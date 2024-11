Vodič na poklon: 7 novih knjiga za ronioce

Ronilac i kuhar,

Lasse Spang Olsen

čitao sam Ronilac i kuhar kad je prijatelj nazvao na telefon. U roku od nekoliko trenutaka rekao je: “Pretpostavljam da ste pročitali Ronilac i kuhar?" To mi se nikad prije nije dogodilo, što pretpostavljam mora značiti da je ovo “knjiga trenutka”.

Ako ga još niste pročitali, možda se samo sjetite vijesti iz 2013. koja ga je inspirirala, o nigerijskom tegljaču koji je vrlo brzo potonuo pod sumnjivim okolnostima, zarobivši svojih 12 članova posade ispod palube.

Kad je tim zasićenih ronilaca koji rade u tom području pozvan da učini ono što se od njih rijetko očekuje – kopa po olupini na dubini od 30 metara kako bi izvadio ljudska tijela – bili su šokirani kada su pronašli jednog člana posade, kuhinju. chef, još živ nakon više od dva dana zarobljen u najudaljenijem dijelu plovila.

To nije spoiler jer je ova knjiga "howdunnit", koja detaljno prati što se dogodilo do ove točke i, što je ključno, što se dogodilo sljedeće. Također ima nekoliko zaokreta u repu koji su me sigurno iznenadili.

Autor je filmski redatelj i ovo je knjiga njegova dokumentarca o neobičnoj priči o preživljavanju pod vodom, zajedno s originalnim slikama iz klaustrofobičnih granica trupa.

Vrlo je jasno izložio priču, ispresijecanu dijelovima izvorne razmjene između ronilaca, njihovog kontrolnog broda i kuhara Harrisona, a ovaj je pristup vrlo učinkovit.

Napori spašavanja

Ako imam kritiku – a ona je vrlo minorna – to je da, usprkos svoj svojoj jasnoći, autor izgleda tako namjerno želi osigurati da čitatelj dobiva svaka točka. Ova odlučnost znači da se određena količina ponavljanja uvlači.

Međutim, to nestaje nakon prve polovice knjige. Nasuprot tome, postoji kasnija epizoda u kojoj je misija spašavanja gotovo izbačena iz tračnica kada ronioci previde ključnu stvar. Ova se krajnja situacija riješila tako brzo i iznenada da mi je bilo teško zamisliti kako se to dogodilo - i još uvijek je tako.

Ništa od ovoga ne umanjuje činjenicu da je ovo uzbudljivo i emocionalno štivo, a Olsen ga je učinio lakim – iako, kao što posljednja poglavlja jasno pokazuju, nije mu bilo lako istraživati ​​i pisati. Ova priča koja oduzima dah itekako je vrijedna relativno kratkog vremena koje će vam trebati da je pročitate.

Dived Up Publications, ISBN: 9781909455610

Meki uvez, 15x23 cm, 176 stranica, 20 GBP

Koraljni trokut Cameos: Bioraznolikost i mala većina,

Alan J Powderham & Sancia ET van der Meij

Uvijek je teško pogoditi kojeg će izdavača Dived Up sljedeće smisliti, ali kao Ronilac i kuhar pokazuje, njegovi izbori nikad nisu manje nego zanimljivi.

Čitao sam prethodnika do Koraljni trokut Cameos, koja se zvala U srcu koraljnog trokuta, kada je izašao 2021. i smatrao da je izvrstan spoj uvjerljivog teksta i podvodna fotografija.

Alan Powderham je vrlo dobar makro fotograf i, tada kao i sada, udružio se s morskom biologinjom Sancijom van der Meij kako bi ušao pod kožu "male većine" sićušnih riba i beskralješnjaka koji čine najveći dio Indo-Pacifika reef-life.

Prethodna knjiga se do te mjere dojmila, posebno način na koji se držala gledišta ronioca, da smo objavili odlomak od šest stranica u ronilac časopis podijeliti radost. Koraljni trokut Cameos proizvodi se u istom kvadratnom formatu stolića za kavu i pokazao se jednako dobrim.

Pročitao sam dovoljno knjiga u kojima fotografi biraju svoje najbolje snimke i onda smišljaju neke lažne naslove poglavlja i blesav tekst da opravdaju izbore, ali Powderham i van der Miej previše su savjesni da bi upali u ovu zamku.

Slike su odabrane i grupirane s dobrim razlogom – u ovom slučaju prema vrstama životinja – a riječi, iako malobrojne, pomno su odabrane trunke informacija koje ukazuju na izvornu misao i ostavljaju čitatelja da misli da bi mogle biti vrijedne pamćenja.

Powderhamove slike naginju prema mračnoj strani – on je jedan od onih fotografa koji se mogu oduprijeti porivu da svoje slike iskoče – a budući da se prelijevaju na rubove stranica i jedna u drugu, učinak je preplavljivanje vidnog polja čitatelja, kao na ronjenju, čineći iskustvo još impresivnijim.

Ne mogu reći bolje o onome što je u biti slikovnica nego da bi ova mogla podnijeti višekratna čitanja. Mislim da će većina promatrača morskog života uživati, a posebno podvodni fotografi.

Dived Up Publications, ISBN: 9781909455573

Tvrdi uvez, 22x30 cm, 224 str, 45 GBP

52 Zadaci: Podvodna fotografija,

autora Alexa Mustarda

52 Zadaci je serija knjiga iz Ammonite Pressa o aspektima fotografija – zadnji put kad sam pogledao bilo je 14 naslova, u rasponu od crno-bijelog i drona do ulice i Instagrama fotografija.

Sada postoji posvećena podvodna fotografija izdanje od ne manje eminentnog autoriteta od Alexa Mustarda iz Ujedinjenog Kraljevstva, čije kvalifikacije jedva da treba ponavljati.

Kao i ostali naslovi u seriji, Podvodna fotografija sastoji se od jednogodišnjih tjednih radioničkih zadataka “osmišljenih da izgrade temeljne vještine, prošire horizonte i potaknu kreativnost”, da ne spominjemo stvaranje fantastičnih slika.

Zadaci se kreću od snimanja savršene supermakro snimke života na morskom dnu do kreativne upotrebe raspoloživog svjetla za ćudljive fotografije olupina, a svaki je popraćen solidnim, ali ne pretjerano tehničkim savjetima, s prostorom za bilješke.

Svaki od 52 zadatka ima ključ koji pokazuje vrste zadatka koji su uključeni, bilo da je velika životinja, prijatelj, sastav, računalo, riba, rasvjeta, makro, scenografija, tehnika, širokokutni ili olupina. Knjiga je puna inspirativnih Mustardovih snimaka, ploča sa savjetima i vrste izravnog pisanja koje osigurava da će njegovi savjeti uspjeti. Jednostavan pristup usmjerava pozornost na ključne elemente.

Neki od zadataka pokrivaju inicijative kao što su sudjelovanje u natjecanjima ili produkcija časopis naslovnice (dobro je vidjeti jednu od izvanrednih autorovih ronilac naslovnice korištene kao primjer zašto se tako malo slika zapravo može suprotstaviti konkurenciji višestrukih naslovnica).

Problem koji vam je bez sumnje pao na pamet jest da u stvarnom svijetu vrlo malo ronilaca osim profesionalaca u toploj vodi ima dovoljno sreće da ima pristup raznim lokacijama potrebnim za ispunjavanje svih ovih projekata, svakako redovito.

Mustard je toga očito svjestan: "Smislio sam zadatke koji se uglavnom mogu završiti u ronjenju ili prikladnom danu za ronjenje", kaže u predgovoru. "Namijenjeno im je da budu dovršeni otprilike po redu, umjesto da vi birate svoje favorite." Stoga smatram da je poruka da učinite najbolje što možete.

Za većinu podvodnih fotografa koji ozbiljno razmišljaju o vlastitom usavršavanju jednostavno čitanje ove knjige bit će ugodan proces koji će im dati mnoštvo ideja za sljedeće putovanje.

Ammonite Press, ISBN 9781781454893

Tvrdi uvez, 21x14 cm, 128 str, 12.99 GBP

Morski psi, raže i kimere istočne obale Sjeverne Amerike,

David A Ebert & Marc Dando

Ovaj raskošni terenski vodič nadovezuje se na drugi koji sam recenzirao u prošlosti, kada sam primijetio da je gotovo previše lijepo izrađen da bih riskirao da postanem prljav i pseće uši na terenu.

Taj vodič iz 2020. bio je posvećen Europi i Mediteranu i tvrdio je da je prvi terenski vodič koji pokriva svih 146 vrsta pronađenih u morima kojima se lako može pristupiti iz Ujedinjenog Kraljevstva. Ova nova knjiga pokriva atlantsku obalu SAD-a i Kanade i ide više od toga sa 173 vrste, naravno sa značajnim preklapanjem.

To uključuje elasmobranchs pronađene oko atlantskih otoka kao što su Bahami i Bermuda, protežući se zapadno u Meksički zaljev sve do poluotoka Yucatan, uključujući i neke rijetko viđene dubokomorske vrste.

Samo da uzmemo lanternsharks kao nasumični primjer, naći ćete uvodnu stranicu s fotografijom u boji, nakon koje slijede tri stranice koje ilustriraju oblike tijela i oznake, zatim detaljan vodič za denticiju prije nego što uđemo u devet vrsta.

Za svaki od njih imamo Dandove bočne i znanstvene ilustracije bolje od fotografije, detaljan opis, stanište, biologiju, status IUCN Crvene liste, raspon dubina, dimenzije u različitim fazama zrelosti i druge ključne pojedinosti (ključ je na poklopac prednje korice), kao i karte distribucije.

Ako ovdje ne možete odrediti preferiranu prehranu zelenog morskog psa, vjerojatno nikada nećete.

David Ebert, programski direktor Pacific Shark Research Centera i nositelj mnogih drugih funkcija vezanih uz elasmobranch, piše s velikom jasnoćom o svakoj vrsti između niza općenitijih poglavlja. Postoji i poglavlje koje je Sonia Fordham iz Shark Advocates International posvetila očuvanju. Ovo je jedna atraktivna i sveobuhvatna referentna knjiga.

Princeton University Press, ISBN: 9780691206387

Tvrdi uvez, 18x22 cm, 430 str, 35 GBP

Ronjenje Gozo & Comino,

Richard Salter (2. izdanje)

To bi moglo biti drugo izdanje, ali vrijedi ga napomenuti jer su malteški otoci tako popularno odredište među britanskim i kontinentalnim roniocima i već dugo postoji oštra konkurencija tko će im poslužiti konačne vodiče za ronjenje.

Vjerujem da je ovaj bio prvi koji je zanemario samu Maltu i koncentrirao se na dva sjeverna otoka. To ima smisla jer se mnogi posjetitelji koji se bave ronjenjem odluče bazirati na Gozu, a ondje ima mnogo toga da ih zaokupi.

Budući da malteške otoke mogu istraživati ​​neovisne ronilačke grupe, postoji veća potražnja za vodičima nego što bi moglo biti na drugim odredištima gdje ronjenje uglavnom organiziraju ronilački centri.

Salterova se knjiga prvi put pojavila 2017. Bio je dobro pozicioniran kao lokalni ronilac instruktor s intimnim radnim poznavanjem lokacija, te je dopunio postojeće znanje koje bi podijelio s klijentima daljnjim istraživanjem i fotografija popuniti praznine.

Ovo revidirano izdanje sadrži samo jedno novo mjesto, olupinu Hefest, čime se ukupan broj popeo na 72 – od kojih je većina (58) oko Goza.

Samo da se zna Hefest je 60 m naftni tanker koji je namjerno potopljen između 30-40 m dubine u Xatt I-Ahmar, blizu postojećih atrakcija Karwela, Cominoland i Xlendi. Knjiga, koja sadrži detaljne opise, karte i fotografije, bilježi promjene na postojećim stranicama i ažurira podatke o ronilačkim centrima.

Dramatičan kolaps Azure Windowa, pretvarajući ga u potpuno novo mjesto za ronjenje nakon vjerojatno eona, dogodio se upravo u trenutku kada je prvo izdanje otišlo u tisak, ali Dived Up uspio je povući knjigu natrag i izmijeniti je u nick vremena.

"Ispostavilo se da su karta i opis novog mjesta koje je Richard sastavio nakon toga, nakon što se vis smirio, uglavnom bili točni", rekao mi je izdavač Alex Gibson. Novo izdanje sadrži novu fotografiju Petea Bullena dobivenih 'Azurnih Alpa' i nekoliko daljnjih izmjena teksta. “Ovaj put se nije dogodilo ništa tako dramatično, hvala bogu!”

Kako ističe Gibson, navigacija i izgled knjige su poboljšani i osvježeni, s namjerom da se olakša pronalaženje ronjenja u svakom od pet područja.

Dived Up Publications, ISBN 9781909455580

Meki uvez, 184 str, 23x16 cm, 20 GBP

Sharkpedia: Kratki kompendij morskog psa,

Daniel C. Abel

Još jedna ponuda morskog psa s Princetona, ova bi se knjiga u ovo doba godine mogla vidjeti kao čarapa. Također je atraktivan na svoj način, od platnene korice utisnute folijom na unutra. Ilustrator Marc Dando vratio se s prijelomima teksta u različitim stilovima crtanja linija, ali koncept se vrti oko zapažanja Daniela Abela, američkog pomorskog znanstvenika profesor koji se bavi ekologijom i fiziologijom morskih pasa.

To je zbirka informacija o morskim psima podijeljenih u nekih 100 abecednih unosa, a dobra vijest je da zaobilazi otrcano fraze o tome da su morski psi manja prijetnja ljudima nego što su ljudi morskim psima (zijevanje) u korist stvari koje nisam Ne znam, ali volio bih da jesam.

Evo kušača, iz malog odjeljka o čudnim imenima morskih pasa koji se fokusira na Happy Eddie Shyshark: “Zašto je to sramežljivi morski pas? Jer, kada mu prijete grabežljivci poput Cape Fur Seals, ima naviku smotati se u loptu s repom prekrivenim očima. Iz tog razloga, vrsta se također naziva Donut Shark.

"Možda na taj način morski pas potiče često razigrane Cape Fur Seals da se uključe u igru ​​'bacanja morskog psa' umjesto da ga pojedu." Morat ćete ga pročitati kako biste saznali odakle dolazi dio 'Happy Eddie' – ili kako biste uživali u drugim imenima kao što su falični morski pas i morski pas lizalica.

Naći ćete zanimljiva zapažanja o aspektima kao što su tonička nepokretnost ili "glumljenje smrti"; roditeljska briga: “Nema. Nije li dovoljno čestito da morski psi ne jedu svoje potomstvo?” i ljuljanje jabuke kao način razumijevanja ugriza morskog psa.

Ovo je daleko više od knjige šala, ali ono što je u srcu ozbiljna tema čini vrlo probavljivim. Lijep mali poklon za ronioca morskih pasa.

Princeton University Press, ISBN 9780691252612

Tvrdi uvez, 12x18 cm, 168 str, 10.99 GBP

Mala knjiga o kitovima,

Robert Young & Annalisa Berta

Sjetila me se još jedna “mala knjiga” s Princetona svojim formatom tvrdog uveza i stilom Posmatrač serija knjiga mog djetinjstva. Dio je serije koja pokriva teme od kornjaša i leptira do drveća i vremenskih prilika, što sve može sugerirati dječje knjige, ali bi moglo dovesti u zabludu jer je jednostavno namijenjeno ljubiteljima prirode.

Raskošno ilustrirana od strane Tugce Okaya, zajedno s izborom fotografija, knjiga džepnog formata sadrži mnogo činjenica na svojih 160 malih stranica i prikladna je za putovanja. Osobno bih više volio format koji je više u skladu s temom goleme veličine, osobito u smislu ilustracija, ali lako je pregovarati oko sitnog tiska i dizajna.

Like Sharkpedia, knjiga ide od teme do teme, pokrivajući biologiju, ponašanje i očuvanje dupina i pliskavica, kao i većih kitova, te je dobro napisana i informativna.

Ako tražite mali dar za prijatelja ili rođaka koji voli kitove, možda nekoga tko voli ići u čamac za promatranje kitova dok vi ronite, ovo je vrijedno razmišljanja.

Princeton University Press, ISBN 9780691260129

Tvrdi uvez, 10x16 cm, 160 str, 12.99 GBP

