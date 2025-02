Hold your breath…

Through 25 years of teaching, NoTanx have put together a 30-minute freediving inspired breathwork session, and they will be running a series of these over the weekend of the GO Ronilački show u ožujku.

Marcus Greatwood and the team will introduce you to some fundamental concepts to improve your breathing, awareness and mental focus.

Simple changes, that you can implement into your daily routines, can have a dramatic effect on your personal wellbeing.

In this session, the team will concentrate on:

Utilising your diaphragm

Controlling your breath

Focusing your mind

Reducing O2 consumption

Reducing oxygen consumption will allow more tank time when scuba diving, and more bottom time when freediving, as well as benefiting health in your day-to-day life.

Registriranje online ovdje, or head straight over to stand 143 and sign up for remaining spaces.

GO Diving Show

GO Diving Show – jedini potrošač roniti i putovati show u Ujedinjenom Kraljevstvu – vraća se u NAEC Stoneleigh 1.-2. ožujka 2025., točno na vrijeme za početak nove sezone, i obećava vikend pun interaktivnog, obrazovnog, inspirativnog i zabavnog sadržaja.

Kao i glavna pozornica – ovoga puta na čelu s TV zvijezdom, autorom i avanturistom Steveom Backshallom, koji se vraća na GO Diving Show nakon nekoliko godina izbivanja, zajedno s NEEMO Aquanautom koji je trenirao NASA i voditeljem znanstvenog istraživanja u DEEP Dawn Kernagis, kolega TV voditelj, pisac i višegodišnji favorit Monty Halls, dr. Timmy Gambin, koji će raspravljati o bogatom pomorskom i ratno naslijeđe i dinamični dvojac istraživača Rannva Joermundssona i Marije Bollerup, koji će govoriti o svojoj nedavnoj ekspediciji Buteng u Indoneziji – opet postoje namjenske pozornice za britansko ronjenje, tehničko ronjenje, podvodna fotografija i inspirativne priče. Andy Torbet ponovno će biti MC na glavnoj pozornici, a također će održati prezentaciju o izazovima snimanja tehničkog ronjenja za TV emisije. Možete pronaći popis svih govornika, uključujući vremena ovdje.

Uz pozornice, tu je i niz interaktivnih elemenata – uvijek popularna špilja, divovski bazen za pokušaj ronjenja, ronjenje s olupinama u virtualnoj stvarnosti, radionice na dah i vježbe za postavljanje obloga, zona morske biologije i, novo za 2025., vaša prilika da se okušate u kartiranju olupina s Društvom nautičke arheologije i njihovim 'brodolomima' – sve raštrkani među sve većim nizom štandova turističkih zajednica, proizvođača, trening agencije, odmarališta, daske za vožnju, ronilački centri, prodavači i još mnogo toga.

Ove godine također vidimo NoTanx Zero2Hero natjecanje zauzimajući središnje mjesto. Ovo natjecanje, namijenjeno početnicima u ronjenju na dah, uključit će prvih 12 kandidata trening s Marcusom Greatwoodom i NoTanx timom u Londonu krajem veljače. Zatim će se pet odabranih finalista natjecati na GO Diving Showu tijekom vikenda u ožujku, uključujući statičke apneje u bazenu, kako bi se odredio ukupni pobjednik, koji će dobiti jednotjedno putovanje u Marsa Shagra Eco-Village, dvorište Oonasdiversa. Klik ovdje da se registrirate za svoju priliku za natjecanje.

Ulaznice u pretprodaji već dostupne!

Kupite svoju dnevnu kartu sada za £17.50 + naknada za rezervaciju i budite spremni za edukativno, uzbudljivo i inspirativno iskustvo! Ili s toliko govornika tijekom dva dana, plus svim interaktivnim zaslonima i izlagačima koje treba posjetiti, zašto ne biste napravili vikend i ugrabili dvodnevnu ulaznicu za £25 + naknada za rezervaciju? Dostupne su i grupne cijene ulaznica za 10+ osoba ako dolazite s članovima centra/kluba. Rezervirajte ulaznice na web stranici Go Diving Showa.

I kao i uvijek, u cijenu ulaznice uključeno je besplatno parkiranje. A mlađi od 16 godina idu besplatno, stoga povedite djecu na fantastičan obiteljski dan!