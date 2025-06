Saznajte više o Velikom južnom grebenu Australije s dr. Elodie Camprasse

Dr. Elodie Camprasse je morska ekologinja sa strašću za ronjenjem. podvodna fotografija i znanstvenu komunikaciju, a govorit će o bioraznolikosti Velikog južnog grebena na pozornici ANZ / Inspiration Stage na GO Ronilački show u rujnu.

Elodieina ljubav prema oceanu i želja za zaštitom morskog života potječe iz učenja ronjenja kao tinejdžerica. Nakon što je doktorirala iz ekologije morskih ptica na Sveučilištu Deakin, vodila je inicijative za povezivanje ljudi s lokalnim okolišem i povećanje odgovornosti za morski svijet.

Kao dio svog istraživanja, vodila je i provedbu programa građanske znanosti usmjerenog na prikupljanje podataka o tajanstvenim divovskim rakovima paucima i njihovim godišnjim okupljanjima na Velikom južnom grebenu.

Elodie također radi kao konzultantica za okoliš i dio je prestižnog programa Homeward Bound, čiji je cilj osnažiti žene u STEM-u s većim vještinama i vidljivošću kako bi bolje zaštitile planet.

Elodie je rekla: „Oko 70% Australaca živi unutar 50 km od Velikog južnog grebena. Pa ipak, vrlo malo nas zna za njegovu prisutnost, a kamoli za njegovu važnost i jedinstveni morski život. Ovaj dio svijeta (južna obala Australije) domaćin je većini vrsta koje se ne nalaze nigdje drugdje u svijetu, te vrstama koje pokazuju spektakularna ponašanja, poput parenja sipa u Južnoj Australiji ili okupljanja rakova pauka u raznim dijelovima Victorije, Tasmanije i Južne Australije. Pa ipak, ovaj morski život ostaje nedovoljno proučen!“

„Zaronite sa mnom i saznajte više o nevjerojatnim stvorenjima Velikog južnog grebena i prilagodbama koje ih čine neobičnima i jedinstvenima. Bit ćete inspirirani da poduzmete akciju i pomognete u boljem razumijevanju ovih vrsta, što pomaže u njihovoj boljoj zaštiti.“

GO Diving Show ANZ

Ovaj godišnji događaj, koji se održava ove godine na 6-7 rujna na Sydney Showground u Olimpijskom parku, ima za cilj pokazati najbolje od našeg podvodnog svijeta svima, od početnika koji razmišljaju o ronjenju ili su završili početni tečaj, do naprednih ronilaca, sve do tehničkih ronilaca i veterana CCR ronioci.

Postoji niz pozornica – glavna pozornica, foto Stage, Stage Australia/Novi Zeland, Stage Inspiration i Tech Stage – koji će ugostiti desetke govornika iz cijelog svijeta, kao i mnoštvo interaktivnih sadržaja za mlade i stare, od VR ronilačkih iskustava, demonstracijskog bazena, bazena za probno ronjenje i još mnogo toga.

Oko pozornica i značajki nalazit će se širok raspon izlagača, od turističkih zajednica i turoperatora do odmarališta, daska za vožnju, trening agencije, trgovci na malo, proizvođači i organizacije za očuvanje.

Nabavite karte odmah!

Ulaznice za GO Diving Show ANZ su u prodaji, a možete iskoristiti Ponuda za ranoranioce 2 za 1 do 9. rujna – vi i vaš prijatelj/prijatelj/partner/supružnik možete posjetiti samo $12, a djeca do 16 godina ulaze besplatno, što ga čini savršenim obiteljskim izletom. U sklopu objekta ima dovoljno parkirnih mjesta, a do mjesta održavanja lako je doći uz mnoštvo mogućnosti prijevoza, stoga odmah zabilježite datume u svoj planer i pripremite se za epski vikend slaveći sve oblike ronjenja.