Ryan Chen: Osvjetljavanje ronjenja s invaliditetom

Rođen i odrastao u Los Angelesu, Ryan Chen odrastao je posvećen kombiniranju svog obrazovanja s tjelesnom aktivnošću, bilo zimskim sportovima ili borilačkim vještinama kendo – onaj koji koristi mačeve od bambusa i zaštitni oklop. Nositelji crnog pojasa natjecali su se na nacionalnoj razini u SAD-u i Japanu.

Svog budućeg poslovnog partnera Kenta Yoshimuru upoznao je na Sveučilištu California San Diego kada je imao 19 godina 2009. i postali su čvrsti prijatelji. To je također bila godina kada je Chen zadobio razornu ozljedu kralježnice u incidentu na snowboardu, zbog čega je ostao paraliziran od struka prema dolje.

Diplomirao je i ekonomiju i kemiju, ali nije mogao napustiti svoj naviknuti aktivan način života i okrenuo se parasportu. Trenirao je utrke u invalidskim kolicima i postao dio američkog paraolimpijskog tima, dok je Yoshimura postao dio japanskog olimpijskog judo tima.

Zatim su 2013. dvije prijateljice otkrile ronjenje. “Shvatio sam da imam samo jedan život za živjeti i, unatoč mojoj paralizi, još uvijek je postojao golemi svijet za istraživanje”, kaže. “Uvijek sam imao osjećaj za avanturu, a ronjenje mi je ponudilo jedinstven način putovanja, otkrivanja i doživljaja prirode u njezinom najčišćem obliku.

“Kent i ja zajedno smo dobili certifikat. Vidio sam popust na Grouponu, a Kent je bio moj najbolji prijatelj koji je uvijek svemu govorio da. U roku od dva tjedna postali smo certificirani PADI ronioci!”

Što je dobro. Certifikati prijatelja stekli su tog travnja na Venice Beachu u LA-u, a ubrzo je uslijedio i certifikat Advanced Diver.

Chen (desno) i Yoshimura opuštaju se na palubi

To je bilo prije nego što je PADI formalizirao adaptivnu obuku ronilaca koju nudi danas, iako se čini da su prilagodbe koje su bile dostupne u to vrijeme bile više nego primjerene za Chenove potrebe. “Mislim da sam prvi put bio i uzbuđen i nervozan, ali kada smo bili u vodi i odradili sav trening, osjećao sam se vrlo ugodno.

“Najzgodniji osjećaj na svijetu je onaj prvi udah pod vodom. Osjećate se kao da imate supermoć. Bilo je bolje nego što sam očekivao. Također, patim od ekstremne živčane boli zbog svoje paralize, a biti pod vodom i disati je gotovo meditativno – dok ronim, osjećam se bestežinski i ne osjećam nikakvu bol.”

Samopouzdan u vodi

Na pitanje o najtežim aspektima za svladavanje, Chen kaže: „Skidanje maske pod vodom i čišćenje. Mislim da sam nakon otprilike 10 urona počeo osjećati samopouzdanje u vodi.” Instruktore koje opisuje kao “super-empatične. Mislim da općenito instruktori ronjenja moraju ljubav što rade.”

Chen će skliznuti u more

Prvo ronjenje u otvorenoj vodi bilo je na otoku Catalina u južnoj Kaliforniji: “Prekrasne šume algi i to nas je postavilo – između Kenta i mene morali smo roniti na mnogim mjestima diljem svijeta, od Novog Zelanda do Japana do Tajlanda na Karibe."

Omiljena mjesta do danas bili su Havaji i Novi Zeland Cenotes Meksika, dok su na bucket-listi Tahiti i Indonezija. Nigdje nije zabranjeno, a prijatelji pokušavaju roniti kao dio svojih čestih poslovnih putovanja "i ugurati se u ronjenje gdje god možemo!"

Tijekom tih putovanja čini se da su, prema Chenovom izvještaju, lutali duginom stazom, ne izvješćujući o preprekama na mjestima ronjenja sve dok se primjenjuje dobro planiranje unaprijed, uz naporno istraživanje i kontaktiranje najprikladnijeg ronilačkog dućana za svako područje. Oduvijek su se osjećali dobrodošli i nisu izvještavali o negativnim iskustvima.

Ubrzo nakon što su postali ronioci, Chen i Yoshimura osmislili su proizvod tipa zelenog čaja s kofeinom pod nazivom NeuroGum, nakon čega su uslijedili NeuroMints. Slastičarnica "wellness" pružala je, smatrali su, zdrav način za održavanje razine energije.

Proizvodi su financirani skupom, ocijenjeni Shark Tank (SAD-a Zmajeva jazbina) i počeo privlačiti veće investitore. Danas ih ima u oko 12,000 trgovina kao i dostupnih online.

Ryan Chen

Chen je financijski direktor tvrtke Yoshimura CEO-u, a također je postao strastveni ulagač, često u prehrambene proizvode. Proglašen je u elitu Forbes Popis 30 ispod 30 u 2019.

Terapija ronjenjem

Ono što je Chena iznenadilo kod ronjenja je koliko je terapeutsko. “Ronili smo na Novom Zelandu kao dio našeg PADI partnerstva i vidjeli smo nevjerojatne divlje životinje. Tada je voditeljica ronjenja, Caroline, rekla: 'Ocean nema ograda' i mislio sam da je to stvarno cool. Doista ćete vidjeti divlje životinje u njihovom pravom staništu. Ne u akvariju ili zoološkom vrtu, već u njihovom pravom domu.”

Takva su iskustva potaknula Chenovo zanimanje za okoliš. “Moje zanimanje za očuvanje značajno je poraslo tijekom mog putovanja kao suosnivača Neura. Bliska suradnja s opskrbnim lancima dala mi je uvid iz prve ruke u utjecaj proizvodnje i otpada na okoliš. Ovo razumijevanje produbilo je moju svijest o hitnoj potrebi za održivošću.

Chen pod vodom

“Shvatio sam da se nalazimo na kritičnoj raskrižju za čovječanstvo – na kojoj moramo poduzeti odlučne korake za smanjenje otpada, zaštitu ekosustava i stvaranje održivije budućnosti za sve i svakoga na ovom planetu.”

Ove su zabrinutosti dovele do današnjeg odnosa s dobrotvornom organizacijom PADI AWARE. “Bilo je to apsolutno najbolje partnerstvo! Na ideju o Neuro funkcionalnoj žvakaćoj gumi i mentama došli smo dok smo ronili 2013. godine. Brzo naprijed do ovog partnerstva, a doniranje očuvanju oceana bilo je ostvarenje sna.”

Poveznica znači da 20% prihoda od prodaje limenki Neura ograničenog izdanja s tematikom oceana i limenki s zajedničkom markom odlazi u PADI Aware Foundation.

U čemu Ryan Chen trenutno najviše uživa u ronjenju? “Mislim da sam u sadašnjosti. Živimo u brzom svijetu, s toliko mnogo ometanja s tehnologijom. Ronjenje vam omogućuje da se usredotočite na sadašnjost i cijenite majčinu prirodu.

Površinski interval

“Ronjenje me transformiralo, i emocionalno i društveno, posebno nakon ozljede leđne moždine. Postao je moćan alat za iscjeljivanje, omogućujući mi da se ponovno povežem s osjećajem avanture i istražim svijet na nov način.

“Ono što ga čini još posebnijim je dijeljenje iskustva sa svojim najboljim prijateljem i predstavljanje drugima. Pomogao sam u certificiranju mnogih ljudi, uključujući moju djevojku i bliske prijatelje, stvarajući zajedno nezaboravne uspomene.

“Ronjenje je također bilo izvor inspiracije – odigralo je ključnu ulogu u pokretanju ideje za NeuroGum. To je više od obične rekreacijske aktivnosti; to je kamen temeljac mog osobnog i profesionalnog putovanja.”

Mladi div

Za PADI-jev Adaptive Scuba Week (ispod) članovi agencije za obuku i AmbassaDivers zamoljeni su da se potrude nominirati druge za koje bi željeli da počnu roniti. "Preporučujem članove benda Young the Giant da dobiju svoj PADI certifikat za ronjenje", kaže Chen.

Young The Giant – novi regruti za ronjenje?

Kalifornijski alternativni rock bend slavi 20 godina u poslu, a on ih prati od 2011. Postoji neobična fotografija na kojoj on crowdsurfa u kolicima dok sviraju na rock festivalu.

“Upravo smo pustili naše posebno izdanje Neuro tin s njima, koji slavi njihov drugi album Um iznad materije [iz 2013.]. Album govori o mentalnom zdravlju i svladavanju prepreka – u čemu mi je pomoglo upravo ronjenje.

"Želim da iskuse jasnoću i smirenost koju doživljavate pod vodom iz prve ruke, jer znam da će ih sport ronjenja nadahnuti na isti način na koji je njihova glazba inspirirala mene."

“Ronjenje nudi osjećaj bestežinskog stanja koji je jedno od najbližih iskustava osjećaju boravka u svemiru. Kada ste pod vodom, uzgon koji stvara voda podržava vaše tijelo, zbog čega se osjećate kao da plutate bez napora.

“Mislim i nadam se da adaptivno ronjenje postaje sve dostupnije većem broju ljudi. Nadam se da će biti još grantova koji će privući više ljudi u vodu.”

U iščekivanju sljedećeg ronjenja