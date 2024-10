Inauguracijski GO Diving Show ANZ dobro je primljen u Sydneyu

Nakon godina ljudi koji su željeli godišnju, sveobuhvatnu ronilačku izložbu koja je namijenjena rekreativnim roniocima, roniocima na dah i tehničkim roniocima, GO Diving Show ANZ konačno je ispunio tu prazninu svojom inauguracijskom izložbom u Sydney Showgroundu u Australiji 28. i 29. rujna.

Sydney Showground je odabran zbog svoje lokacije, koja je okružena predgrađima, lako je doći do nje izravnim željezničkim vezama i autocestom iz središta Sydneya, ima dosta parkinga, plus puno drugih sadržaja (hoteli, restorani, itd.) .

Ova prva izložba uvelike je oponašala početnu izložbu u Ujedinjenom Kraljevstvu, sa sličnim posjećenošću – malo manje od 3,000 ljudi koje je posjetilo tijekom dva dana – i sličnim brojem izlagača. Očekujemo da ćemo vidjeti isti rast iz godine u godinu koji je sajam u Ujedinjenom Kraljevstvu uživao kako se događaj sve više uspostavlja i uključuje sve više proizvođača, agencija za obuku, trgovaca itd. – varijanta u Ujedinjenom Kraljevstvu, sada u svojoj petoj godini, narasla je na više od 10,000 kvadratnih metara i primio je više od 10,500 ljudi na svoj događaj 2024.

Kratki pregled inauguralnog GO Diving Showa ANZ

U zraku se osjećao opipljiv osjećaj uzbuđenja kako od strane izlagača tako i od posjetitelja, od kojih su mnogi u subotu ujutro stajali u redu vani nestrpljivo čekajući da se otvore vrata, a ova poletna, pozitivna atmosfera nastavila se tijekom vikenda.

GO Diving Show ANZ vratit će se, veći i bolji, na Sydney Showground dana 13-14 rujan 2025, pa zapišite datum u svoj dnevnik.

Posjetitelji u redu za ulazak u izložbenu dvoranu u subotu ujutro

Dakle, inaugualni GO Diving Show ANZ bio je nedvojbeno uspješan, ali nemojte nam samo vjerovati na riječ – u nastavku je detaljno izvješće PT Hirschfielda iz prve ruke o događaju:

PT Hirshfield: Australija je 28. i 29. rujna proslavila svoj inauguracijski novi godišnji ronilački show u Olimpijskom parku u Sydneyju – i bilo je briljantno! Ulaznice za ovu prvu godinu bile su besplatne, privlačeći registracije tisuća ronilaca i ljubitelja oceana svojim bogatim i raznolikim programom tijekom dvodnevnog događaja.

GO Diving Show (GODS) ANZ – koji su sponzorirali časopis Scuba Diver ANZ, Underwater Australasia, Vanuatu Tourism Office, Dive Photo Guide, PADI i UW Images – satelitska je izložba iznimno popularne, petogodišnje izložbe u UK. Oba događaja koordinira Rork Media, okosnica brenda časopisa Scuba Diver. Urednički direktor Rork Media Mark Evans objašnjava: „Pokušavamo zadržati istu vibru, pomalo kao što radimo s međunarodnim verzijama časopisa u Ujedinjenom Kraljevstvu, Sjevernoj Americi, Australiji/Novom Zelandu (i lansiranjem u Njemačkoj u siječnju 2025. ). Svi imaju istu robnu marku, ali časopis u svakoj zemlji prilagođen je tom kontinentu.

“Učinili smo isto s ronilačkom predstavom. Osnovni izgled i struktura emisije uglavnom su isti kao u Ujedinjenom Kraljevstvu – ono što kažu, 'ako nije pokvareno, nemoj to popravljati' – ali smo dodali neke lokalizirane elemente.

“Nije važno jeste li početnik, iskusan rekreativni ronilac, pravi tehničar, veteran ili podvodni fotograf, ovdje postoji nešto za vas u ugodnom okruženju.”

Mnogi štandovi bili su zauzeti posjetiteljima tijekom cijelog vikenda

Za razliku od mnogih drugih događaja koji se po prvi puta održavaju i koji mogu biti mučeni problemima, GODS ANZ je bio hrabar i uglađen od samog početka, odvijao se glatko i pružao obilje onoga što su njegovi posjetitelji htjeli. Posjetitelji su stajali u redu ispred dvorane prije otvaranja vrata, nestrpljivi da počne 'Australski ronilački događaj godine'. Od samog početka čulo se opipljivo zujanje.





Prezentacije na glavnoj pozornici svjetske klase

GODS je ponudio širok izbor lokalnih i međunarodnih govornika vrhunske kvalitete. Preko 40 predavanja bilo je dobro posjećeno na istovremeno programiranim Main Stageu, Photo, ANZ/Inspiration i Tech Stages.

Najteži dio vikenda bila je odluka pred kojom publikom biti, s toliko izvanrednih govornika koji su trčali u isto vrijeme. (Srećom, program je objavljen dosta unaprijed u časopisu Scuba Diver ANZ i na web stranici GO Diving Show, omogućujući sudionicima da unaprijed mapiraju svoje kretanje).

Panel rasprava na kojoj su sudjelovali svi govornici Main Stagea zaokružila je vikend u nedjelju poslijepodne. Slijeva: Steve Backshall, Pete Mesley, Jill Heinerth, Liz Parkinson i dr. Richard Harris

Britanski ratnik za divlje životinje, pisac, televizijski i dokumentarni voditelj Steve Backshall bio je glavna crta. Govornik svjetske klase sa stručno kuriranim i vrlo zanimljivim prezentacijama, Steve je oba dana podijelio spektakularne snimke. Njegovi su se govori usredotočili na ronjenje s morskim psima i 'učenje govora kita'.

Među ostalim govornicima na glavnoj pozornici bio je tajlandski speleološki spasilac dr. Richard Harris, koji je govorio o privlačnosti tehničkog ronjenja. Napomenuo je: “Smatram da se GO Diving prilično razlikuje od drugih ronilačkih emisija. Puno je više naglaska na rekreaciju, što mi se jako sviđa.

“Dobro je održati predavanja o vrhunskom tehničkom ronjenju onima koji su možda noviji ronioci. To im otvara oči prema ovom svijetu mogućnosti izvan plivanja oko grebena s jednim spremnikom ako žele učiniti nešto drugačije. Postoji nevjerojatno pleme stvarno zanimljivih ljudi u ronjenju s kojima sam proveo svoj život. Volim poticati druge da se uključe u to.”

Steve Backshall u punom jeku

Jutarnja projekcija snažnog dugometražnog dokumentarca Naysa Baghaija Diving Into the Darkness – praćena pitanjima i odgovorima s kanadskom pionirkom ronjenja u pećinama Jill Heinerth – bila je vrlo dobro primljena. Jill je posebno govorila o najdužoj podvodnoj špilji u Kanadi i otkriću Shackletonovog plovila Quest.

Razgovori Petea Mesleya, istraživača olupina Lust4Rust iz Novog Zelanda, pokrivali su udaljenu lokaciju i sigurnost na brodu, kao i osnovni projekt Truk Lagoon. Osvrćući se na BOGOVE, Pete je ponovio osjećaje mnogih prisutnih: „To je kao dašak svježeg zraka. Puno je živosti. Lijepo je biti u društvu pozitivnih ljudi koji isto razmišljaju.”

Legenda ronjenja na dah i kaskaderica iz LA-a Liz Parkinson izravno je radila s Jamesom Cameronom, Hughom Jackmanom, Sigourney Weaver i bezbrojnim drugim vrhunskim glumcima i redateljima. Ispričala je o podučavanju holivudskih i televizijskih talenata ronjenju na dah ili ronjenju, kao i o obavljanju sigurnosnih uloga u filmskoj i televizijskoj industriji (njezine podvodne snimke kaskaderskih poduhvata bile su nevjerojatne!).

Gledajući ovih pet voditelja svjetske klase u interakciji tijekom očaravajućeg i zabavnog finalnog panela na glavnoj pozornici koji je moderirao MC Anthony Gordon, pojačao je vrhunski kalibar programa GODS.

Bilo je nekoliko prilika da se upustimo u ronjenje u virtualnu stvarnost



Šminka razgovora

Govornici su bili podjednako izvanredni na tri manje pozornice. ANZ/Inspiration Stage prikazao je razgovore o lokalnim i međunarodnim ronilačkim odredištima, zdravlju ronjenja, pronalasku olupine broda Endeavour i uključivanju sljedeće generacije ronilaca. Dvadesetjednogodišnja direktorica PADI tečaja Holly Wakely (s više od 2,000 zabilježenih urona!) utjelovila je duh ove faze.

Tech Stage je sadržavao prezentacije o arheologiji, ronjenju u špiljama i olupinama te zdravlju i sigurnosti ronilaca. Među popularnim voditeljima bili su Ljudski faktori Mike Mason, redatelj filma Avatar John Garvin i uvijek zabavni David Strike.

David Strike na tehnološkoj pozornici

Photo Stage se mogao pohvaliti nizom inspirativnih prezentacija popularnih domaćih i međunarodnih fotografa Dona Silcocka, Talie Greis, Nigela Marsha i drugih. Predavanje Amerikanca Mikea Barticka o ronjenju u crnim vodama bilo je ispunjeno spektakularnim slikama, naglašavajući kako ovaj žanr često donosi znanstvena otkrića.

Mike je razmišljao: “Bilo je dobre energije u emisiji. Ronilačka zajednica u Australiji je zaista jaka. Održati ovakav događaj ovdje važno je za zajednicu i industriju.”



Trgovačka dvorana zuji

Kao i kod većine sajmova, najveća gužva vladala je u rasprodanoj Trgovačkoj dvorani, gdje je više od 100 štandova predstavljalo svijet ronjenja.

Bili su zastupljeni lokalni i međunarodni ronilački operateri, turističke zajednice, agencije za obuku, trgovci na malo, proizvođači, konzervatorske i neprofitne organizacije. Ronilačka odmarališta i daske za vožnju koja su željela biti izloženi australskom tržištu bila su posebno bogata, uz obilje opreme za podvodno fotografiranje.

Kevin Purdy iz All Star Liveaboardsa razgovara s potencijalnim klijentima

Voditeljica štanda i voditeljica Deborah Dickson-Smith iz Diveplanita izjavila je: “GO Diving Show nadmašio je sva očekivanja. Imali smo velike gužve ovdje i bili smo jako zauzeti ljudima koji su htjeli saznati kamo dalje putovati.”

Steve Martin iz Digital Divera se složio: “Bilo je jako puno. Nakon što su se vrata otvorila, nismo dobili pauzu do 3:30.”

Jedan od najpopularnijih štandova tijekom vikenda bio je VIZ štand, Facebook grupa sa sjedištem u Sydneyu s 15 tisuća članova koji žele biti u tijeku s lokalnim uvjetima ronjenja. Osnivač Marco Bordieri objašnjava: “Ronilački show bio je nevjerojatna kao prilika za susret za Vizzers. Toliko je stvari na tribinama. Lako možete provesti samo pola dana gledajući ih sve.”

Bilo je dosta izložene opreme za provjeriti i kupiti





Foto natječaj

Pobjednici Underwater Awards Australasia 2024. – koji dijele nagradni fond od 55 dolara u osam kategorija (Sydney, australske i međunarodne vode, pametni telefon, portfelj, Environmental Take 3 i Reels) – objavljeni su na Photo Stageu u subotu poslijepodne.

Best in Show dodijeljen je Gabrielu Guzmanu za njegovu sliku ribe lava naspram sunca. Ova je slika odabrana iz Gabrielova pobjedničkog portfelja predmeta sa sličnom temom, uz nekoliko drugih plasmana i pohvala. Bio je to zvjezdani rezultat za Guzmana, posebno jer je ovo bilo prvo foto natjecanje na koje se prijavio.

Izložba pobjednika Underwater Awards Australasia bila je vrlo posjećena cijeli vikend

Koordinator natjecanja Brett Lobwein iskusio je GODS iz gotovo svakog kuta, uključujući operatera štanda, voditelja i člana publike na nizu prezentacija: “Zajednica je izašla i stvarno ga podržala. Prvog dana okolo je bilo ogromno ljudi. Imao sam ukupno oko četiri minute da nije bilo nikoga na našim tribinama. To je tako dobro za industriju, s fantastičnim sponzorima i lokalnom ronilačkom zajednicom. Ljudi su doletjeli kako bi prisustvovali s međudržavnih.”



Okupljanje ronilačke zajednice

Sudionica QLD-a Sally Gregory je podijelila: “Ova ronilačka emisija bila je sjajna. Sustigao sam toliko ljudi koje nisam vidio godinama; ljudi koje sam poznavao kad smo svi počeli u ronilačkoj industriji u našim 20-ima. Dolazi i puno novih ljudi i toliko novih i zanimljivih dijelova opreme koje nismo mogli ni zamisliti kad smo počinjali.”

Sudionik dr. Bill Gladstone ponovio je komentare mnogih drugih sudionika: "Uzbudljivo je biti u blizini toliko sjajnih ronilačkih ljudi koji isto misle."

Demo tenk je bio središnja točka oba dana





Obiteljski događaj

Većina ronilačkih sajmova teško je biti doista prilagođena obiteljima, ali GO Diving nastojao je ispuniti zahtjeve. Ponuda besplatnih ulaznica uklonila je jednu prepreku za prisustvovanje. U Trgovačkoj dvorani Spot A Shark nudio je zabavne i edukativne aktivnosti prilagođene djeci. VR iskustvo ronjenja švedske olupine Marsa – koja se nalazi na dubini od 75 m – pružilo je impresivno iskustvo bez potrebe za mokrenjem.

Nostalgija se susrela s obrazovanjem kao Morski pas u autobusu Vodeni muzej (autobus Leyland iz 1957. koji prikazuje zbirku baštine, uključujući očuvanu petometarsku veliku bijelu psinu, fosile i još mnogo toga) s ciljem obrazovanja o vrstama s fokusom na očuvanje. Ovo je bila jedina atrakcija za koju su se posebno kupovale ulaznice na ronilačkom showu, s ulazninom od 5 USD.

Muzej Shark in a Bus bio je pun cijeli vikend

Djeca i odrasli podjednako su uživali gledajući dugački, uski demo spremnik s demonstracijama ronilaca na dah, sirena, bočnih ronilaca i podvodnih dronova.

Kako se emisija bližila kraju u nedjelju popodne, urednik časopisa Scuba Diver ANZ i koordinator događanja Adrian Stacey rekao je: “Bilo je fantastično. Povratne informacije izlagača, posjetitelja i govornika bile su jako pozitivne. Bilo je lijepo vidjeti puno obitelji ovdje tijekom vikenda, pa se nadamo i sljedećoj generaciji ronilaca. Svi su uživali okupiti se pod istim krovom. Premašilo je naša očekivanja.”



Zatvaranje misli

Dugo je trebalo održati godišnji ronilački show za Australiju. Uzbudljivo je vidjeti kako se GO Diving Show pojavljuje kako bi ispunio prazninu i organizirao tako snažan inauguracijski događaj, koji je namijenjen najširoj mogućoj ronilačkoj publici. Ovaj događaj će sigurno rasti i napredovati kako se bude uspostavljao u nadolazećim godinama.

Mark Evans iz Rork Media ima posljednju riječ svima koji su odlučili ići roniti, a ne prisustvovati GO Diving Showu: „Znam da je stvarno ronjenje ovdje sjajno, ali možete ići roniti većinu vikenda – svi ovi govornici, izlagači i atrakcije su ovdje samo ovaj jedan vikend. Nakon ove inauguracijske izložbe, već su nam se javile mnoge ronilačke tvrtke i rekle 'Trebali smo biti ovdje, doći ćemo sljedeće godine', pa to svakako zapišite u svoj dnevnik za sljedeću godinu, obećava da će biti ep."

Posjetite web stranicu za više informacija o događaju sljedeće godine (13.-14. rujna 2025. na Sydney Showgroundu) kako su stvari planirane u.

Fotografirali PT Hirschfield, Mark Evans i Robert Smith, RJS Foto (rjsfoto.com.au)