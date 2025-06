Scuba Show se uspješno vraća u Long Beach

38th Sajam ronilačkog turizma (Scuba Show) održao se u Long Beachu u Kaliforniji tijekom vikenda 31. svibnja/1. lipnja i, kao što i priliči najvećem ronilačkom događaju za potrošače u SAD-u, ponudio je bogat izbor izlagača, seminara i interaktivnih elemenata roniocima svih razina iskustva.

Tisuće željnih ronilaca slilo se u Kongresni centar Long Beach na godišnji Ronilački show – vraćajući se u svoj duhovni dom nakon prošlogodišnjeg kratkog preseljenja u Los Angeles – i bilo je dovoljno toga da zaokupi sve, od početnika do iskusnih veterana, cijeli vikend.

Sa stotinama izlagača, od agencija za obuku, turističkih stručnjaka, turističkih zajednica i proizvođača nakita do proizvođača opreme, brodova za život na dasci, čarter brodova, ronilačkih centara, trgovaca i odmarališta – i mnogo, mnogo više – posjetitelji su imali ogroman izbor s kim će razgovarati. Scuba Show bio je savršeno mjesto za isprobavanje nove opreme, dobivanje sljedeće ronilačke certifikacije, planiranje nadolazeće ronilačke avanture ili sudjelovanje u maloj šoping terapiji, sve u društvu istomišljenika. Tijekom dva dana, od trenutka otvaranja vrata u subotu ujutro, vladala je primjetna živahnost, a ta prijateljska, gostoljubiva atmosfera nastavila se sve do zatvaranja sajma u nedjelju poslijepodne.

Izložba novih proizvoda bila je popularna među ljubiteljima opreme

Događaj je poznat po mnoštvu nagrada koje se mogu osvojiti tijekom vikenda, a popis nagrada na ulazu bio je dug, od smještaja u odmaralištima i ronilačke opreme do putovanja s brodom i još mnogo toga. Prvih 25 ljudi koji su u subotu došli na vrata štanda California Diving Newsa s certifikatom s jutarnje emisije dobrodošlice – koju je, kao i uvijek, svakog jutra organizirao Greg Holt iz Scuba Radija kako bi zabavio mase prije otvaranja vrata sajma – mogli su osvojiti LED svjetiljku TEKNA Splash-Lite.

U subotu navečer na zabavi povodom sajma održana je dobrotvorna tombola, a sav prihod namijenjen je vrijednoj stipendiji Zale Parry. Edu Stetsonu dodijeljena je nagrada za ronilačke usluge za 2025. godinu, u čast njegovog doprinosa ronilačkoj zajednici. Stetson obučava rekreativne, istraživačke i komercijalne ronioce više od 45 godina i poznat je kao volonterski organizator nekoliko najvećih neprofitnih događaja u korist ronilaca i ronilačke industrije, uključujući Hans and Lotte Hass Santa Barbara Underwater Film Festival i Ernie Brooks Santa Barbara Underwater Film Festival.

Ed Stetson prima nagradu od Leslie Leaney

Toliko seminara za izabrati

Mnogi sudionici iskoristili su priliku kupiti propusnicu za sve, što im je dalo priliku prisustvovati nekim od brojnih seminara koji su se održavali u prostorijama smještenim neposredno ispod glavne izložbene dvorane. Ukupno je u šest seminarskih prostorija održano više od 60 predavanja, prezentacija i demonstracija.

To se kretalo od razgovora o kalifornijskim ronilačkim mjestima i drugim lokalnim temama do globalnih destinacija, foto savjeti i preporuke, sigurnost ronjenja, proširivanje vještina i još mnogo toga.

Dale Sheckler predstavlja kalifornijske skokove u vodu

Među govornicima za 2025. godinu bili su Dan Orr, Dale Sheckler, Marty Snyderman, Mark Strickland, Bruce Sudweeks, Andy Sallmon i Alison Vitsky Sallmon, Karl Huggins, Brett Eldridge, Gretchen M Ashton, Jeffrey Bozanic i Charlotte Seid.

interaktivnost

Iako se Scuba Show vrti oko štandova izlagača, dvorana nudi mnoštvo interaktivnih elemenata u kojima posjetitelji mogu uživati. To su bili bazen za probno ronjenje – koji je bio otvoren za sve u dobi od 10 godina i više kako bi iz prve ruke iskusili ronjenje – do impresivnog 'Kelp Walla' dugog 40 metara (koliko ste morskih vrsta uočili?), izložbe novih proizvoda s najnovijim proizvodima na tržištu za sve 'ljubitelje opreme', imerzivnog kina Deco Dome koje je vodilo ljude na nezaboravnu turu do osam popularnih ronilačkih destinacija, ronilačkih kamiona i jet skija šerifovog odjela okruga Los Angeles te Umjetničke zone, gdje su odrasli i djeca mogli pokazati svoju kreativnost s umjetničkom direktoricom California Diving Newsa Doreen Hann. Privremene tetovaže i veliko zajedničko umjetničko djelo bili su dio programa dana.

Unutar impresivne Deco kupole

Bilo ih je i foto Stanice sa svim vrstama rekvizita za Instagram fotografije, kao i popularni Shark Cage i Pirate Dive Bar u Deco zoni bili su mjesto za susret s prijateljima, ispijanje osvježavajućeg pića i odmor nogu prije povratka na izložbeni prostor.

The foto Kolodvor, s rekvizitima, bio je zauzet cijeli vikend

Predaja štafete

Scuba Show osnovali su davne 1987. godine Kim i Dale Sheckler, a uspješno su vodili događaj do 2011. godine, kada su prodali show – i California Diving News (koji su pokrenuli 1984.) – Marku i Ginny Young, koji su show razvili do onoga što je danas. Kim i Dale, te mnogi njihovi prijatelji i rodbina, i danas volontiraju na showu, uz prijatelje i obitelj Marka i Ginny. Upravo ta topla, uključiva priroda duboko prožima Scuba Show na svim razinama i dio je onoga što ljude tjera da se iz godine u godinu vraćaju kao posjetitelji.

Sljedeće godine Rork Media Limited, dinamični tim koji stoji iza globalnih časopisa Scuba Diver (UK, Sjeverna Amerika, Australija i Novi Zeland te Njemačka) i hvaljenih GO Diving Showova u Velikoj Britaniji i Australiji, preuzet će uzde Scuba Showa i California Diving Newsa. Rork Media, obiteljsko poduzeće s malim, strastvenim timom predanih ronilaca, veseli se što će događaj podići na još veće visine, uz dodatnu interaktivnost i još mnogo toga. Vidimo se u Long Beachu 2026.!

Fotografije Liz Marchiondo Imaging