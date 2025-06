GO Diving Show ANZ: Ulaznice 2 za 1 sada dostupne

Ovaj godišnji događaj, koji se održava ove godine na 6-7 rujna na Sydney Showground u Olimpijskom parku, usmjeren je na predstavljanje najboljeg iz našeg podvodnog svijeta, a sada je dostupna i posebna ponuda za rane ulaznice 2 za 1.

Bilo da ste početnik koji razmišlja o ronjenju, završili ste početne tečajeve, napredni ronilac, tehnički ronilac ili veteran CCR ronilac, pronaći ćete nešto za sebe.

Postoji niz pozornica – glavna pozornica, foto Stage, Stage Australia/Novi Zeland, Stage Inspiration i Tech Stage – koji će ugostiti desetke govornika iz cijelog svijeta, kao i mnoštvo interaktivnih sadržaja za mlade i stare, od VR ronilačkih iskustava, demonstracijskog bazena, bazena za probno ronjenje i još mnogo toga.

Oko pozornica i značajki nalazit će se širok raspon izlagača, od turističkih zajednica i turoperatora do odmarališta, daska za vožnju, trening agencije, trgovci na malo, proizvođači i organizacije za očuvanje.

Nabavite karte odmah!

Ulaznice za GO Diving Show ANZ su u prodaji, a možete iskoristiti Ponuda za ranoranioce 2 za 1 do 9. rujna – vi i vaš prijatelj/prijatelj/partner/supružnik možete posjetiti samo $12, a djeca do 16 godina ulaze besplatno, što ga čini savršenim obiteljskim izletom. U sklopu objekta ima dovoljno parkirnih mjesta, a do mjesta održavanja lako je doći uz mnoštvo mogućnosti prijevoza, stoga odmah zabilježite datume u svoj planer i pripremite se za epski vikend slaveći sve oblike ronjenja.