The glass-sided demo pool at the GO Diving Show ANZ – this weekend (28-29 September) at the Sydney Showground – is home to a rich selection of demonstrations, including freediving, the differences in diving equipment between single cylinders and CCRs, sidemount diving, the QYSEA underwater drone, and even mermaids!

Sidemount, CCRs, UW drones - and mermaids! 2

GO Diving Show ANZ

Ovaj godišnji događaj, koji se održava ove godine na 28-29 rujna na Sydney Showground u Olimpijskom parku, ima za cilj pokazati najbolje od našeg podvodnog svijeta svima, od početnika koji razmišljaju o ronjenju ili su završili početni tečaj, do naprednih ronilaca, sve do tehničkih ronilaca i veterana CCR ronioci.

Postoji niz pozornica – glavna pozornica, foto Stage, pozornica Australije/Novog Zelanda, pozornica Inspiration i Tech Stage – koja će ugostiti desetke govornika iz cijelog svijeta, kao i mnoštvo interaktivnih značajki za mlade i stare, od VR ronilačkih iskustava, demonstracijski bazen i još mnogo toga.

Oko pozornica i značajki nalazit će se širok raspon izlagača, od turističkih zajednica i turoperatora do odmarališta, daska za vožnju, trening agencije, trgovci na malo, proizvođači i organizacije za očuvanje.

2024 GO Diving Show UK, sada u svojoj petoj godini, privukao je više od 10,000 posjetitelja tijekom vikenda i prostirao se na površini od 10,000 četvornih metara izložbenog prostora, a varijanta Australije i Novog Zelanda teži dostizanju ove razine u narednim godinama.

Ulaz na inauguralni GO Diving Show ANZ je potpuno besplatan – prijavite se ovdje da nabavite svoje ulaznice za ono što je nesumnjivo ronilački događaj 2024. u Australiji. Ima dosta parkinga na licu mjesta, a do mjesta događaja je lako doći uz mnoštvo mogućnosti prijevoza, stoga odmah zabilježite datume u svoj dnevnik i pripremite se za epski vikend koji slavi sve oblike ronjenja.