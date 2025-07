Mark Tozer raspravlja o 'izgubljenim brodovima' u luci Darwin

Tehnički ronilac i konzervator Mark Tozer govorit će o 'izgubljenim brodovima' luke Darwin kada bude na Tech Stageu na GO Diving Show ANZ u Sydneyu u rujnu.

Bez obzira na vrijeme, Mark šeta obalama Južne Australije – njegova cjeloživotna ljubav prema oceanu seže duboko. Odrastajući u Birkenheadu u Južnoj Australiji, Mark je kao dijete provodio vikende roneći u Semaphoreu, što je probudilo strast koja je od tada dovela do više od 8,000 zarona diljem svijeta.

Kao iskusni ronilac od 1988. godine, Mark istražuje duboke olupine i misteriozna nalazišta koristeći napredne rebreathere, mješavinu plinova i neustrašivu znatiželju. Od olupina iz Drugog svjetskog rata u luci Darwin do legendarnih dubina lagune Truk, vanuatuskog SS President Coolidgea i Palaua, on dokumentira podvodnu povijest s preciznošću i pažnjom.

Markova posvećenost ne staje samo na ronjenju. On je poslovni partner Rodney Fox Shark Expeditions s Andrewom Foxom, pružajući roniocima priliku da sigurno susretnu velike bijele morske pse, a istovremeno podržavajući vitalna istraživanja. Njegov rad na očuvanju prirode uključuje osnivanje Dive for Cancer 2013. – prikupljanje sredstava za Vijeće za rak – i pokretanje Muzeja i istraživačkog centra Rodney Fox & Mark Tozer, impresivnog muzeja posvećenog morskom životu, ronilačkoj baštini i edukaciji o oceanima.

Godine 2022., Mark se pridružio udruzi Sharks and Rays Australia (SARA) kao direktor, zalažući se za zaštitu najneshvaćenijih morskih vrsta u Australiji.

Bilo da vodi napore za očuvanje prirode, roni s legendama poput dr. Sylvije Earle ili inspirira sljedeću generaciju čuvara oceana, Mark Tozer nastavlja pretvarati strast u djela – i pod vodom i na kopnu.

GO Diving Show ANZ

Ovaj godišnji događaj, koji se održava ove godine na 6-7 rujna na Sydney Showground u Olimpijskom parku, ima za cilj pokazati najbolje od našeg podvodnog svijeta svima, od početnika koji razmišljaju o ronjenju ili su završili početni tečaj, do naprednih ronilaca, sve do tehničkih ronilaca i veterana CCR ronioci.

Postoji niz pozornica – glavna pozornica, foto Stage, Stage Australia/Novi Zeland, Stage Inspiration i Tech Stage – koji će ugostiti desetke govornika iz cijelog svijeta, kao i mnoštvo interaktivnih sadržaja za mlade i stare, od VR ronilačkih iskustava, demonstracijskog bazena, bazena za probno ronjenje i još mnogo toga.

Oko pozornica i značajki nalazit će se širok raspon izlagača, od turističkih zajednica i turoperatora do odmarališta, daska za vožnju, trening agencije, trgovci na malo, proizvođači i organizacije za očuvanje.

Nabavite karte odmah!

Ulaznice za GO Diving Show ANZ su u prodaji, a možete iskoristiti Ponuda za ranoranioce 2 za 1 do 9. rujna – vi i vaš prijatelj/prijatelj/partner/supružnik možete posjetiti samo $12, a djeca do 16 godina ulaze besplatno, što ga čini savršenim obiteljskim izletom. U sklopu objekta ima dovoljno parkirnih mjesta, a do mjesta održavanja lako je doći uz mnoštvo mogućnosti prijevoza, stoga odmah zabilježite datume u svoj planer i pripremite se za epski vikend slaveći sve oblike ronjenja.