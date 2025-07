Michael Aw stavlja fokus na očuvanje prirode

Michael Aw je poznata osoba u podvodna fotografija, istraživanje i očuvanje oceana, a on će se baviti i foto Pozornica u GO Diving Show ANZ u Sydneyu u rujnu.

Michael vodi napore za podizanje svijesti o morskim problemima i promicanje inicijativa za očuvanje, a uz to je i izvršni direktor Deep Hope Inc., organizacije koju je suosnovao s dr. Sylvijom Earle za razvoj podmornica za istraživanje dubokog mora.

Priznat za izvanredan doprinos umjetnosti, Michael je nagrađen prestižnom nagradom NOGI i primljen u članstvo Američke akademije podvodnih umjetnosti i znanosti.

Također je član Kluba istraživača, što svjedoči o njegovoj stručnosti i vodstvu u tom području. Sa strašću za istraživanjem, Michael je vodio četiri velike ekspedicije u antarktička i arktička područja, doprinoseći vrijednim uvidima u ta udaljena i netaknuta okruženja.

Kao plodan autor, Michael je napisao 40 knjiga o raznim aspektima oceana, dijeleći svoje znanje i iskustva s globalnom publikom. Njegov rad je stekao široko priznanje, osvojivši preko 68 međunarodnih fotografskih nagrada i priznanje kao jednog od najutjecajnijih svjetskih fotografa prirode od strane Outdoor Photographer.

Michael je osnivač Asian Geographic i OceanNEnvironment Ltd, nevladine organizacije registrirane pri Environment Australia. Putem ovih platformi nastavlja se zalagati za očuvanje mora i inspirirati druge da se pridruže naporima za zaštitu naših oceana za buduće generacije.

Također je producent i redatelj nekoliko filmova i glazbenih videos; 24 sata ispod duginog mora – Maldivi su bili njegov prvi dokumentarac o njegovim 24-satnim zaronima na potopljenom grebenu, koji je producirao National Geographic Channel 2001. godine. Njegov najnoviji je 2099 Power in Us, film o klimatskim akcijama za promicanje globalne neto nule do 2035. godine.

GO Diving Show ANZ

Ovaj godišnji događaj, koji se održava ove godine na 6-7 rujna na Sydney Showground u Olimpijskom parku, ima za cilj pokazati najbolje od našeg podvodnog svijeta svima, od početnika koji razmišljaju o ronjenju ili su završili početni tečaj, do naprednih ronilaca, sve do tehničkih ronilaca i veterana CCR ronioci.

Postoji niz pozornica – glavna pozornica, foto Stage, Stage Australia/Novi Zeland, Stage Inspiration i Tech Stage – koji će ugostiti desetke govornika iz cijelog svijeta, kao i mnoštvo interaktivnih sadržaja za mlade i stare, od VR ronilačkih iskustava, demonstracijskog bazena, bazena za probno ronjenje i još mnogo toga.

Oko pozornica i značajki nalazit će se širok raspon izlagača, od turističkih zajednica i turoperatora do odmarališta, daska za vožnju, trening agencije, trgovci na malo, proizvođači i organizacije za očuvanje.

