kako bih se smjestio u grupu, viseći ondje razmišljajući o golemim zadacima s kojima se Projekt 17 suočava.

Vrijeme u ovom dijelu svijeta je zloglasno. Doživjeti četiri godišnja doba u jednom danu nije neobično, što dodatno komplicira misiju.

Sidro-vitlo u pramčanom dijelu

Sljedeći dan bio je propuh zbog visine valova, ali sljedećeg smo se jutra vratili puni optimizma. Crta je ostala na mjestu, olakšavajući nam orijentaciju.

Stroboskopi koji su me uvjeravali u položaj linije, isplivao sam, spotaknuvši se o nešto što je izgledalo kao stup velikog promjera. Što je to bilo, shvatio sam tek nakon toga, kada ga je istraživač Stuart identificirao kao jarbol, slomljen i ležao na vrhu olupine.

Prateći liniju jarbola, veliki metalni okviri promjera oko 3 m, presavijeni poput salvete, zbunjivali su sliku. Stuart mi je kasnije opet pomogao sastaviti dijelove - gledao sam zidne okvire putničkih soba drugog razreda.

Opet mi je ponestalo vremena, vratio sam se na liniju kako bih započeo svoj uspon u isto vrijeme kad i Roal Verhoeven. Kad sam stigao do stanice za otcjepljenje, moja protupluća su se počela puniti!

Konstantno gubim svoju plovnost i ispuštam svoj PO 2 , shvatio sam da moj automatski ventil za razrjeđivanje (ADV) curi. Reagirao sam tako što sam isključio ugrađeni dill ventil, što je bilo mnogo lakše nego doći do zaustavljanja protoka u debelim rukavicama. Dovršio sam prethodni dio dekompresije tako što sam po potrebi aktivirao ventil za kopar.

Prijenosna nit se uvijala oko udarca, prljajući dekompresijske šipke. Roal je prvi reagirao, a Darron Bedford i ja pomagali smo mu u razmrsivanju veze, poput par Morrisovih plesača. Nakon oslobađanja, stanica za driftanje se oslobodila i deko-drift je započeo.

Dobra sezona

Prognoza je ukazivala na još jedan ronilački dan, a pet od sedam dana na dopuštenju bila bi dobra sezona. Ručno bih pokrenuo dill na svojoj jedinici za ovo ronjenje, jer su mi nedostajali dijelovi za popravak ADV-a.

Napustili smo Kinsale okruženi gustom maglom, ali nas je skiper uvjerio u njegovu privremenu prirodu. Dakako, nakon pola sata i malog odmaka od obale sunce je izašlo, a magla se dovoljno razišla da nam pokaže lagano polumetarsko kotrljanje morskom površinom, približavajući se s juga.

Kad smo stigli do olupine, brzo smo se spustili, neki iz tima koji je išao prema telegrafima uočen dan ranije. Izmjerio sam udaljenost kako bih dobio predodžbu o razmjeru. Tri zarona, a toliko toga neotkrivenog.

Još jednom smo prošli kraj komore, primijetivši neobičan sklop cijevi za koje se vjeruje da služe za grijanje vode u kabinama druge klase. Prebrzo sam okrenuo zaron. Oporavivši moj kolut, napustili smo dno kako bismo započeli dugi uspon i dekompresiju.

Posljednji član tima oslobodio je šipke i počeli smo lutati, upuštajući se u 150-minutno vrijeme čekanja s dosadom koja je uvijek prisutna opasnost, jer svaki pad koncentracije na posljednjoj prepreci mogao bi biti vaš posljednji.

Pojačavajući ovu točku, Vic je oslobodio petlju i skinuo nastavak za usta, ostavljajući sebe s ustima punim gume i vode. Darron i ja zajedno smo se uključili i dodali spremnik kisika Vicu, koji je prišao da ga uzme. Prevladale su hladne glave. Završili smo ronjenje i naša sezona 2024. je privedena kraju.

Tim s ostalim članovima tima ekspedicije 2024

Članovi tima ekspedicije prisutni, ali gore spomenuti, bili su Rez Soheil, istraživač Paddy O'Sullivan i Morski lovac ekipa John Gillen i Keven Shanahan.

LUZITANIJSKI PROJEKT 17, Peter McCamley Prije projekta 17 samo je irski tehnički ronilac Eoin McGarry imao dozvolu za ronjenje Lusitania. Međutim, kada je on izgubio brodski telegraf tijekom neovlaštenog ronjenja 2017., u Dáil Éireannu (donjem domu irskog parlamenta) pokrenuta su značajna pitanja, označavajući nisku točku za Lusitania uklanjanje artefakata. Naš dobar odnos s Greggom Bemisom bio je zacementiran našom predanošću preseljenju najvećeg Lusitania artefakt u Irskoj, brodska soha, od javnog zahoda u Sjevernoj Irskoj do muzeja Old Head u Kinsaleu. To nas je skoro odvelo 18 mjeseci sastanaka s lokalnim i državnim dužnosnicima. Gregg Bemis Gregg nam je dao dozvolu za ronjenje Lusitania 2016. godine, a naša zajednička misija da otkrijemo istinu iza njegovog brzog potonuća stvorila je snažnu vezu. Godine 2021., godinu dana nakon njegove smrti, konačno smo dobili pristup kotlovima, gdje ih je Vic Verlinden fotografirao nizove, sve netaknute i tako bacajući sumnju na dugogodišnju teoriju da je došlo do eksplozije ugljene prašine. Od osnivanja Projekta 17, s članovima tima kao što su Stuart Williamson, Vic Verlinden, Rez Soheil, Frank McDermott, Dave Gration, Kari Hyttinen, Gerry Brown i Jimmy Lyons, razbili smo ronilački monopol na Lusitania. Tijekom proteklih osam godina i 10 ekspedicija, omogućili smo desecima ronilaca iz cijelog svijeta da posjete olupinu, otvarajući put za još više njih. Što je najvažnije, podigli smo svijest o Lusitaniapovijesni značaj i njegovu ulogu u oblikovanju svijeta u kojem danas živimo. Eoin McGarry sada sjedi u glavnom odboru Old Head Museuma, uz Cona Hayesa i Padraiga Begleyja, kojima je Gregg donirao Lusitania. Godine 2023., prvi put nakon osam godina i treću godinu pod novim vlasništvom, odbijeno nam je dopuštenje za ronjenje naše ekspedicije 2024. Lusitania. Ova je odluka proizašla iz našeg izazovnog odnosa s novim vlasnicima i njihovog nametanja nepotrebnih, restriktivnih propisa. Nažalost, čini se da je to potaknuto osobnim sukobima i željom da se ponovno uspostavi prethodni monopol. Državna dozvola Muzej bi mogao posjedovati Lusitania ali ne posjeduje morsko dno ili irske teritorijalne vode u kojima leži olupina. Naša je licenca oduvijek nalagala da ne smetamo olupini već da lebdimo iznad nje radi prikupljanja podataka, a ove godine nije bilo drugačije. Srećom, dobili smo potrebnu državnu dozvolu i naš rad je nastavljen prema planu. Projekt 17 je bio jedini tim koji je zaronio Lusitania ove godine, a podaci koje smo prikupili bili su jedinstveni. Nakon što bude predan dr. Connie Kelleher u Podvodnoj arheološkoj jedinici, bit će, kao i uvijek, javno dostupan. Nadamo se da će muzej odlučiti surađivati ​​s nama u budućnosti. U međuvremenu, nastavljamo s planovima za našu ekspediciju 2025. Stuart i Vic uložili su ogroman trud u ovaj projekt, a sav je rad prikupio Mark Skillen, koji vodi web stranici projekta 17 ažurirati. Također bih želio istaknuti predanost Reza Soheila, koji je sa mnom na svakom ronjenju od početka projekta. On je član ronilačkog tima Projekta 17 s najdužim stažem, s oko 50-60 urona, 30-40 sati na dnu Lusitania, i oko 150 sati ukupnog vremena u vodi. Uz Barryja McGilla, Rez je bio ključan lociranje i oporavak o Lusitania soha. Za one koji žele još dublje zaroniti u priču o Luzitaniji, knjiga Vica Verlindena Lusitania – Podvodna zbirka daje potpuni pregled i sadrži 240 slika, uključujući one snimljene tijekom pet godina na dubini od 92 m, povijesne fotografije i ilustracije. Knjiga A4 tvrdog uveza ima 200 stranica i košta £36 – dostava je £19.50.

Tim Lawrence (Foto: Mikko Paasi) TIM LAWRENCE posjeduje Locker Davyja Jonesa (DJL) na Koh Taou u Tajlandskom zaljevu, pomažući roniocima da svoje vještine prevaziđu rekreativno ronjenje. On također vodi Klub istraživača MORA. Renomirani tehnički istraživač olupina i špilja te član Explorers Cluba New York, on je PADI / DSAT tehnički instruktor trener.

