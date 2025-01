Scuba Diver Sjeverna Amerika broj 24 je izašao

Kliknite ovdje za Ronilac Sjeverna Amerika broj 24

Sada postoji mala mjesečna naknada za čitanje najnovijeg digitalni Ronilac Sjeverna Amerika časopis, ali imamo besplatno probno razdoblje od 30 dana za prijavu na najnoviji digitalni izdanje.

Alternativno, možete pročitati digitalni časopisi iz izdanje 23 i prethodni besplatno samo posjetom web stranicu.

Ili otiđite u dućan za ronjenje i pokupite otisak kopirajte besplatno.

Zaokruženje vijesti

Jedinstveno istraživačko plovilo FLIP spašeno s otpada, Sea Bees porinu hop on, hop off dasku za vožnju, Scuba Show u partnerstvu s GO Diving Showom, a špiljski ronilac Bill Gavin umire.

Indonezija

Otok Komodo poznat je kao dom najvećeg guštera na svijetu, komodskog varana. Susret licem u lice s ovim divovskim gmazovima nedvojbeno je iskustvo koje nije potrebno, ali to nije jedina stvar koja mami ronioce u ovo područje Indonezije, kako objašnjava Walt Stearns.

Bay Islands u Hondurasu

Razumijevanje geografije i geologije mjesta za ronjenje uvijek pridonosi užitku u iskustvu, a Walt Stearns se podsjetio na ovaj fenomen tijekom svog posljednjeg posjeta Roatanu, najvećem od Bay Islands u Hondurasu.

Pitanja i odgovori s Dawn Kernagis, prvi dio

Razgovaramo s Dawn Kernagis, članicom Kuće slavnih ronilaca, NEEMO Aquanautom koja je trenirala NASA i direktoricom znanstvenog istraživanja u DEEP-u, o tome što pokreće njezin stalni interes za naš plavi planet i što budućnost nosi za podvodni život.

Podvodna fotografija

Tijekom godina profesionalnog fotografa, Walt Stearns je napravio stotine slika korištenih u nacionalnim i međunarodnim publikacijama, a ovdje otkriva neke tajne.

Diver Alert Network

Najnoviji savjeti i savjeti DAN-ovih stručnjaka.

Filipini

Adrian Stacey pobliže promotri istinsku uspješnu priču o očuvanju mora na Filipinima kada posjeti raznolik i živopisan otok Apo, nedaleko od obale pokrajine Negros Oriental.

TEHNIK: Atol Bikini, prvi dio

Don Silcock započinje seriju članaka o ronilačkoj Meki atola Bikini, počevši s pregledom Operacije Crossroads, razornih rezultata i tekućeg neizvjesnog položaja domorodačkih otočana.

Što ima novoga

Novi proizvodi dolaze na tržište, uključujući Garminov pametni sat Fenix ​​8, koji sada ima način rekreacijskog ronjenja do 130 stopa, nove boje za oštricu Scubapro Seawing Supernove i kućište pametnog telefona SeaLife SportDiver Ultra.

Test Extra

Direktor uredništva Mark Evans ocjenjuje i recenzira Seac Smart BCD, tradicionalni jaknauređaj za kontrolu plovnosti u stilu, ali takav da izgleda i dobro obavlja svoj posao.

#AskMark

Različite namjene za špule, nitrox i regulatori, i uvjeti za vizu kada ste na dasci za spašavanje.