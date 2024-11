Paraolimpijac podiže svijest o prijetnjama koraljnim grebenima

U Velikoj Britaniji je lako zaboraviti na koraljne grebene, no novo istraživanje koje je naručio brend SHEBA pokazalo je da je 75% odraslih u Ujedinjenom Kraljevstvu zabrinuto za stanje svjetskih koraljnih grebena, no gotovo polovica (48%) kaže da nije ne znam puno ili uopće ništa o ulozi koju koraljni grebeni zapravo igraju u podupiranju zdravlja mora.

Dodatnih 72% navelo je klimatske promjene kao najveću percipiranu prijetnju koraljnim grebenima, pri čemu gotovo petina (18%) vjeruje da nema nade da ih se spasi, a četvrtina nije sigurna. U novom videu, zagovornica oceana i paraolimpijska plivačica Ellie Simmonds oživljava pokret programa Sheba Hope Grows kroz uvjerljive priče, potičući i nadahnjujući UK i šire da podignu svijest i poduzmu mjere za očuvanje i obnovu ljepote naših oceana.



Ellie je rekla: "Iako se čini da su svjetski grebeni tako daleko od Ujedinjenog Kraljevstva, učinci klimatskih promjena utječu na cijeli naš planet, bilo da se radi o promjenama vremenskih obrazaca ili gubitku koraljnih grebena, moramo učiniti više kako bismo prirodi dali priliku da se prilagodi i odupre im se promjene.”

Ellie Simmonds s jednom od Reef Stars

Budući da su svjetski koraljni grebeni u opasnosti, zagovornik oceana Simmonds ponovno je udružio snage s markom SHEBA kako bi pokazao da još uvijek ima nade za Veliki koraljni greben, a program Sheba Hope Grows pokazuje vrijednost koju obnova igra u obnovi oštećenih grebena unutar najpoznatijeg australskog grebena.



Veliki koraljni greben samo je jedno od mjesta na koje program ima utjecaj. Zajedno sa svojim partnerima, sada postoji 65 lokacija za obnovu u 12 zemalja, što je najveći svjetski program obnove koralja.



Ellie je rekla: “Očuvanje naših oceana nešto je čemu sam oduvijek bio strastven, pogotovo zato što je voda veliki dio mog života već dugi niz godina. Oduševljen sam što ove godine ponovno udružujem snage s programom Sheba Hope Grows kako bih svima pokazao novu priču o nadi.

“Nevjerojatno je vidjeti snagu zvijezda grebena i upoznati tim koji stoji iza ove male jedinstvene strukture koja ima veliki utjecaj.

“Promjena se ne može dogoditi sama, radi se o partnerstvu između mnogih organizacija. To samo pokazuje koliko možemo biti moćni kada imamo zajednički cilj – spašavanje naših oceana. Akcije koje se danas poduzimaju za obnovu koraljnih grebena pomažu u očuvanju naših oceana za generacije koje dolaze.”

Pridruživši se pomorskim stručnjacima iz Mars Sustainable Solutions tima na Velikom koraljnom grebenu, Simmonds je izbliza sudjelovao u obnovi koralja i saznao kako je tim proveo više od desetljeća razvijajući skalabilno rješenje s Mars Assisted Reef Restoration System. Ovo koristi Reef Stars, šesterokutne čelične strukture obložene pijeskom, koje pružaju stabilnu osnovu za rast koraljnih fragmenata, koji se sade na dno oceana kako bi se pokrenuo proces obnove koraljnog grebena.

Priprema Reef Star za postavljanje kao pomoć u obnovi koraljnog grebena

Profesor David Smith, viši direktor Mars Sustainable Solutions i glavni pomorski znanstvenik u Mars Incorporatedu, rekao je: "Zahvaljujući programu Sheba Hope Grows, tim na terenu u Australiji uspio je postaviti više od 400 zvijezda na grebenu – vraćajući život u ta područja Velikog koraljnog grebena.”

Simmonds je također vidio posao koji tim obavlja s partnerima kao što su Citizens of the Reef, koji koriste novu metodologiju za popis grebena u regiji Cairns. To im omogućuje prikupljanje zdravstvenih podataka o stanju ovih grebena, koristeći to kao priliku za identificiranje grebena kojima bi mogla biti potrebna dodatna pomoć.



Profesor David je rekao: „Partnerstvom s lokalnim zajednicama možemo nastaviti promicati bioraznolikost i pokretati važna, održiva rješenja za naše koraljne grebene, pomažući našoj borbi protiv klimatskih promjena. Ima još toga za učiniti, ali uz naš predani tim i partnere, to je još jedan izuzetno važan korak u pravom smjeru.”