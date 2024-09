Nabavite potpisani primjerak Deep Blue Stevea Backshalla na GO Diving Showu ANZ

Korištenje električnih romobila ističe GO Diving Show ANZGlavni govornik na Main Stageu je hvaljeni TV voditelj, prirodoslovac i pustolov Steve Backshall. On je također vrsni autor, napisao je nekoliko dobro prihvaćenih knjiga, a svoju posljednju će potpisati – Deep Blue: My Ocean Journeys – nakon njegovih razgovora.

Duboko udahnite... Steve Backshall je imao devet godina kada je prvi put vidio morskog psa dok je bio na odmoru sa svojom obitelji u Maleziji. Bio je to početak doživotne fascinacije ovim 'gospodarima mora' i oceanskim životom oko njih.

Njegova karijera jednog od najpopularnijih svjetskih prirodoslovaca i istraživača odvela ga je na bezbrojna podvodna mjesta, mnoga koja nitko prije nije vidio. Također je bio svjedok zapanjujućeg pada bogatstva divljih stanovnika naših oceana u posljednjih 50 godina.

Duboko plavo je knjiga koja nastaje cijeli život: izvanredna mješavina memoara, putovanja, znanosti o moru i okolišu koja nas vodi na nezaboravno putovanje kroz mnoge svjetove vodenog života: od podvodnih pustinja i prašuma do evolucije oceanskih heroja. poput morske kornjače i velike bijele kornjače, od nastanka oceanskog života do brzog opadanja stanja bijelih polarnih mora i koraljnih grebena. To je i ljubavno pismo našim dragocjenim oceanima i poziv na okupljanje za ono što moramo učiniti da ih spasimo.

Dostupno je samo 200 primjeraka (100 tvrdi uvez – 55 USD, 100 meki uvez – 25 USD) na GO Diving Showu ANZ, pa toplo preporučujemo prednarudžbu kako biste osigurali svoj primjerak. Prednaručene knjige bit će dostupne za preuzimanje u zoni za potpisivanje knjiga tijekom naznačenog vremena potpisivanja, a prednost će imati oni koji se predbilježe.

GO Diving Show ANZ

Ovaj godišnji događaj, koji se održava ove godine na 28-29 rujna na Sydney Showground u Olimpijskom parku, ima za cilj pokazati najbolje od našeg podvodnog svijeta svima, od početnika koji razmišljaju o ronjenju ili su završili početni tečaj, do naprednih ronilaca, sve do tehničkih ronilaca i veterana CCR ronioci.

Postoji niz pozornica – glavna pozornica, foto Stage, pozornica Australije/Novog Zelanda, pozornica Inspiration i Tech Stage – koja će ugostiti desetke govornika iz cijelog svijeta, kao i mnoštvo interaktivnih značajki za mlade i stare, od VR ronilačkih iskustava, demonstracijski bazen i još mnogo toga.

Oko pozornica i značajki nalazit će se širok raspon izlagača, od turističkih zajednica i turoperatora do odmarališta, daska za vožnju, trening agencije, trgovci na malo, proizvođači i organizacije za očuvanje.

2024 GO Diving Show UK, sada u svojoj petoj godini, privukao je više od 10,000 posjetitelja tijekom vikenda i prostirao se na površini od 10,000 četvornih metara izložbenog prostora, a varijanta Australije i Novog Zelanda teži dostizanju ove razine u narednim godinama.

Ulaz na inauguralni GO Diving Show ANZ je potpuno besplatan – prijavite se ovdje da nabavite svoje ulaznice za ono što je nesumnjivo ronilački događaj 2024. u Australiji. Ima dosta parkinga na licu mjesta, a do mjesta događaja je lako doći uz mnoštvo mogućnosti prijevoza, stoga odmah zabilježite datume u svoj dnevnik i pripremite se za epski vikend koji slavi sve oblike ronjenja.