Secrets of the Baltic Sea

Swedish exploration diver and technical instruktor Tiffany Norberg will be discussing the discovery of World War One and World War Two wrecks in the Gulf of Finland when she takes to the Tech Stage at the GO Ronilački show u ožujku.

Tiffany began diving in 2004, where she fell in love with life underwater, especially in the colder regions round Scandinavia where she predominately dives. Her big passion is wrecks in the Baltic Sea and Norway, as well as flooded mines in the region.

She was invited, in 2015, to join the Finnish wreck exploration team Badewanne, who search, dive and document historically significant wrecks in the eastern Baltic Sea and publish their findings in scientific journals and the new book, Fog of War.

With many years of experience in cold water diving and exploration all around the Nordic region, she is one of the top divers in Scandinavia, regularly presenting both the diving projects she works with and teaching JJ-CCR and technical diving courses.

For hundreds of years, the Baltic Sea has been a vital in the maritime trade of Northern Europe and an area of extensive naval conflict in that time, resulting in thousands of lost vessels. Due to the conditions many of these are preserved in a state that they were sunk and offer insight into the stories and histories of their time.

Badewanne are a team of dedicated wreck explorers that, for the last 25 years, have discovered these lost vessels, documenting them and bringing their stories to share with the world. Tiffany's presentation will give an insight into recent work on significant World War One and World War Two wrecks in the Gulf of Finland.

GO Diving Show

GO Diving Show – jedina potrošačka emisija o ronjenju i putovanjima u Ujedinjenom Kraljevstvu – vraća se u NAEC Stoneleigh 1. i 2. ožujka 2025., točno na vrijeme za početak nove sezone, i obećava vikend pun interaktivnog, obrazovnog, inspirativnog i zabavnog sadržaja.

Kao i glavna pozornica – ovoga puta na čelu s TV zvijezdom, autorom i avanturistom Steveom Backshallom, koji se vraća na GO Diving Show nakon nekoliko godina izbivanja, zajedno s NEEMO Aquanautom koji je trenirao NASA i voditeljem znanstvenog istraživanja u DEEP Dawn Kernagis, kolega TV voditelj, pisac i višegodišnji favorit Monty Halls, dr. Timmy Gambin, koji će raspravljati o bogatom pomorskom i ratno naslijeđe i dinamični dvojac istraživača Rannva Joermundssona i Marije Bollerup, koji će govoriti o svojoj nedavnoj ekspediciji Buteng u Indoneziji – opet postoje namjenske pozornice za britansko ronjenje, tehničko ronjenje, podvodna fotografija i inspirativne priče. Andy Torbet ponovno će biti MC na glavnoj pozornici, a također će održati prezentaciju o izazovima snimanja tehničkog ronjenja za TV emisije.

Uz pozornice, postoji mnoštvo interaktivnih elemenata – uvijek popularna špilja, divovski tridive bazen, ronjenje na olupinu s tehnologijom virtualne stvarnosti, radionice zadržavanja daha i vježbe postavljanja i, novo za 2025., vaša prilika da se okušate u kartiranju olupina s Društvom nautičke arheologije i njihovim 'brodolomima' – sve raštrkane među sve veći niz štandova turističkih zajednica, proizvođača, trening agencije, odmarališta, daske za vožnju, ronilački centri, prodavači i još mnogo toga.

Ove godine također vidimo NoTanx Zero2Hero natjecanje zauzimajući središnje mjesto. Ovo natjecanje, namijenjeno početnicima u ronjenju na dah, uključit će prvih 12 kandidata trening s Marcusom Greatwoodom i NoTanx timom u Londonu krajem veljače. Zatim će se pet odabranih finalista natjecati na GO Diving Showu tijekom vikenda u ožujku, uključujući statičke apneje u bazenu, kako bi se odredio ukupni pobjednik, koji će dobiti jednotjedno putovanje u Marsa Shagra Eco-Village, dvorište Oonasdiversa. Klik ovdje da se registrirate za svoju priliku za natjecanje.

Ulaznice u pretprodaji već dostupne!

Kupite svoju dnevnu kartu sada za £17.50 + naknada za rezervaciju i budite spremni za edukativno, uzbudljivo i inspirativno iskustvo! Ili s toliko govornika tijekom dva dana, plus svim interaktivnim zaslonima i izlagačima koje treba posjetiti, zašto ne biste napravili vikend i ugrabili dvodnevnu ulaznicu za £25 + naknada za rezervaciju? Cijene grupnih ulaznica za 10+ osoba također su dostupne ako dolazite s članovima centra/kluba. Rezervirajte ulaznice ovdje.

I kao i uvijek, u cijenu ulaznice uključeno je besplatno parkiranje. A mlađi od 16 godina idu besplatno, stoga povedite djecu na fantastičan obiteljski dan!