Lady Musgrave Experience osnažuje goste prilikama za očuvanje grebena.

Najnoviji dodatak Lady Musgrave Experiencea, Reef Sanctuary Pontoon, najsuvremenija je edukativna platforma smještena u netaknutim vodama lagune otoka Lady Musgrave.

Pokrenuta 2024. godine

Pokrenut 2024. godine, ovaj pionirski pothvat nudi gostima impresivnu priliku za uključivanje u očuvanje mora i građansku znanost, redefinirajući način na koji doživljavaju i štite Veliki koraljni greben.

Reef Sanctuary nadopunjuje vodeći Lady Musgrave HQ Pontoon (LMHQ) pružajući namjensku plutajuću učionicu na grebenu, savršenu za velike grupe i ekološki osviještene putnike.

Poput LMHQ-a, može se pohvaliti podvodnim opservatorijem i u potpunosti je na vjetar i solarni pogon, radi s nultom emisijom ugljika i odražava predanost Lady Musgrave Experiencea zaštiti okoliša.

Iznad tradicionalnog turizma

Osim tradicionalnog turizma, Reef Sanctuary služi kao središte za obrazovanje i istraživanje mora gdje gosti mogu sudjelovati u praktičnim aktivnostima očuvanja, doprinoseći praćenju grebena i prikupljanju podataka.

Te aktivnosti uključuju popularni program Morski biolog na jedan dan gdje morski biolozi vode goste kako bi bilježili podatke za program građanske znanosti, Oko na grebenu, koji koristi Uprava morskog parka Velikog koraljnog grebena.

Ovaj interaktivni pristup potiče dublju povezanost s grebenom i osnažuje pojedince da postanu aktivni sudionici u njegovoj zaštiti i očuvanju.

Transformaciju Reef Sanctuaryja iz napuštene građevine u vrhunsku obrazovnu platformu predvodio je Brett Lakey, direktor Lady Musgrave Experiencea.

Brettova posvećenost očuvanju mora i održivom turizmu bila je ključna u revitalizaciji pontona i stvaranju prostora u kojem obrazovanje i uživanje mogu koegzistirati.

„Utočište za greben pruža nam više prilika da prenesemo svoje znanje i ljubav prema Velikom koraljnom grebenu i otoku Lady Musgrave“, rekao je Brett.

„Utvrdili smo da naši gosti ne žele samo doživjeti greben, već i naučiti i razumjeti ekosustav te doprinijeti njegovoj zaštiti.“

„Jako smo ponosni što sada možemo ponuditi posebno iskustvo u kojem gosti mogu učiti od naših glavnih vodiča za grebene i aktivno sudjelovati u naporima za očuvanje.“

Autohtoni rendžeri

Lady Musgrave Experience blisko surađuje s autohtonim čuvarima prirode kako bi potaknuo sveobuhvatniji pristup očuvanju, uz učenje iz tradicionalnog znanja.

Smješten u južnom dijelu Velikog koraljnog grebena, otok Lady Musgrave je koraljni otok u obliku srca i najjužniji otok Bunker grupe, nudeći mirnu alternativu drugim destinacijama na grebenu.

Otok je dom ptica selica i morskih kornjača koje se tu gnijezde, a okružen je netaknutom lagunom koja vrvi tropskim ribama, mantama i šarenim koraljima.

Lady Musgrave Experience pruža gostima savršenu platformu za uživanje u izravnom pristupu Velikom koraljnom grebenu, uz mogućnosti ronjenja s maskom i disalicom, ronjenja, obilazaka otoka i vođenih edukativnih programa.

O iskustvu Lady Musgrave

Lady Musgrave Experience je obiteljski posao koji posluje iz Bundaberga u Queenslandu. Gosti uživaju u prijevozu do otoka Lady Musgrave luksuznim katamaranom od 35 metara uz jutarnji čaj i prezentaciju o grebenu koju vode morski biolozi.

Po dolasku u lagunu otoka Lady Musgrave, gosti se prevoze do luksuznog pontona Lady Musgrave HQ, s obiteljskim sadržajima, uključujući tuševe s toplom vodom, prije nego što uživaju u ronjenju s maskom ili disalicom u laguni, stručno vođenom obilasku otoka Lady Musgrave, obilasku brodom sa staklenim dnom i ručku na bazi švedskog stola. Popodnevni čaj poslužuje se na povratku u Bundaberg, ili za one koji imaju sreće da ostanu preko noći, gosti se odvode do svojih glamping šatora za spavanje na grebenu.

Tijekom zimskih mjeseci Lady Musgrave Experience je također organizirao poludnevne ture promatranja kitova iz Bundaberga, pružajući gostima priliku da s luksuznog katamarana s promatračkim platformama od 360 stupnjeva svjedoče o grbavim kitovima kako izlaze iz rijeke i igraju se duž grbave autoceste.