GoPro kamere gdje god idem

EKREM PARMAKSIZ je podvodni fotograf specijaliziran za morske pse, ali dok je nekoć uživao u miru svijeta pod valovima, zabrinut je da laka dostupnost kvalitetnih fotoaparata pretvara taj svijet u bijesni rudnik sadržaja. Je li duh već izvan kutije - što učiniti nama razmišljati?

Prije nego što sam ušao u svijet ronjenja, ocean mi se oduvijek činio kao daleki planet. Tijekom mog djetinjstva podvodno carstvo bilo je nešto čemu sam se mogao diviti iz daljine, kroz televizijske dokumentarci. Prekrasno, tajanstveno i pomalo zastrašujuće.

Nisam odrastao uz to, nisam bio plivač po prirodi, ali nešto u tišini ispod, bestežinskom stanju, svijetu skrivenom tik ispod valova - vuklo me je.

Beskrajni plavi koraljni vrtovi i jata riba koja se vrte poput srebrnih oluja nisu bili jedini koji su me privlačili. Morski psi su me privlačili još od djetinjstva. Ne u tipičnom smislu traženja uzbuđenja, Ralje-inspiriran način, ali nešto dublje.

Dok su se druga djeca užasavala filmova ili slika nizova oštrih zuba, ja sam listala enciklopedije, skicirala morske pse na marginama školskih bilježnica i molila da mi se dopusti gledanje dokumentaraca o morskim psima na TV-u.

Bilo je nešto u njima: moćno, drevno, neshvaćeno. Za mene nisu bili samo grabežljivci, već simboli divljeg svijeta koji je preživio milijunima godina. Nisam ih smatrao čudovištima. Vidio sam misterij.

Sjećam se da sam devedesetih gledao scenu u dokumentarcu o prirodi u kojoj su ronioci bili okruženi morskim psima. Voda je bila mirna. Morski psi su klizili oko njih poput duhova. Morao sam te slike premotati desetak puta. Želim biti tamo, pomislio sam. Želim ih razumjeti, a ne bojati se.

Samo ronjenje

Isprva sam samo htio roniti. Ocean je svijet koji većina ljudi nikada ne iskusi uistinu. Vide površinu – valove, odraze, boje – ali ne čuju tišinu ispod, niti svjedoče malim dramama života na grebenu: riba klaun koja brani svoj dom, kornjača koja klizi kroz zraku sunčeve svjetlosti, grebenski morski pas koji reže plavetnilo poput upitnika.

Riba klaun brani svoj dom

Početna točka bila je osjetiti kako me voda bliži, lebdjeti bestežinsko među onim stvorenjima koja sam vidio samo u knjigama i na ekranima. Ali negdje između prvog i stotog spusta, shvatio sam da nije dovoljno vidjeti to. Želio sam to zamisliti.

Nisam namjeravao postati podvodni fotograf. Nisam uzeo fotoaparat da bih stvarao umjetnost, barem ne u početku, već da bih pamtio.

Zatim je to postao način prevođenja: uzeti trenutke previše krhke, previše prolazne i zamrznuti ih taman toliko dugo da drugi vide ono što sam ja vidio. Čudo. Mirnoća. Život.

Podvodna fotografija Nije se radilo o savršenom kadru. Postao je način prenošenja strahopoštovanja – način da se vrati dio tišine i misterije kako bi ga drugi mogli vidjeti. Svaka slika bila je razgovor: ne samo „pogledajte što sam vidio“, već „pogledajte što riskiramo izgubiti“.

Nadrealni blues

Prošlo je više od 18 godina otkako sam počeo kao podvodna fotografija umjetnik. Ono što je započelo kao pokušaj hvatanja nadrealne plavetnile mora ubrzo se pretvorilo u opsesiju morskim psima. Jednostavna strast ubrzo se pretvorila u svrhu.

I negdje u tom procesu, shvatio sam da nisam postao ronilac s kamerom, već pripovjedač, onaj koji je slučajno radio u plavom.

Bilo je vrijeme kada sam ronio zbog tišine, ali s godinama koje prolaze nešto se mijenja. Ta neprekinuta interakcija s morskim životom počela je blijedjeti i postajala je sve teže pronaći.

Vrsta mirnoće koja me je nekoć obavijala dok sam lebdio između vode i bestežinskog stanja sada je narušena nečim pretjeranim: stalnom upotrebom GoPro kamera, crvenim sjajem svjetala za snimanje, žurbom za „još samo jednom snimkom“.

Ove videokamere su posvuda gdje idem po svijetu - na štapovima, svjetla blješte, ljudi manevriraju ne da bi vidjeli greben, već da bi ga snimili.

Ne tako davno, nošenje fotoaparata na ronjenje bio je izbor - nešto rezervirano za one s trening, strpljenje ili svrha. Sada je to gotovo očekivano. GoPro kamera pričvršćena na svaki maska-remen, kupolasti port u svakoj ruci, svjetla blješte dok podvodni paparazzi rade. Ponekad se čini kao da pod vodom ima više akcijskih kamera nego riba.

Ronjenje je postalo manje usmjereno na sam ronjenje, a više na sadržaj. Gdje god pogledam, vidim još jednu kameru na štapu i još jednog ronioca više usredotočenog na snimku nego na trenutak. Kao da se greben pretvorio u filmski set, gdje je svaka kornjača slavna osoba, svaki morski pas prolazni cameo, svaka koraljna glava kulisa.

Maska dolje, kamera van

Na mojim ranim zaronima, prije nego što sam uopće posjedovao kameru, sve se činilo svetim. Tiho. Nefiltrirano. Nisam razmišljao o kutovima ili snimkama, samo sam bio širom otvorenih očiju, lebdeći kroz svijet kojemu nije bilo važno gledam li ja.

Sad? Bio sam na ronjenjima gdje ljudi jedva da ostvaruju kontakt očima s oceanom. Maska dolje, kamera van, jure isječke poput podvodnih influencera.

Tražim gol za novac

Gledao sam ronioce kako se laktovima probijaju do morskog konjića, gužvaju se na stanici za čišćenje ili plutaju nekoliko centimetara iznad grebena samo da bi dobili "dobru snimku", dok greben zadržava dah, a ribe se razbježu. Tamo gdje je GoPro kamera nekad bila alat, sada se čini kao refleks.

Daleko sam od toga da sam protiv fotoaparata – kako bih i bio, kad nosim vrlo profesionalni full-frame fotoaparat? – ali što više ronim, to više žudim za tim tihim, nezabilježenim trenucima, onima koje nitko drugi nikada neće vidjeti. Onima koji ne trebaju uređivanje, objavljivanje ili odobrenje, samo sjećanje.

Kad su kamere posvuda, prisutnost postaje rijetka. Grupni zaroni postali su više poput plutajućih filmskih setova. Bio sam na zaronima na kojima su ronioci probijali pored nudibranha bez pogleda, jureći kornjače, lebdeći na nekoliko centimetara od ribe lava samo kako bi dobili savršenu snimku.

Razumijem privlačnost i želju da se uhvati taj savršeni trenutak - kornjača koja klizi kroz sunčeve zrake, morski pas koji se približava iz dubine - koja je jaka. To su uspomene koje želimo sačuvati, podijeliti, dokazati da smo bili tamo.

Imao sam one trenutke u kojima se činilo da savršen kadar sadrži svo čudo koje osjećam. Ali negdje usput, osjećam se kao da su mnogi od nas prestali roniti i počeli stvarati sadržaj.

Potjera

Sad se pitam što gubimo u tom procesu. Ono što me ne uznemirava nisu toliko kamere koliko hitnost. Potjera. Način na koji nas izvlači iz prisutnosti. Način na koji tihi susret sa morskim psom pretvara u inscenirani događaj. Način na koji fragmentira intimnost ronjenja - kako, umjesto da dijelimo strahopoštovanje, natječemo se za kutove snimanja.

Vodiči za ronjenje su nas nekada jednostavno vodili, pokazujući nam skrivene stvari koje bismo mogli propustiti: škarpinu kamufliranu u koraljima, kozicu čistačicu koja pleše u morskoj vlasulji, spori puls morskog krastavca ispod našeg perajeBili su pripovjedači, ne samo vođe, tumači grebena.

Ali u posljednje vrijeme imaju pune ruke posla – ne s kamerama ili skakačima za greben, već s GoPro kamerama. Na štapovima, sa svjetlima, u kupolastim prozorima. Nije neobično vidjeti vodiča kako snima svaki trenutak, okreće kameru natrag prema grupi za podvodne selfije ili juri kornjaču kako bi dobio savršen isječak za Instagram video trgovine.

Sadržaj je valuta

Ponekad to cijenim. Snimka je lijep suvenir, a dobro poznaju kutove. Označena sam u prekrasno uređenim snimkama najboljih trenutaka i priznajem da je fora vidjeti se kako lebdim u plavetnilu, uokvirena koraljima i sunčevom svjetlošću kao iz filma o prirodi.

Ali drugom dijelu mene nedostaje stari tempo. Mir. Osobna pažnja. Sada je vodič često više snimatelj nego prirodoslovac. Ponekad su ispred s GoPro kamerom dok se grupa razilazi. Ponekad snimaju umjesto da pokažu ono rijetko stvorenje pored kojeg sam proplivao.

Nije njihova krivnja - to je kultura koju smo izgradili. Sadržaj je sada valuta. Trgovine žele promociju. Ronioci žele uspomene. A vodiči, uhvaćeni negdje između sigurnosti, pripovijedanja i društvenih mreža, pokušavaju sve to učiniti.

Susret s glavom čekića

Sjećam se vrlo bizarne situacije na Maldivima kada smo naišli na veliko jato čekićarki, na desetke njih.

Krećući se u sporoj formaciji, njihova tijela su sijekla vodu poput drevnih relikvija, a glave su im se pomicale lijevo-desno kao da traže više od samo plijena - možda traže mir.

Pogodi što? Dva ronilačka vodiča koji su trebali stajati mirno nisu se mogli suzdržati i krenuli su prema školi, s GoPro kamerama u rukama. Snažno. Nestrpljivo. Prebrzo. Onda su, u trenutku, morski psi nestali.

Trgnuli su repom i nestali su natrag u plavetnilu kao da nikada nisu ni bili tamo. Vodiči su se posramljeno vratili grupi, kamera je i dalje snimala, ali bila je prazna.

Natrag na brodu, prišao sam im i citirao njihove riječi: „Najnezaboravniji susreti su oni u kojima ostaneš miran – i pustiš da ocean dođe k tebi.“

'Neka ocean dođe k tebi'

Postoje i druge važne činjenice koje treba uzeti u obzir. Prekomjerna upotreba podvodnih videokamera može imati različite ekološke, etičke i praktične posljedice.

Može poremetiti morski život i uzrokovati fizičku štetu staništima – ronioci s kamerama mogu slučajno dodirnuti ili udariti krhke i spororastuće koraljne grebene. Neke se vrste mogu previše naviknuti na ljudsku prisutnost, što ih čini ranjivijima na predatore ili krivolov.

I popularno podvodna fotografija lokacije mogu postati prenapučene, što dovodi do degradacije ekosustava i pada kvalitete posjetiteljskih iskustava.

Neka vrsta magije

Pod vodom postoji neka vrsta magije koja se ne prenosi na video – trenuci koji ne ispunjavaju očekivanja kamere. Trenuci koji jednostavno... imaI nadam se da nećemo zaboraviti da nije potrebno sve zabilježiti.

Neke se stvari bolje osjete u trenutku, u tišini, u društvu grebena koji je pričao priče mnogo prije nego što smo uopće pritisnuli 'snimanje'.

Ovih dana se držim po strani. Puštam snimatelje da se roje naprijed. Promatram kako se greben iza njih ponovno smiruje. Slušam kako se tišina vraća.

Jer za mene ronjenje nikada nije bilo o tome što mogu ponijeti kući. Radilo se o tome što mogu ostaviti za sobom – buku, žurbu, ego – i što mogu nositi samo u sjećanju. Ocean nije kulisa za sadržaj, već živi, ​​dišući svijet. I ponekad mislim da ne zaslužuje naše snimke, već našu punu pažnju.

