Zaštita morskih pasa s Taylor Ladd-Hudson

at 10: 00 am

Zaštitnica morskih pasa i ekologinja Taylor Ladd-Hudson nastupit će na glavnoj pozornici u Sydneyu. GO Diving Show ANZ u rujnu raspravljajući o važnosti morskih pasa, njihovim prijetnjama i načinu suživota s njima.

Taylor, 16-godišnjakinja sa Sunshine Coasta, roni na dah, roni s maskom i disaljkom, roni s bocama, članica je patrole Noosa Surf Life-saving Cluba i lokalna surferica. Gotovo svo svoje slobodno vrijeme provodi u oceanu i radi s organizacijama poput Sea Shepherd Australia, Envoy Foundation, Surfrider, raznim lokalnim skupinama za spašavanje divljih životinja, a trenutno surađuje s australskom ikonom Valerie Taylor na stvaranju zaštićenih morskih područja duž istočne obale.

Nakon što je saznala o prijetnjama s kojima se suočavaju morski psi, strastveno se zalagala za njihovu zaštitu i promicanje suživota ljudi i morskog života. Redovito održava predavanja u školama i savjetuje se s lokalnim vijećima i državnim ministrima, nudeći alternative programima kontrole morskih pasa u Queenslandu i Novom Južnom Walesu.

Samo u 2024. godini, Taylor je razgovarao s više od 3,000 učenika u više od 50 škola, pomažući mladima da shvate vitalnu ulogu koju morski psi igraju u zdravim oceanskim ekosustavima.

Putem svoje platforme društvenih medija @taylor_x_ocean dosegnula je preko 35 milijuna ljudi, educirajući i inspirirajući novu generaciju da poštuje, štiti i suživi s morskim psima.

Sajam ronjenja GO održava se na sajmištu u Sydneyu od 6. do 7. rujna.

GO Diving Show ANZ

Ovaj godišnji događaj, koji se održava ove godine na 6-7 rujna na Sydney Showground u Olimpijskom parku, ima za cilj pokazati najbolje od našeg podvodnog svijeta svima, od početnika koji razmišljaju o ronjenju ili su završili početni tečaj, do naprednih ronilaca, sve do tehničkih ronilaca i veterana CCR ronioci.

Postoji niz pozornica – glavna pozornica, foto Stage, Stage Australia/Novi Zeland, Stage Inspiration i Tech Stage – koji će ugostiti desetke govornika iz cijelog svijeta, kao i mnoštvo interaktivnih sadržaja za mlade i stare, od VR ronilačkih iskustava, demonstracijskog bazena, bazena za probno ronjenje i još mnogo toga.

Oko pozornica i značajki nalazit će se širok raspon izlagača, od turističkih zajednica i turoperatora do odmarališta, daska za vožnju, trening agencije, trgovci na malo, proizvođači i organizacije za očuvanje.

Nabavite karte odmah!

Ulaznice za GO Diving Show ANZ su u prodaji, a možete iskoristiti Ponuda za ranoranioce 2 za 1 do 9. rujna – vi i vaš prijatelj/prijatelj/partner/supružnik možete posjetiti samo $12, a djeca do 16 godina ulaze besplatno, što ga čini savršenim obiteljskim izletom. U sklopu objekta ima dovoljno parkirnih mjesta, a do mjesta održavanja lako je doći uz mnoštvo mogućnosti prijevoza, stoga odmah zabilježite datume u svoj planer i pripremite se za epski vikend slaveći sve oblike ronjenja.