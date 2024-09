Join us for an exclusive screening of Diving Into The Darkness

We are delighted that the inaugural GO Diving Show ANZ (28-29 September at Sydney Showground) will be kickstarted in fine fashion – with an exclusive screening on the Main Stage of the phenomenal award-winning documentary Diving Into The Darkness.

Join us at 9.45am at the Main Stage on the Saturday morning and prepare for one of the most outstanding documentaries I have watched in recent years (read my full review below). Even better, immediately after the showing, Jill Heinerth herself will be gracing the Main Stage to give an amazing presentation. Director Nays Baghai will also be at the show, taking to the ANZ / Inspiration Stage on the Saturday afternoon.

Ronjenje u tamu

Review: Diving Into The Darkness

Mark Evans: Kad sam prvi put čuo za Ronjenje u tamu, jako sam se veselio što ću ga osobno vidjeti, pogotovo jer se usredotočuje na moju prijateljicu i legendu ronjenja Jill Heinerth. Njezina je priča odavno zaslužila predstavljanje, a sada sam je imao priliku vidjeti iz prve ruke, mogu potvrditi da je redatelj Nays Baghai nadmašio samog sebe finalnim dokumentarcem – doista zaslužuje sva priznanja koja je već dobio u kratkom vremenu koliko je u izdanju.

Film je već osvojio nagradu za najbolji dugometražni dokumentarni film na ovogodišnjem Međunarodnom filmskom festivalu u Santa Barbari, te nagradu za izvanrednu izvrsnost na manifestaciji Dokumentarci bez granica.

Jedan od najvećih svjetskih živućih ronilaca u špilje, kanadski istraživač Heinerth bio je uključen u neke od najzahtjevnijih i najslavnijih ekspedicija, od istraživanja najdužih špilja na svijetu u Meksiku do otkrivanja divovskih špilja santi leda na Antarktici.

Still from Diving Into The Darkness

Suprotstavljen nekim od ovih epskih ronjenja, koji su prikazani isječcima i arhivskim fotografijama, 96-minutni dokumentarac uključuje intimne intervjue i animirane uspomene na Heinerthine mlade godine, pomažući objasniti njezinu motivaciju za sudjelovanje u takvim ekstremnim izazovima.

Više od 100 njezinih prijatelja umrlo je u dubinama, ali ona tvrdi da je svaka avantura dovodi korak bliže tome da postane žena koju je poželjela da je upoznala kao dijete.

Oduvijek sam vjerovao da postoje dvije vrste ronilaca – oni koji vole ronjenje u špiljama i oni koji ne vole – a ja čvrsto spadam u drugu kategoriju. Oduvijek je postojalo nešto u špiljama što mi je davalo želju, a Diving Into The Darkness nije učinio ništa što bi promijenilo moje mišljenje!

Still from Diving Into The Darkness

Gledajući nevjerojatnu snimku Jill kako bez napora klizi kroz špiljske sustave ukrašene stalaktitima, stalagmitima i drugim topografskim neobičnostima, uz spektakularno jasnu vidljivost, moram reći da sam počeo padati u iskušenje samo u najmanjoj mjeri.

Ali zatim drugi segmenti – posebno mučan trenutak izgubljen u špilji koji su iznimno dobro snimili Nays i ekipa (dobro znate da je to rekreacija dotičnog incidenta, ali tako je dobro snimljen da vam srce ubrzano lupa dok se budete uhvatili u situaciju) – obuzdajte moje trenutno ludilo i vraćam se u kategoriju ronioca 'Držat ću se olupina, zidova i grebena'!

Jill Heinerth je zadivljujuća govornica ako imate dovoljno sreće da je uhvatite na pozornici, a njezina karizma i osobnost izbijaju iz filma kao da sjedi točno ispred vas. To je nadopunjeno vještinom snimanja Naysa Baghaija, koji itekako zna kako kamerom uhvatiti epske scene. Ovo je daleko jedan od najboljih dokumentaraca koji se fokusiraju na ronjenje koje sam gledao u mnogo godina.

Join us for an exclusive screening of Diving Into The Darkness 5

GO Diving Show ANZ

Ovaj godišnji događaj, koji se održava ove godine na 28-29 rujna na Sydney Showground u Olimpijskom parku, ima za cilj pokazati najbolje od našeg podvodnog svijeta svima, od početnika koji razmišljaju o ronjenju ili su završili početni tečaj, do naprednih ronilaca, sve do tehničkih ronilaca i veterana CCR ronioci.

Postoji niz pozornica – glavna pozornica, foto Stage, pozornica Australije/Novog Zelanda, pozornica Inspiration i Tech Stage – koja će ugostiti desetke govornika iz cijelog svijeta, kao i mnoštvo interaktivnih značajki za mlade i stare, od VR ronilačkih iskustava, demonstracijski bazen i još mnogo toga.

Oko pozornica i značajki nalazit će se širok raspon izlagača, od turističkih zajednica i turoperatora do odmarališta, daska za vožnju, trening agencije, trgovci na malo, proizvođači i organizacije za očuvanje.

2024 GO Diving Show UK, sada u svojoj petoj godini, privukao je više od 10,000 posjetitelja tijekom vikenda i prostirao se na površini od 10,000 četvornih metara izložbenog prostora, a varijanta Australije i Novog Zelanda teži dostizanju ove razine u narednim godinama.

Ulaz na inauguralni GO Diving Show ANZ je potpuno besplatan – prijavite se ovdje da nabavite svoje ulaznice za ono što je nesumnjivo ronilački događaj 2024. u Australiji. Ima dosta parkinga na licu mjesta, a do mjesta događaja je lako doći uz mnoštvo mogućnosti prijevoza, stoga odmah zabilježite datume u svoj dnevnik i pripremite se za epski vikend koji slavi sve oblike ronjenja.