Misija Plavi planet: Astronaut na ronjenju

Možda se povukla iz svog prijašnjeg života u orbiti, ali svemirska žena i ronilac NICOLE STOTT još uvijek je na misiji – osvijestiti nas o vitalnim vezama između kozmosa i našeg vodenog svijeta. Ona razgovara sa Steveom Weinmanom

Gosti COMO Cocoa Islanda na Maldivima nedavno su bili zadovoljni što im se na ronjenjima pridružio nitko drugi nego veteran astronaut – netko tko je u svoje vrijeme iskusio sve, od drift ronjenja preko sat ronjenja do svemirskih šetnji.

Čak i kroz sva ova desetljeća u svemirskom dobu, u vrijeme kada imućni građani obavljaju vlastita kratkotrajna putovanja izvan nulte gravitacije, profesionalni svemirci i svemirice i dalje su rijetka vrsta.

Sa svoje strane, Nicole Stott je uživala u ronjenju na grebenu Indijskog oceana i novoj prilici da razgovara o svojoj omiljenoj temi: višestrukim vezama između oceana i svemira.

COMO Cocoa Island, lokacija za novi kamp za astronaute na otoku (COMO Cocoa Island)

Odmaralište Atol Južni Male, sa svoje 33 nadvodne vile, bilo je domaćin nečemu što je nazvano "Otočni astronautski kamp", a Nicolein boravak bio je rezultat partnerstva između COMO-a i blizanačkih inicijativa bliskih njezinom srcu, Space For A Better World i zaklade Space For Art.

U pratnji instruktora iz ronilačkog centra PADI Cocoa Island, Nicole i gosti istraživali su mjesta kao što su Shambhala Reef, u blizini odmarališta, i Bay Reef, smješten u 12 m dubokoj laguni i s bogatim nizom okvira za razmnožavanje koralja.

Roniocima je bio naklonjen lokalni morski život: pojavljivali su se crni grebenski morski psi, Napoleonov morski pas, kljun i zelena kornjača, zajedno s pratećom postavom murine, orijentalne slatkousnice, divovskih školjki, žarnjaka, škampi čistača, riba praporca, lavica i riba leptir.

Nicole Stott istražuje greben (COMO Cocoa Island)

Uočavanje kornjače (COMO Cocoa Island)

Nakon zarona, gosti su mogli večerati s Nicole pod zvijezdama i nastaviti raspravu u noć.

“Imali smo sreću organizirati ove otočke astronautske kampove u nekoliko KAKOprekrasnih lokacija diljem svijeta,” kaže Nicole. “Jedna od stvari koje volimo u ovom radu s COMO-om je to što oni razumiju vezu između mora i svemira – da živimo na oceanskom planetu.

“Oni cijene da djeca koja posjećuju njihove lokacije zaslužuju značajno iskustvo i pozivaju djecu iz lokalnih zajednica da sudjeluju. Ovo nam je jako važno – i, ako ne mogu dovesti lokalnu djecu u odmaralište, prioritet im je da nas dovedu do lokalnih škola i zajednica.

"Također smo jako zahvalni što nam ove lokacije omogućuju da uđemo u vodu i ronimo i da možemo uključiti aktivnosti očuvanja poput obnove koralja, sadnje mangrova i čišćenja plaža."

Usamljeni morski pas (COMO Cocoa Island)

Kasni na ronjenje

Nicole Stott discovered scuba a little late in life, she says. “I was in my 30s and a group of friends I worked with at the Kennedy Space Centre all went to PADI classes together. Then we all did our first Open Water check-out dive together on Delray Beach.

“Cijelo vrijeme sam komentirao kako nisam mogao vjerovati da sam toliko čekao da počnem roniti!”

That was half a lifetime ago. New York-born Nicole, now 61, might have been working for NASA but it would take some time before she was selected to be an astronaut. “I think I always appreciated the connection between what we experience in the ocean and what we experience from space,” she says. “Turns out to be more connected than I expected.”

Njezina je karijera krenula 1987. kada se, oboružana diplomom zrakoplovnog inženjera, pridružila Pratt & Whitneyju kao inženjer konstrukcije. Ubrzo se pridružila NASA-i u Kennedyju na Floridi, a 1998. prešla je u Svemirski centar Johnson u Houstonu u Teksasu.

Selection as a NASA mission specialist in 2000 meant two years of trening and evaluation before being assigned to the Astronaut Office Station Operations Branch. Space was beckoning, and Nicole finally became flight engineer on International Space Station expeditions 20 and 21, and a mission specialist on the connected Space Shuttle missions in 2009 and 2011.

Nicole Stott, astronautkinja (NASA)

U prvoj od tih misija ISS-a sudjelovala je u njegovoj prvoj svemirskoj šetnji, a bila je i posljednji član posade ekspedicije koji se vratio na Zemlju preko Space Shuttlea. Ukupno je u svemiru provela 104 dana.

'Svaki astronaut je ronilac'

Nicoleina karijera u NASA-i trajala je 27 godina, ali kada se umirovila 2015. nije imala namjeru sjediti – njezina kombinacija svemira i ronilačkih putanja ostavila ju je na misiji.

She had continued to scuba dive, though she had never felt the need to progress through the PADI ranks and remains an Open Water Diver to this day, albeit one with some very esoteric experiences under her belt.

To uključuje mnoge urone u NASA-in laboratorij za neutralni uzgon (NBL) u Johnsonu u pripremi za nultu gravitaciju i svemirske šetnje, kao i stjecanje naprednih vještina u pripremi za zasićeno ronjenje na podvodnom istraživačkom staništu Aquarius na Floridi.

Nicole is prepared for a NBL trening dive (NASA)

“Danas je svaki astronaut ronilac – ili to postaje kada ga se odabere”, kaže Nicole. Velik dio svog rekreativnog ronjenja odvijao se u blizini južnog karipskog otoka Bonaire. “Tako je pristupačan i tako lijep zbog svih razloga zbog kojih ronimo – boja i raznolikost života.”

No, nova iskustva uvijek privlače, a Maldivi su ušli u tu kategoriju. “Tako mi je zanimljivo vidjeti koliko život i ljepota mogu biti različiti od jednog do drugog mjesta na Zemlji – uvijek uspoređujem urone s onim što sam doživio na Bonaireu.

“Za mene, ono što svaku lokaciju čini omiljenom su ljudi s kojima mogu roniti. Posebno volim kada mogu roniti sa svojim sinom – on roni i voli to od svoje 11. godine.” Ronilac je i Nicolein suprug, “svemirski poduzetnik” Christopher rođen na otoku Man. Par živi u St Petersburgu na Floridi.

'Ne mogu samo uskočiti u svoj svemirski brod'

Misija istraživanja podmorskog staništa Aquarius 2006. bila je "izvanredno iskustvo" za Nicole. Kao član posade na projektu NEEMO 9 (NASA Extreme Environment Mission Operations), radila je na dubini s pet drugih akvanauta 18 dana.

“Bilo je nečeg neobičnog u životu i doživljaju strahopoštovanja i čuda 'unutarnjeg prostora',” razmišlja ona.

Nicole Stott izvan Aquariusa tijekom misije NEEMO 9 (NASA)

Upravo je Aquarius pružio ono što smatra najboljom analogijom životu i radu u svemiru. “Jednom kad si na dubini od 60 stopa [18 metara] u staništu na sat vremena, tvoje je tijelo toliko zasićeno dušikom da ne možeš jednostavno sigurno plivati ​​do površine. Biti tamo dulje vrijeme, u tom ekstremnom okruženju, bilo je i fizički i psihički najbliže svemiru.

“Ne možete samo izaći van bez posebne opreme za preživljavanje – ronilačke opreme/skafandera. Ne možete samo isplivati ​​na površinu ako nešto pođe po zlu – prvo morate posadu i svoje vozilo staviti u sigurnu konfiguraciju, baš kao u svemiru, gdje ne možete samo uskočiti u svoj svemirski brod kad god nešto pođe po zlu .

Članovi posade NEEMO 9 (NASA)

„Ograničeni prostor, komunikacija s vašim timom za kontrolu misije, hrana, minimalan pristup onome što je stvarno potrebno za preživljavanje i napredovanje, znanost kojom se bavimo – sve je slično na oba mjesta. I istraživanje i strahopoštovanje i čuđenje!

"Šalimo se da ćemo živjeti i raditi u unutarnjem svemiru - okruženi našim planetom - kako bismo se pripremili za život i rad u svemiru - gdje okružujemo planet."

'Užitak je bol'

Could any other experience ever beat extra-vehicular activity – a spacewalk – for thrills? For Nicole everything from the trening onwards was a joy. “Volio sam to!" ona kaže.

U Neutral Buoyancy Lab-u bilo je “jako cool moći roniti u pripremi za svemirsku šetnju, i biti na mjestu gdje je voda tako bistra da je poput zraka, i roniti oko svemirske postaje u bazenu.

Izvanvehikularna aktivnost iznad plavog planeta (NASA)

“Ronjenje je vjerojatno najbliže bestežinskom stanju, pogotovo ako se dobro potrudite da budete neutralno plutajući za ronjenje. Ronjenje u NBL-u sigurno je dobar posao kao što mislim da možemo raditi u vodi ovdje na Zemlji, ali još uvijek imate otpor vode i težinu i inerciju svemirskog odijela.

“Raditi u odijelu teškom 300 lb [136 kg] u vodi vjerojatno je fizički najzahtjevnija stvar koju sam ikad radio – užitak je bol.

„Srećom, sav taj posao i izazovi u bazenu susreću se u svemiru s kretanjem gotovo bez napora u mikrogravitaciji – zahvalan sam što nije obrnuto.

“Samo mogućnost ronjenja u NBL-u oko hardvera svemirske stanice u bazenu dovodi vas u stvarno predivno mentalno stanje i iščekivanje kako će biti lebdjeti u svemirskom odijelu oko stvarnog hardvera u svemiru.

“Zaista ne postoji bolji način da se upoznate s vanjskim izgledom svog svemirskog broda, svemirske stanice i vanjskog hardvera nego biti izbliza i osobno sa svim tim u bazenu. Imamo cool VR laboratorij koji također pomaže.

„Za mene je izvođenje svemirske šetnje slično ronjenju iz još jednog razloga – to je jedno od onih iskustava koje je zapravo jako teško opisati, a puno je fantastičnije nego što to možete zamisliti. Toplo ih preporučam oboje!”

Mahanje tijekom EVA na ISS 128 (NASA)

Alarm u nuždi

Nikolin trening has helped her to steer clear of any unwelcome “extreme” space or scuba experiences, “but definitely things have gone wrong or not as planned in both places. It’s why we prepare so much for all the things we think or know can go wrong.

“Jedan od mojih najponosnijih trenutaka u svemiru bio je prvi put da sam doživio alarm za hitne slučajeve koji se uključio u 3 sata ujutro i svjedočio kako je naša posada lijepo isplivala iz naših odjeljaka za posadu, obračunala se sa svima i počela raditi na rješavanju problema na način na koji smo imali obučen za to na Zemlji.

“I think my PADI trening and later preparation for the NEEMO mission did the same for me in the underwater environment. Situational awareness – for your buddy, your equipment, your environment – are key in both sea and space. I’d argue that situational awareness pays off to the benefit of all in all environments.”

Nicole jaše na konopcu na lokaciji Aquarius (NASA)

U Londonu sam prisustvovao jednom od prvih u nizu događaja velikih rasprava koje su organizirali Nicole i njezini suradnici, a ovaj je bio u Muzeju znanosti.

Možda još u eksperimentalnoj fazi, činilo se da je postao žrtva vlastitog uspjeha – privukao je toliko visokokvalificiranih gostujućih govornika na pozornicu da je vremenska ograničenja smanjila izglede za značajnu raspravu među njima.

Međutim, kako je događaj odmicao, počeo je prilično učinkovito kopati po zamršenoj vezi između istraživanja svemira i istraživanja mora našeg plavog planeta.

Jedan od velikih zaključaka za mene bio je sam opseg do kojeg sada istražujemo i pratimo oceane do najsitnijih znanstvenih detalja pomoću satelitskih pregleda. Nicoleino je uvjerenje da svi napori u svemiru donose plodove na Zemlji, kao što je navedeno u njezinoj knjizi Povratak na Zemlju ili “Što me život u svemiru naučio o našem matičnom planetu i našoj misiji da ga zaštitimo.

Jato ribe na Maldivima (COMO Cocoa Island)

Otprilike u isto vrijeme kada je i događaj u Muzeju znanosti, Nicoleine dvije neprofitne organizacije surađivale su s trećom, Ocean Culture Life, kako bi preuzeli velika platna na Piccadillyju sa slikama morskog života, pozivajući pojedince, korporacije i vlade “da se pridruže borbi za zaštitu Zemljinih vitalnih ekosustava”.

Vodene boje u svemiru

Nicole je opisuje Prostor za bolji svijet kao “povezivanje svemirsko znatiželjnog sa svemirski ozbiljnim”, dok je Zaklada Prostor za umjetnost posvećena je “ujedinjenju planetarne zajednice djece kroz strahopoštovanje i čudo istraživanja svemira i iscjeljujuću moć umjetnosti”.

Bivši astronaut je zapravo bio prva osoba koja je napravila akvarel slike u svemiru. “Moja je umjetnost nadahnuta strahopoštovanjem i čuđenjem koje posvuda doživljavam”, kaže ona.

“Pogledi Zemlje iz svemira, moja svemirska letjelica, pogledi na šarenu donju stranu Aquariusa, nevjerojatna stvorenja koja vidimo na našim ronjenjima, sante leda na Antarktici – inspiracija oko nas je beskrajna. Mi smo na vrlo svrhovitoj misiji da nadahnemo ljude da shvate kako je sav posao koji radimo u svemiru u konačnici za dobrobit cijelog života na Zemlji.”

Trio orlovih raža (COMO Cocoa Island)

Pitao sam se što su ljudi koje Nicole susreće na svojim raznim događanjima najviše željeli naučiti o svemiru i njezinim iskustvima tamo?

“Posebno ronioce zanimaju sličnosti između ronjenja i boravka u svemiru. Čini se da se oni također pitaju zašto trošimo više novca u svemiru nego ovdje na našem planetu, u oceanu, za istraživanje i rješavanje naših planetarnih izazova.

„Volimo ove razgovore jer nam daju priliku govoriti o činjenici da je ono što radimo u svemiru 'izvan Zemlje, za Zemlju' – da je sve što tamo radimo usmjereno na poboljšanje života na Zemlji.

“Mi mjerimo vitalne znakove našeg planeta iz svemira – većinu kritičnih informacija koje su nam potrebne da bismo razumjeli stanje oceana i našeg planeta općenito – što će nam onda omogućiti rješavanje naših najvećih planetarnih izazova.

"Ronioce, kao i svakoga, zanima kako je biti čovjek koji leti u svemir."

Tanka plava linija

Snapper plave pruge (COMO Cocoa Island)

Je li boravak u svemiru promijenio Nicole? "Da, mislim da ne možete biti čovjek i otići na mjesto kao što je svemir, iskusiti tu izvanrednu prednost, a da se ne promijenite na bolje", kaže ona.

“Mislim da isto vrijedi i za ronjenje. Odlazak u svemir i ronjenje – zapravo svako fantastično i prekrasno iskustvo – treba shvatiti kao poziv na akciju.

“Uspostavljate vezu s planetom na potpuno novi način. Vi cijenite jednostavnu – a ipak, rekao bih, uvjerljivu – stvarnost tko smo i gdje smo svi zajedno u svemiru.

“Živimo na oceanskom planetu. Svi smo mi Zemljani. Jedina granica koja je važna je ta tanka plava linija atmosfere koja nas sve pokriva i štiti.

Nicole Stott roni u svemir (NASA)

„Krajnji poziv na akciju je da svi prihvatimo svoju ulogu članova posade, a ne putnika na svemirskom brodu Zemlja – čineći to, imamo moć stvoriti budućnost za sav život na Zemlji koja je lijepa kao što izgleda prostor.

“Za sve nas ovdje na Zemlji, ne mogu dovoljno visoko izraziti koliko je nevjerojatno zaroniti pod vodu i iskusiti unutarnji svemir – razumjeti međupovezanost čitavog života na Zemlji, iskusiti ljepotu i razviti veću zahvalnost za strahopoštovanje i čuđenje koje nas svakodnevno okružuje.

"Samo trebamo otvoriti svoja srca i umove za to i odvažiti se!"

