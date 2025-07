Sheree Marris donosi hobotnicu na glavnu pozornicu

Morska biologinja, nagrađivana autorica i redateljica dokumentarnih filmova Sheree Marris nastupit će na glavnoj pozornici u rujnu. GO Diving Show ANZ u Sydneyu, a govorit će o neobičnim, nečuvenim i izvanzemaljskim životima hobotnica.

Da je po Sheree, zamijenila bi pluća za škrge, a noge za svjetlucavi rep sirene - ali budući da je evolucija imala druge planove, ona provodi dane pušući mjehuriće i stvarajući valove u očuvanju mora. Poznata je po stvaranju smjelih, inovativnih projekata koji premošćuju jaz između znanosti i javnosti - zamislite međunarodne izložbe, IMAX filmove i kampanje koje privlače pozornost javnosti.

Među njezinim publikacijama su KamaSEAtra – Secrets of Sex in the Sea, drzak zaron u podvodni svijet razmnožavanja, te njezina najnovija knjiga Octopuses: Underwater Wonders. S sposobnošću pretvaranja složene znanosti u zanimljive priče, Sheree je također redovita medijska komentatorica, vanjska suradnica na Sveučilištu James Cook, te je višestruko nagrađena nagradama Mladi Australac godine, Medalja stogodišnjice i Nagrada Odbora za postignuća u Melbourneu. Očekujte strast, svrhu i malo drskosti.

GO Diving Show ANZ

Ovaj godišnji događaj, koji se održava ove godine na 6-7 rujna na Sydney Showground u Olimpijskom parku, ima za cilj pokazati najbolje od našeg podvodnog svijeta svima, od početnika koji razmišljaju o ronjenju ili su završili početni tečaj, do naprednih ronilaca, sve do tehničkih ronilaca i veterana CCR ronioci.

Postoji niz pozornica – glavna pozornica, foto Stage, Stage Australia/Novi Zeland, Stage Inspiration i Tech Stage – koji će ugostiti desetke govornika iz cijelog svijeta, kao i mnoštvo interaktivnih sadržaja za mlade i stare, od VR ronilačkih iskustava, demonstracijskog bazena, bazena za probno ronjenje i još mnogo toga.

Oko pozornica i značajki nalazit će se širok raspon izlagača, od turističkih zajednica i turoperatora do odmarališta, daska za vožnju, trening agencije, trgovci na malo, proizvođači i organizacije za očuvanje.

