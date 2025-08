Mark Powell se fokusira na izazove s kojima se suočava obuka ronjenja

Trener tehničkih instruktora i evaluator Mark Powell bit će na ANZ / Inspiration Stageu na GO Ronilački show u Sydneyu u rujnu, raspravljajući o tome kako trening ne funkcionira – i što možemo učiniti da to popravimo.

Mark je imao svoje prvo iskustvo ronjenja s deset godina kada je napravio probni zaron u lokalnom bazenu. Od tada je bio oduševljen. Naučio je roniti 1987. i od tada roni. Ronio je u Crvenom moru, Kostariki, Šri Lanki, Kaliforniji, Meksičkom zaljevu, Bliskom istoku, laguni Truk, atolu Bikini, Karibi i Mediterana. Međutim, najviše se osjeća kao kod kuće u vodama oko Ujedinjenog Kraljevstva, gdje postoje neka od najboljih mjesta za ronjenje na olupinama na svijetu.

Mark je postao instruktor 1994. godine i od tada aktivno podučava. Godine 2002. Mark je osnovao Dive-Tech, namjenski centar za tehničko ronjenje, s namjerom pružanja najkvalitetnije obuke tehničkog ronjenja.

Mark je TDI/SDI ocjenjivač instruktora trenera, direktor globalnog razvoja i član TDI/SDI-jevog globalnog savjetodavnog panela za obuku. Također predstavlja TDI/SDI u brojnim međunarodnim grupama za standardizaciju kao što su BSI, ISO i RSTC. Redovito surađuje s brojnim ronilačkim časopisima i redoviti je govornik na ronilačkim konferencijama diljem svijeta.

Godine 2008. Mark je objavio knjigu "Deco for Divers", široko hvaljeni pregled teorije i fiziologije dekompresije. Knjiga je brzo postala standardni tekst na tu temu i preporučuju je brojne agencije za tehničko ronjenje.

Godine 2019. Mark je nastavio s novom knjigom, Tehničko ronjenje – Uvod.

Sajam ronjenja GO održava se na sajmištu u Sydneyu od 6. do 7. rujna.

GO Diving Show ANZ

Ovaj godišnji događaj, koji se održava ove godine na 6-7 rujna na Sydney Showground u Olimpijskom parku, ima za cilj pokazati najbolje od našeg podvodnog svijeta svima, od početnika koji razmišljaju o ronjenju ili su završili početni tečaj, do naprednih ronilaca, sve do tehničkih ronilaca i veterana CCR ronioci.

Postoji niz pozornica – glavna pozornica, foto Stage, Stage Australia/Novi Zeland, Stage Inspiration i Tech Stage – koji će ugostiti desetke govornika iz cijelog svijeta, kao i mnoštvo interaktivnih sadržaja za mlade i stare, od VR ronilačkih iskustava, demonstracijskog bazena, bazena za probno ronjenje i još mnogo toga.

Oko pozornica i značajki nalazit će se širok raspon izlagača, od turističkih zajednica i turoperatora do odmarališta, daska za vožnju, trening agencije, trgovci na malo, proizvođači i organizacije za očuvanje.

Nabavite karte odmah!

Ulaznice za GO Diving Show ANZ su u prodaji, a možete iskoristiti Ponuda za ranoranioce 2 za 1 do 9. rujna – vi i vaš prijatelj/prijatelj/partner/supružnik možete posjetiti samo $12, a djeca do 16 godina ulaze besplatno, što ga čini savršenim obiteljskim izletom. U sklopu objekta ima dovoljno parkirnih mjesta, a do mjesta održavanja lako je doći uz mnoštvo mogućnosti prijevoza, stoga odmah zabilježite datume u svoj planer i pripremite se za epski vikend slaveći sve oblike ronjenja.